Franța, în așteptarea primului tur al alegerilor locale. Mize mari în marile orașe și un test pentru prezidențialele de anul viitor

14 mart. 2026, 18:11, Știri externe
Cu o zi înainte de primul tur al alegerilor municipale din Franța, campania electorală este suspendată pentru o perioadă de reflecție, menită să le permită alegătorilor să ia o decizie înainte de a merge la urne duminică. Aproximativ 48,7 milioane de cetățeni sunt așteptați să voteze pentru aproape 900.000 de candidați înscriși pe aproape 50.000 de liste, într-un scrutin foarte incert în marile orașe.

La Paris, favoriții Emmanuel Grégoire (Partidul Socialist, PS) și Rachida Dati (Les Républicains, LR) sunt urmăriți atent de candidați precum Pierre-Yves Bournazel (Horizons), Sophia Chikirou (La France Insoumise, extrema stângă) și Sarah Knafo (Reconquête, extrema dreaptă). Aceștia speră să atingă pragul de 10% pentru a accede în turul doi, ceea ce ar putea transforma lupta într-o confruntare cu cinci candidați, necesitând alianțe și retrageri strategice.

La stânga, rivalitatea dintre socialiști și LFI riscă să ducă la răsturnări de situație, în timp ce extrema dreaptă caută să înlocuiască partidele de dreapta sau să rupă „cordonul sanitar” pentru a forma alianțe locale. Rassemblement National (RN) speră să creeze surprize în orașe precum Toulon și Marsilia, unde actualul primar Benoît Payan conduce o coaliție de stânga și ecologiști, urmat de candidata de dreapta-centru Martine Vassal și de Sébastien Delogu (La France Insoumise).

Miza națională și repercusiunile prezidențiale

Ecologiștii, printre marii câștigători în 2020, se află acum în defensivă în bastioane precum Strasbourg și Lyon, unde fostul șef al clubului OL, Jean-Michel Aulas, candidând pentru dreapta și macroniști, ar putea pierde teren în fața ecologistului Grégory Doucet.

Partidul prezidențial Renaissance încearcă să câștige orașe precum Bordeaux și Annecy, în timp ce La France Insoumise își propune să își consolideze prezența în Roubaix, regiunea Île-de-France și Limoges, pregătind terenul pentru creșterea influenței la nivel național.

Alegerile municipale din acest an au și caracterul unei repetiții generale pentru scrutinul prezidențial din 2027. Primarul din Le Havre, Edouard Philippe (Horizons), aspiră la realegere și vede acest scrutin ca pe o etapă crucială pentru o eventuală candidatură la Elysée, anticipând o confruntare „strânsă” cu adversarul comunist Jean-Paul Lecoq.

