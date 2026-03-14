Universitatea Craiova a fost învinsă de FC Argeș cu scorul de 1-0 (1-0), vineri seara, pe Stadionul ”Ion Oblemenco”, într-un meci din prima etapă a fazei play-off.

Suspendat pentru acest meci, Filipe Coelho, a văzut meciul în tribune și a fost dezamăgit. De asemenea, vedeta Baiaram n-a înțeles reacția publicului oltean.

Universitatea Craiova tremură pentru titlu în Superliga! Baiaram: „O să arătăm mai bine”

„E frustrant pentru mine să fiu înjurat de fanii mei, sunt craiovean, crescut aici de mic, îmi pare rău că nu am făcut un joc bun, știu că își doresc multe de la mine, nici eu nu sunt mulțumit de mine.

Va fi greu să luam campionatul, dacă se întâmplă asta de la primul meci din plat-off. Toată lumea s-a obișnuit cu un anumit nivel, dar se mai întâmplă, vom arăta mai bine pe viitor. Avem o echipă foarte puternică, cu jucători cu experiență, vom trece și peste acest moment cu siguranță”, a declarat Baiaram, imediat după meci, la Digi Sport.

„Nu am început prea bine meciul, nu a fost bună prima repriză. Adversarul a tras o dată pe poartă și a înscris, dar prestația noastră nu am fost bună. Eu sunt responsabil. Am avut câteva ocazii, ne-am îmbunătățit jocul în repriza a doua, am avut o atitudine bună, am încercat mereu să marcăm. S-a întrerupt jocul mereu și mereu. Nu am reușit să înscriem, dar jocul se întrerupea mereu.

Îmi asum responsabilitatea pentru această înfrângere. Am avut câteva ocazii bune, am încercat să ducem ritmul, dar meciul se oprea din nou. Am găsit spații, să avem ocazii, dar nu a fost de ajuns. Mereu e bine pentru antrenor să aibă toți jucătorii la dispoziție, dar trebuie să acceptăm regulile. Nu am pierdut că ne-au lipsit câțiva jucători”, a spus declarat Filipe Coelho la final.

Programul etapei 1 (playoff și playout)

Vineri, 13 martie

UTA – FC Hermannstadt 2-0

Universitatea Craiova – FC Argeș 0-1

Sâmbătă, 14 martie

Ora 18:15: Farul Constanța – Petrolul Ploiești

Ora 21:00: Rapid – Dinamo

Duminică, 15 martie

Ora 15:00: Oțelul Galați – Csikszereda

Ora 20:30 FCSB – Metaloglobus

Luni, 16 martie

Ora 17:30: FC Botoșani – Unirea Slobozia

Ora 20.30: U. Cluj – CFR Cluj