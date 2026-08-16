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Avram Iancu încearcă să traverseze Canalul Mânecii în stil bras. Înotătorul a început o cursă de aproape 20 de ore

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Sportivul Avram Iancu, din Petroșani, a pornit duminică într-o nouă provocare. Înotătorul încearcă să traverseze Canalul Mânecii înotând în stil bras însoțit de echipa sa de suport, dar și de doi observatori ai cursei. Iancu a anunțat pe Facebook că a decis să pornească în cursă după ce a analizat vremea, care pare să fie potrivită.

Avram Iancu se pregătește pentru aproape 20 de ore de efort

Avram Iancu estimează că traversarea ar putea dura în jur de 20 de ore. Acesta a zis că se așteaptă la durere fizică și la un disconfort mental puternic. Înotătorul a adăugat că stilul bras îi va face misiunea și mai grea. Spre deosebire de stilul liber, acesta nu îi permite să se relaxeze la fel de ușor și să se refugieze în propriile gânduri.

„Undeva la 20 de ore, în care voi experimenta durerea fizică și un disconfort mental greu de descris în cuvinte, mai ales pentru că voi înota în stilul bras, care are niște limitări fantastice. Nu pot să mă cufund și să mă regăsesc în gândurile mele așa cum o fac în anduranța în stilul liber”, a scris Avram Iancu pe pagina sa de Facebook.

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Doi observatori oficiali urmăresc traversarea lui Avram Iancu

Cursa lui Avram Iancu este supravegheată de doi observatori desemnați de Channel Swimming & Pilots Federation. În mod obișnuit, astfel de traversări au un singur observator. Cei doi trebuie să verifice dacă înotătorul respectă toate regulile. Ei urmăresc inclusiv mâncarea și băutura primite din barcă, ritmul de înot și corectitudinea stilului bras.

De asemenea, observatorii verifică echipamentul folosit și se asigură că Avram Iancu nu atinge barca pentru a se sprijini. Traversarea se face fără costum de neopren. Sunt permise doar casca, slipul și ochelarii.

„Organizatorii înotului, cei de la Channel Swimming & Pilots Federation, au desemnat pentru acest înot doi observatori oficiali, în comparație cu unul singur la înoturile clasice. Asta pentru a se realiza o documentație infailibilă în vederea ratificării înotului. Cei doi observatori au rolul de a se asigura că sunt respectate toate regulile Marathon Swim, verifică mâncarea și băutura care îmi vor fi aruncate din barcă, monitorizează permanent ritmul meu, verifică în permanență corectitudinea stilului ales – bras -, verifică dacă echipamentul este unul absolut normal – cască, slip și ochelari, întrucât se înoată fără neopren – se asigură că nu ating barca absolut deloc pentru sprijin și urmăresc multe, multe alte detalii de specialitate”, a adăugat Avram Iancu.

Doar 12 persoane au reușit să traverseze Canalul Mânecii

Potrivit lui Avram Iancu, până acum doar 12 persoane au reușit să traverseze Canalul Mânecii înotând în stil bras. În vârstă de 50 de ani, bibliotecarul din Petroșani are deja mai multe performanțe în înotul în ape deschise.

Sportivul român a devenit anul trecut oficial primul om din lume care a parcurs înot, fără costum de neopren, un continent, Europa, de la Marea Nordului la Marea Neagră. Înotătorul în ape deschise a anunţat, marţi 2 septembrie, că după o rundă de 23 de zile de verificări, World Open Water Swimming Federation a ratificat oficial proiectul „Înotul Pentru o Europă Unită”. În cadrul ambițiosului proiect. Iancu a parcurs fără costum de neopren cei 556 km ai rutei de legătură dintre Rin şi Dunăre, pe Main–Donau Canal.

Sportivul a parcurs înot 4.448 km în doar 6 luni

Sportivul a publicat traducerea ratificării oficiale:

„31 august 2025

Dl. Avram Iancu,

În numele World Open Water Swimming Federation, am onoarea să vă felicit pentru atingerea obiectivului dumneavoastră fără precedent, reuşind să finalizaţi Triple Crown of River Stage Swims în perioada 29 iunie – 8 august 2025, când aţi parcurs înot cei 556 km pe râul Main şi Canalul Dunării.

Triple Crown of River Stage Swims a inclus:

• înotul etapizat de 89 de zile şi 2.860 km din anul 2017 pe fluviul Dunărea,

• înotul etapizat de 48 de zile şi 1.032 km din anul 2023 pe fluviul Rin,

• şi înotul etapizat de 40 de zile şi 556 km din anul 2025 pe râul Main şi Canalul Dunării.

Este o realizare remarcabilă să finalizaţi prima provocare Triple Crown of River Stage Swims din lume. Fiind pionierul acestei provocări, aţi parcurs în total 4.448 km în 177 de zile cumulate, de la Marea Nordului până la Marea Neagră, traversând Europa continentală, fără costum de neopren, cu sprijinul observatorului Radu Ileana şi al pilotului de escortă Ulise Galu.

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