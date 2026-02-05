Prima pagină » Actualitate » Vedeta Rapidului, avertizată de Sabin Ilie: „Să nu ajungă ca Tavi Popescu”

Vedeta Rapidului, avertizată de Sabin Ilie: „Să nu ajungă ca Tavi Popescu"

05 feb. 2026, 08:44, Actualitate
Vedeta Rapidului, avertizată de Sabin Ilie: „Să nu ajungă ca Tavi Popescu”
Vedeta Rapidului, avertizată de Sabin Ilie / Sursa FOTO: Sportpictures

A sosit în Giulești ca mare speranță pentru o linie de atac suferindă, iar fanii erau convinși că echipa va arăta altfel cu el în teren. Însă, de patru meciuri, nu are nicio realizare și acum mulți se întreabă dacă nu cumva vedeta Rapidului este, de fapt, o mare țeapă pe care și-a luat-o clubul.

Sabin Ilie, fost mare atacant, trage chiar un semnal de alarmă și îl compară cu Octavian Popescu, de la FCSB.

Adus la Rapid cu surle și trâmbițe, Daniel Paraschiv (26 de ani) se dovedește a fi o mare dezamăgire. În patru meciuri de campionat nu a marcat niciun gol și contribuie și el la adâncirea crizei pe care o au atacanții lui Costel Gâlcă. În continuare formația din Grant trebuie să se bazeze pe mijlocași sau fundași pentru a înscrise, spre disperarea fanilor și a conducerii clubului.

Sabin Ilie: „Sper să nu fie mai rău, săracul…”

Sabin Ilie este printre cei mai iubiți foști atacanți rapidiști, iar galeria nu-i uită dăruirea din teren și prestațiile încununate cu goluri.

Analizând prestațiile lui Paraschiv, fratele mult mai celebrului Adrian „Cobra” Ilie trage un semnal de alarmă – „vârful” Rapidului trebuie să aibă grijă să nu ajungă în aceeași situație cu Octavian Popescu. „George” este considerat de Gigi Becali o mare dezamăgire, iar acum se vorbește inclusiv de împrumutul lui la alte echipei.

„Ei, din interior, ar trebui să vadă ce este cu Paraschiv. Echipa și-a revenit și a câștigat clar cu Hermannstadt. Problema nu e de la el, e de la toți, atacanții au avut niște meciuri slabe. Eu sper ca la el să nu fie mai rău și să ajungă cum e Tavi Popescu Săracul, nu-i merge nimic bine, trebuie să schimbe echipa, să schimbe ceva! Atacantul trebuie motivat ca să dea randament. Echipa trebuie să-l ajute, jucătorii.

La Rapid a fost una dintre cele mai frumoase perioade, dar atunci erau prieteni și exista ceva din interior. Nu trebuie ca oamenii să se mai aștepte la atacanții care erau, dacă ne iese unul o dată la 10 ani este foarte bine.

Cred că, momentan, nu s-a acomodat, poate are nevoie de timp. Unii se acomodează mai repede, alții mai greu. Jocul Rapidului nu este unul rău, ei joacă bine și adună multe puncte. Sper ca el să-și revină, pentru că avem nevoie de el”, a declarat Sabin Ilie pentru Gazeta Sporturilor.

Paraschiv, 4 meciuri, 0 goluri

În actualul sezon, Paraschiv a evoluat pentru Leonesa, în a doua divizie din Spania, dar n-a prins multe partide. Împrumutat la Rapid în iarnă, are deja 4 jocuri și nicio realizare.

