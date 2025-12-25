Antrenorul echipei de pe podiumul Superligii face un anunț surprinzător. „Sunt atâtea exemple”

Leo Grozavu, antrenorul celor de la FC Botoșani, a spus că obiectivul echipei e salvarea de la retrogradare, deși formația sa e pe locul trei în Superliga, 38 de puncte, la două distanță de liderul Universitatea Craiova.

Antrenorul a făcut o comparație cu Sepsi Sfântu Gheorghe, echipă care a retrogradat sezonul trecut, după ce a luptat pentru calificarea în play-off.

În sezonul regular, FC Botoșani mai joacă meciurile cu Csikszereda, Universitatea Craiova, Oțelul Galați, FCSB, Metaloglobus, UTA Arad, Universitatea Cluj, FC Hermannstadt și Petrolul Ploiești.

Antrenorul echipei de pe podiumul Superligii face un anunț incredibil

„Botoșaniul s-a zbătut, în general, în partea inferioară, s-a salvat la potou. Dar acum e altceva, pentru că, sus fiind, ne lovim de adversari foarte bine organizați din toate punctele de vedere, financiar, logistic. Nu e simplu. Sunt atâtea exemple în Europa de echipe care au mers într-un sezon în cupele europene, dar anul următor s-au prăbușit, au retrogradat. Ne-a ajutat acum și conjunctura, să fim realiști. Am avut și destulă șansă, fiindcă o parte dintre cluburile abonate la primele locuri au început foarte prost campionatul.

Nu e deloc modestie (n.red. – consideră că obiectivul rămâne salvarea de la retrogradare). Avem exemplul lui Sepsi nu mai departe de sezonul trecut. O echipă care s-a bătut până la final să intre în play-off, a terminat pe locul șapte sezonul regulat, după care a retrogradat direct. Din acest motiv trebuie să fim extrem de atenți, fiindcă doar play-off-ul ne garantează că vom avea apoi un campionat mai liniștit. Abia după aceea ne vom putea propune alte planuri.

Să nu uităm din ce punct am pornit în acest sezon. Dacă pierdeam acasă cu Hermannstadt în ultima etapă din campionatul trecut, retrogradam direct. De aceea, obiectivul încă activ e să ne salvăm și se terminăm pe un loc superior față de anii trecuți”, a declarat Leo Grozavu, potrivit GSP.