Se „îngroașă” gluma în Superliga: FC Argeș, Leicester de România? „Un stil asemănător de joc aveau și ei”

FC Argeş a detonat vineri seara marea surpriză, în deplasare, scor 1-0 cu liderul din Superligă, Universitatea Craiova, chiar în primul meci al play-off-ului.

Unicul gol al partidei a fost marcat de tunisianul Adel Bettaieb (26), cu o boltă peste portarul Laurențiu Popescu, după o minge pierdută de craioveni pe construcție.

„Vreau să-i felicit pe jucători pentru efort, atitudine, dar și pentru modul în care au interpretat jocul. A fost o plăcere să urmăresc echipa, cum ne-am organizat defensiv, cum am speculat spațiile. A fost un meci foarte bun al nostru.

Era clar că trebuie să ne ridicăm nivelul în play-off. Am întâlnit o echipă valoroasă, greu de învins, mai ales aici. Le mulțumesc suporterilor care au venit de la Pitești să ne susțină.

Acest rezultat arată că nu întâmplător am avut parcursul bun din sezonul regulat și am făcut multe meciuri foarte bune. Trebuie să ne bucurăm în continuare de fotbal și să ne testăm limitele

Noi ne propunem să câștigăm următorul joc. Acum, băieții trebuie să se bucure de cele două zile libere, iar de luni vom începe să pregătim meciul cu U Cluj, o echipă foarte puternică”, a recunoscut antrenorul oaspeților, Bogdan Andone.

Suntem precum Leicester. Tot un stil asemănător de joc aveau și ei, cu Vardy în față. Încercăm și noi să repetăm ce au făcut ei

Vadim Rață, mijlocaș FC Argeș

Cum au arătat cele două echipe?

UNIVERSITATEA CRAIOVA: L. Popescu – Romanchuk, Ad. Rus (Samuel Teles 64), Screciu – Carlos Mora, Al. Creţu (Etim 64), Cicâldău, Bancu – D. Barbu (Băsceanu 46), Al Hamlawi (Nsimba 46), Baiaram (Houri 83). Antrenor: Filipe Coelho

FC ARGEŞ: Căbuz – Oancea (Tofan 69), M. Tudose, Sadriu, Borţa – Rober Sierra, Garutti, Raţă – I. Rădescu (Y. Pîrvu 82), Ricardo Matos (Brobbey-Luckassen 82), Bettaieb (R. Moldoveanu 90+2). Antrenor: Bogdan Andone

Programul etape 1 (playoff și playout)

Vineri, 13 martie

UTA – FC Hermannstadt 2-0

Universitatea Craiova – FC Argeș 0-1

Sâmbătă, 14 martie

Ora 18:15: Farul Constanța – Petrolul Ploiești

Ora 21:00: Rapid – Dinamo

Duminică, 15 martie

Ora 15:00: Oțelul Galați – Csikszereda

Ora 20:30 FCSB – Metaloglobus

Luni, 16 martie

Ora 17:30: FC Botoșani – Unirea Slobozia

Ora 20.30: U. Cluj – CFR Cluj