Cazul straniu al motanului Oscar. A fost „adoptat” de un azil de bătrâni și, la început, părea o felină obișnuită. Ce puteri „supranaturale” avea

În 2005, un motan de doar șase luni, Oscar, a fost adoptat de un azil de bătrâni din statul american Rhode Island pentru a deveni o mâță de terapie. La început, părea un motan ca orice motan, însă personalul a observat în scurt timp un comportament greu de explicat.

Oscar nu era o pisică deosebit de afectuoasă și, de cele mai multe ori, prefera să stea retras. Din când în când însă, făcea un lucru neobișnuit: se urca în patul unui pacient și se ghemuia lângă el, refuzând să plece. Angajații azilului au observat că, aproape de fiecare dată când se întâmpla acest lucru, persoana respectivă murea la scurt timp – uneori în doar câteva ore.

Mârtanul care mirosea moartea

La început, coincidențele au fost privite cu scepticism. Dar după ce situația s-a repetat de aproximativ 20 de ori, personalul a început să ia fenomenul în serios. De fiecare dată când Oscar se așeza lângă un rezident, asistentele obișnuiau să anunțe familia, pentru ca aceasta să aibă timp să ajungă la căpătâiul persoanei dragi.

Prezent la căpătâiul muribunzilor

Unii cercetători au sugerat că motanul ar fi putut detecta modificări chimice subtile ale organismului, mirosuri eliberate de celulele aflate în declin, și că reacția lui era una instinctivă, de apropiere și confort. Există chiar și un caz care a întărit convingerea personalului: Oscar a ignorat un pacient considerat în stare gravă și s-a așezat lângă altul, aparent mai sănătos. Paradoxal, pacientul care părea mai sănătos a decedat primul. Oscar a murit în 2022. De-a lungul vieții, personalul azilului a estimat că a fost prezent în peste 100 de cazuri similare, devenind una dintre cele mai tulburătoare și discutate povești din istoria medicinei.

