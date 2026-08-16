Sportivul Avram Iancu, din Petroșani, a pornit duminică într-o nouă provocare. Înotătorul încearcă să traverseze Canalul Mânecii înotând în stil bras însoțit de echipa sa de suport, dar și de doi observatori ai cursei. Iancu a anunțat pe Facebook că a decis să pornească în cursă după ce a analizat vremea, care pare să fie potrivită.

Avram Iancu se pregătește pentru aproape 20 de ore de efort

Avram Iancu estimează că traversarea ar putea dura în jur de 20 de ore. Acesta a zis că se așteaptă la durere fizică și la un disconfort mental puternic. Înotătorul a adăugat că stilul bras îi va face misiunea și mai grea. Spre deosebire de stilul liber, acesta nu îi permite să se relaxeze la fel de ușor și să se refugieze în propriile gânduri.

„Undeva la 20 de ore, în care voi experimenta durerea fizică și un disconfort mental greu de descris în cuvinte, mai ales pentru că voi înota în stilul bras, care are niște limitări fantastice. Nu pot să mă cufund și să mă regăsesc în gândurile mele așa cum o fac în anduranța în stilul liber”, a scris Avram Iancu pe pagina sa de Facebook.

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Doi observatori oficiali urmăresc traversarea lui Avram Iancu

Cursa lui Avram Iancu este supravegheată de doi observatori desemnați de Channel Swimming & Pilots Federation. În mod obișnuit, astfel de traversări au un singur observator. Cei doi trebuie să verifice dacă înotătorul respectă toate regulile. Ei urmăresc inclusiv mâncarea și băutura primite din barcă, ritmul de înot și corectitudinea stilului bras.

De asemenea, observatorii verifică echipamentul folosit și se asigură că Avram Iancu nu atinge barca pentru a se sprijini. Traversarea se face fără costum de neopren. Sunt permise doar casca, slipul și ochelarii.

„Organizatorii înotului, cei de la Channel Swimming & Pilots Federation, au desemnat pentru acest înot doi observatori oficiali, în comparație cu unul singur la înoturile clasice. Asta pentru a se realiza o documentație infailibilă în vederea ratificării înotului. Cei doi observatori au rolul de a se asigura că sunt respectate toate regulile Marathon Swim, verifică mâncarea și băutura care îmi vor fi aruncate din barcă, monitorizează permanent ritmul meu, verifică în permanență corectitudinea stilului ales – bras -, verifică dacă echipamentul este unul absolut normal – cască, slip și ochelari, întrucât se înoată fără neopren – se asigură că nu ating barca absolut deloc pentru sprijin și urmăresc multe, multe alte detalii de specialitate”, a adăugat Avram Iancu.

Doar 12 persoane au reușit să traverseze Canalul Mânecii