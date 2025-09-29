Acuzațiile împotriva lui Andrew Tate PICĂ pe bandă rulantă. La sub un an de la decizia instanțelor românești, UK renunță la urmărirea penală

Serviciul de Procuratură al Coroanei din Marea Britanie a anunțat luni, 29 septembrie, că a emis o decizie de neîncepere a urmăririi penale împotriva lui Andrew Tate, în legătură cu acuzațiile care fac obiectul unui proces civil programat să înceapă în vara anului 2026.

„În ciuda presiunilor intense exercitate de terți, CPS a emis decizia de neîncepere a urmăririi penale față de frații Tate în legătură cu aceste acuzații, aceleași care fuseseră respinse inițial în 2019. Andrew și Tristan Tate salută această decizie și o consideră un moment important în cadrul bătăliilor lor juridice aflate în desfășurare”, au transmis reprezentanții celor doi.

Decizia din Marea Britanie vine la scurt timp după ce, în România, instanțele au respins definitiv dosarele DIICOT în decembrie 2024, invocând „nereguli și inconsecvențe grave”. Astfel, autoritățile române au decis să nu mai formuleze acuzații penale împotriva fraților Tate.

Avocatul: „Caz prăbușit din lipsă de fundament legal”

Andrew Ford, avocatul britanic al lui Andrew Tate, de la firma Holborn Adams, a explicat că, „în ciuda unor presiuni externe considerabile, probele vorbesc de la sine”. Potrivit acestuia, CPS a confirmat în mod corect că „nu există suficiente dovezi care să ofere o perspectivă realistă de condamnare”.

„Ne bucurăm că acesta este încă un exemplu de caz penal potențial împotriva lui Andrew Tate care s-a prăbușit în lipsa fundamentului legal”, a adăugat apărătorul.

Contextul dosarelor Tate

Frații Andrew și Tristan Tate au fost reținuți în România în decembrie 2022, sub acuzațiile DIICOT de trafic de persoane, viol, spălare de bani și constituirea unui grup infracțional organizat. Timp de trei ani au făcut obiectul mai multor procese, dar instanțele au respins definitiv acuzațiile în decembrie 2024.

Controversele au continuat însă: în februarie 2025, frații Tate au părăsit România spre SUA, deși se aflau sub control judiciar, iar DIICOT a transmis comunicatul privind ridicarea restricției de călătorie abia după ce aceștia erau deja în avion. Ulterior, ei au zburat și în Dubai, în timp ce în România le-au fost returnate mașinile de lux confiscate de ANABI.

În prezent, Andrew și Tristan Tate se află din nou în România, iar echipa lor juridică se pregătește pentru procesul civil din Marea Britanie, programat pentru 2026.

Surse foto: Profimedia

