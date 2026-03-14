Se „îngroașă” gluma în Superliga: FC Argeș, Leicester de România? „Un stil asemănător de joc aveau și ei”

14 mart. 2026, 08:25, Sport
FC Argeş a detonat vineri seara marea surpriză, în deplasare, scor 1-0 cu liderul din Superligă, Universitatea Craiova, chiar în primul meci al play-off-ului.

Unicul gol al partidei a fost marcat de tunisianul Adel Bettaieb (26), cu o boltă peste portarul Laurențiu Popescu, după o minge pierdută de craioveni pe construcție.

„Vreau să-i felicit pe jucători pentru efort, atitudine, dar și pentru modul în care au interpretat jocul. A fost o plăcere să urmăresc echipa, cum ne-am organizat defensiv, cum am speculat spațiile. A fost un meci foarte bun al nostru.

Era clar că trebuie să ne ridicăm nivelul în play-off. Am întâlnit o echipă valoroasă, greu de învins, mai ales aici. Le mulțumesc suporterilor care au venit de la Pitești să ne susțină.

Acest rezultat arată că nu întâmplător am avut parcursul bun din sezonul regulat și am făcut multe meciuri foarte bune. Trebuie să ne bucurăm în continuare de fotbal și să ne testăm limitele

Noi ne propunem să câștigăm următorul joc. Acum, băieții trebuie să se bucure de cele două zile libere, iar de luni vom începe să pregătim meciul cu U Cluj, o echipă foarte puternică”, a recunoscut antrenorul oaspeților, Bogdan Andone.

Suntem precum Leicester. Tot un stil asemănător de joc aveau și ei, cu Vardy în față. Încercăm și noi să repetăm ce au făcut ei
Vadim Rață, mijlocaș FC Argeș

Cum au arătat cele două echipe?

  • UNIVERSITATEA CRAIOVA: L. Popescu – Romanchuk, Ad. Rus (Samuel Teles 64), Screciu – Carlos Mora, Al. Creţu (Etim 64), Cicâldău, Bancu – D. Barbu (Băsceanu 46), Al Hamlawi (Nsimba 46), Baiaram (Houri 83). Antrenor: Filipe Coelho
  • FC ARGEŞ: Căbuz – Oancea (Tofan 69), M. Tudose, Sadriu, Borţa – Rober Sierra, Garutti, Raţă – I. Rădescu (Y. Pîrvu 82), Ricardo Matos (Brobbey-Luckassen 82), Bettaieb (R. Moldoveanu 90+2). Antrenor: Bogdan Andone

Programul etape 1 (playoff și playout)

Vineri, 13 martie

UTA – FC Hermannstadt 2-0
Universitatea Craiova – FC Argeș 0-1

Sâmbătă, 14 martie

Ora 18:15: Farul Constanța – Petrolul Ploiești
Ora 21:00: Rapid – Dinamo

Duminică, 15 martie

Ora 15:00: Oțelul Galați – Csikszereda
Ora 20:30 FCSB – Metaloglobus

Luni, 16 martie

Ora 17:30: FC Botoșani – Unirea Slobozia
Ora 20.30: U. Cluj – CFR Cluj

Recomandarea video

Mediafax
SUA au atacat un important terminal petrolier al Iranului. Insula gestionează aproape 95% din exporturile de țiței ale Iranului
Digi24
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia. Asasinii lui Putin, demascați pentru că au folosit Google Translate
Cancan.ro
Municipiul-reședință de județ în care o garsonieră se vinde cu doar 10.000€ acum, în luna martie 2026
Prosport.ro
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
Adevarul
Mihail Kogălniceanu, cel mai fierbinte punct al României: „Parcă-i controlează cineva pe americani? Pot să aducă și o armă chimică“
Mediafax
Jurnaliștii de la Reuters au dezvăluit identitatea celebrului Banksy. Cum l-au „prins”
Click
Comoara Iranului: cel mai mare diamant roz din lume și tezaurul de miliarde din Teheran
Digi24
Reacția furioasă a Rusiei după ce a fost bombardată de Ucraina. Moscova se întoarce împotriva Franței şi Regatului Unit
Cancan.ro
Gigi Becali a ridicat cash-ul de la bancă într-o pungă XXL. Latifundiarul din Pipera nu mai are loc de bani în portofel!
Ce se întâmplă doctore
Cristina Șișcanu, imagini incendiare după ce a slăbit enorm! Soția lui Mădălin Ionescu arată mai bine ca niciodată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Caz extrem! Mașina cu istoric suspect în România: modelul care a avut 22 de proprietari
Descopera.ro
Mister rezolvat: Cum aterizează pisicile mereu în picioare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
De ce menta declanșează senzația de rece?

