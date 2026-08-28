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Simona Radiș și Adriana Adam, medalie de AUR la Campionatele Mondiale de Canotaj de la Amsterdam 2026

Simona Radiș și Adriana Adam, medalie de AUR la Campionatele Mondiale de Canotaj de la Amsterdam 2026
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Simona Radiș și Adriana Adam au cucerit vineri medalia de aur în proba de dublu rame feminin, la Campionatele Mondiale de Canotaj de la Amsterdam. Echipajul României a încheiat cursa de 2.000 de metri cu timpul de 06:49.86, devansând reprezentantele Franței și Statelor Unite.

România, pe primul loc la Amsterdam

Simona Radiș și Adriana Adam au controlat cursa și au trecut primele linia de sosire, adjudecându-și titlul mondial în proba de dublu rame.

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Româncele au fost cronometrate în 06:49.86, în timp ce echipajul Franței a terminat pe locul al doilea, cu 06:56.21. Medalia de bronz a revenit Statelor Unite, care au înregistrat timpul de 06:59.76.

La finalul cursei, Simona Radiș a vorbit despre bucuria obținerii primului titlu mondial alături de Adriana Adam.

„Suntem fericite și recunoscătoare. Este primul aur mondial în această formulă. Dar cu siguranță nu va fi ultimul”, a declarat Simona Radiș la finalul cursei, potrivit news.ro.

Mesajul Federației Române de Canotaj

Performanța celor două sportive a fost salutată și de Federația Română de Canotaj, care a transmis un mesaj după victoria de la Amsterdam.

„AUR pentru Simona Radiș și Adriana Adam la Campionatele Mondiale de la Amsterdam, în proba de dublu rame feminin (W2-).

O cursă extraordinară, dominată de la start până la finish de Simona și Adriana, care au trecut primele linia de sosire. Felicitări! Mult succes tuturor! Hai, România!”, a transmis și Federația Română de Canotaj, pe Facebook.

În competiția de vineri mai urmează să intre în concurs și Ștefan Berariu și Florin Lehaci, care vor evolua în finala probei de dublu rame masculin.

Aur și la Europene pentru cele două sportive

Simona Radiș și Adriana Adam au în palmares și un titlu european cucerit împreună. Echipajul României a obținut medalia de aur la Campionatele Europene de la Varese, într-o cursă de 2.000 de metri dominată de sportivele tricolore.

Deși adversarele au avut un start puternic, româncele și-au păstrat strategia, iar după prima jumătate a cursei au reușit să se desprindă decisiv.

Cu timpul de 4:49.04, Radiș și Adam au trecut înaintea echipajelor din Cehia și Italia, stabilind totodată un record european al probei.

Pentru Simona Radiș, acel succes a reprezentat al nouălea titlu european din carieră, în timp ce Adriana Adam a ajuns la cinci medalii de aur europene.

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