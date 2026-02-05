Sfârșitul unei ere. Ce se întâmplă cu Atlassib, care a dus milioane de români în străinătate

Compania Atlassib și-ar fi închis porțile de la 1 februarie, potrivit unor informații furnizate de jurnalistul Dan Bucura, însă informația nu a fost confirmată oficial.

De mai multe săptămâni existau zvonuri că Atlassib s-ar putea închide. Patronul Ilie Carabulea a declarat acum aproximativ o săptămână că nu este sigur dacă firma își va mai putea continua activitatea. Un român care are un magazin de produse tradiționale spune că a fost informat recent de încheierea colaborării cu Atlassib, relatează Știridiaspora.ro.

Compania Atlassib s-ar fi închis de la 1 februarie

„De astăzi ne despărțim cu tristețe de firma Atlassib (S-a INCHIS), un partener de încredere în toți acești ani. Le mulțumim pentru colaborarea frumoasă și pentru că au fost puntea dintre românii plecați și dorul de acasă. Ne pare rău că de acum, mulți dintre noi nu vor mai avea această cale de a trimite sau primi un strop de iubire din țară.

Dacă vom avea noutăți pozitive legate de firma Atlassib sau vom începe o nouă colaborare cu altă firmă de transport pachete, vă vom anunța cu drag. Vă mulțumim pentru încredere și răbdare!” a scris pe Facebook Mihăiță Niță, un colaborator al companiei, care are un magazin românesc în Sicilia.

Jurnalistul Dan Bucura afirmă că aceasta este o veste mare pentru alte companii internaționale care se ocupă cu transportul de colete:

„Astăzi am aflat că, de la 1 februarie Atlassib a pus lacătul pe ușă!

Vorbim de o companie 100% românească, care cu bune și rele, deservea mulți ani transportul de colete și pasageri pe spațiul european. Cei din diaspora știu foarte bine despre ce vorbim…

De falimentul Atlassib se bucură cu siguranță DHL, spre exemplu. Îi puteți folosi cu încredere acum, pentru niște tarife de doar patru cinci ori mai mari. Nu faceți nazuri, fiindcă obrazul olandez cu cheltuială se ține…!” a transmis Bucura.

Cine a fost Atlassib

Atlassib a fost înființată pe data de 22 iulie 1993 la Sibiu de Ilie Carabulea alături de Corneliu Tănease și rapid a devenit una dintre cele mai importante companii românești de transport internațional de mărfuri și persoane. A pornit de la transportul de mărfuri imediat după 1990 (când Carabulea a achiziționat primele camioane), firma s-a extins spre curse regulate de pasageri spre vestul Europei și a ajuns în perioada de vârf (în special 2010-2012) să opereze în 10-12 țări, cu o flotă de sute de autocare.

Recomandările autorului: