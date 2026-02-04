Simona Halep dezvăluie la Transylvania Open noile proiecte: „Simt că îmi doresc să revin pe lângă tenis”

Simona Halep s-a retras oficial din tenis în luna februarie a anului 2025, după meciul pierdut cu Lucia Bronzetti, scor 1-6, 1-6, la Transylvania Open.
„Mă gândeam că va veni momentul curând, pentru că fizic nu mai eram aptă pentru un nivel înalt. Mi-am spus că e mult mai bine să mă retrag și să am grijă de corpul meu, dar a fost decizie de moment, sută la sută. A fost un an plăcut, de odihnă totală, pentru că am simțit nevoia.
Eram epuizată, după toată cariera, dar acum sunt proaspătă, simt că îmi doresc să revin pe lângă tenis, cât mai mult, și mă bucur că pot să încep, fiind la Transylvania Open, locul unde am oprit tenisul.
Sunt amintiri plăcute, a fost un moment dificil, dar și plăcut, pentru că simțeam că nu mai pot. Dar acum vreau să privesc optimist și să văd totul cu plăcere, pentru că tenisul a fost o plăcere pentru mine, o pasiune. Este încă o pasiune, dar nu prea mai pot să îl practic. Sunt aici însă și voi fi mult timp, de acum încolo”, a spus Simona Halep, pentru ProTV.
Transylvania Open, un loc special
“Pentru mine este un loc aproape de inimă, aici am jucat întotdeauna bine. Vă felicit din inimă şi vă doresc succes. Este un mare plus pentru sportul românesc, pentru ţara noastră şi pentru viitoarele campioane care vor să ajungă cât mai sus. Este un eveniment minunat şi este binevenit în ţara noastră. Eu sunt bucuroasă să mă aflu din nou la Cluj, din altă postură, dar tot la fel de specială”, a spus Simona Halep, ambasador onorific al turneului.
O carieră de vis
Simona a avut o carieră de vis. A câștigat două titluri de Grand Slam, Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019, a jucat alte 3 finale (două la Roland Garros și una la Australian Open). A fost lider mondial în clasamentul WTA timp de 64 de săptămâni.
A câștigat în total 24 de titluri WTA la simplu (inclusiv turnee Premier Mandatory) și a jucat peste 40 de finale în turnee WTA (inclusiv Turneul Campioanelor 2014). A fost peste 370 de săptămâni consecutive în Top 10!