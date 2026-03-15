Arbitrul Istvan Kovacs, desființat după Rapid – Dinamo. „Numai dacă ești beat nu dai fault acolo”

Arbitrul Istvan Kovacs, desființat după DERBY-UL Rapid – Dinamo. „Numai dacă ești beat nu dai fault acolo”

15 mart. 2026, 07:00, Sport
Adrian Porumboiu, fost arbitru internațional, l-a criticat pe Istvan Kovacs pentru cum a condus derby-ul Rapid – Dinamo 3-2.

Au marcat Constantin Grameni (38), Claudiu Petrila (67), Cătălin Vulturar (85), respectiv Daniel Armstrong (9 – penalty), Cătălin Cîrjan (47). La primul gol al lui Dinamo trebuia dat penalty, fără a cere intervenția VAR, după faultul lui Borza asupra lui Musi, dar arbitrul central a lăsat jocul să continue și a dictat lovitura de la 11 metri după ce i s-a semnalat de către Cătălin Popa.

Apoi, în minutul 67, Borza l-a faultat pe Musi și ar fi trebuit sancționat, dar Kovacs a lăsat jocul să meargă și mingea a ajuns la Petrila, care a înscris golul de 2-2.

Rapid – Dinamo 3-2 a fost arbitrat de Istvan Kovacs, asistenții Ferencz Tunyogi și Ioan Alexandru Corb, iar din camera VAR de Cătălin Popa și asistentul Stelian Slabu.

„La faza faultului lui Borza la Musi, dacă ești arbitru, nu ai nevoie de intervenția VAR. Ești arbitru mare, cum să nu vezi că este fault?! Apoi, la golul lui Petrila, numai dacă ești beat nu dai fault la intervenția lui Borza la Musi. Asta nici la cursurile de începători nu poți să o greșești. Nu era nevoie să-l cheme VAR-ul.

Doamne ferește, e rușinos! Cred că Kovacs chiar are probleme de vedere. Dacă nu vezi nici faultul de la penalty, nici pe acesta la Musi, e grav pentru un arbitru FIFA! La faza cu Musi este un brânci ca în campionatele sătești. La acel atac al lui Armstrong la Vulturar nu este de roșu. Pe asta a nimerit-o. Poate că VAR i-a atras atenția la faza cu Borza și Musi. O fi zis că a controlat-o el. Mai bine să-și controleze vederea”, a declarat Adrian Porumboiu, la GSP.

Rapid e pe primul loc acum, 31 de puncte, și Dinamo e pe locul șase, 26 de puncte.

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe