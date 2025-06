Directorul tehnic din cadrul FRF Mihai Stoichiţă a anunțat că Mircea Lucescu va continua ca selecționer, după ce s-a vorbit în ultimul timp despre o plecare a sa de pe banca tehnică.

Naționala a încheiat „dubla” cu Austria, 1-2, și Cipru, 2-0, având doar trei puncte. După patru meciuri prima reprezentativă e pe locul trei în grupa unde mai joacă Bosnia, Austria, Cipru și San Marino, iar șansele de calificare directă la CM 2026 sunt mici.

Mircea Lucescu ar fi vrut să plece de la națională după eșecul cu Austria, 1-2.

Anunț despre viitorul lui Mircea Lucescu la națională. „Să încheiem acest subiect”

Câștigătoarele celor 12 grupe preliminare se vor califica direct la CM 2026. Pentru celelalte patru locuri disponibile pentru Europa luptă cele 12 echipe clasate pe locul secund în grupe și cele mai bine clasate câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor, care nu s-au calificat prin intermediul preliminariilor.

„Mircea Lucescu a venit la Federație să facă o treabă bună, e un antrenor respectat peste tot în lume. Sunt impresionat când văd tot respectul care i se acordă, se opresc oamenii peste tot să se pozeze cu el. E un exemplu, ar trebui urmat. Și că tot sunt întrebat… E un plus că are atâta energie… Uitați-vă la el, Mircea Lucescu vine cu mine peste tot, se suie în avion… Atâta timp cât va mai rămâne la echipa națională, să încheiem acest subiect. Unde să plece?! De ce ar mai veni aici dacă pleacă? E foarte clar pentru toată lumea. Avem o națională care încă are șanse de calificare, fie prin această campanie, fie prin «baraj». Avem mare încredere că se poate întampla acest lucru cu Mircea Lucescu. Are experiență, profesionalism, imagine, sunt lucruri greu de obținut. Este un ajutor mare de tot”, a spus Mihai Stoichiță.

Mircea Lucescu este din vara trecută selecționerul României, când a venit în locul lui Edi Iordănescu.