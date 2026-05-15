Prima pagină » Știri externe » Putin merge la Beijing pe 20 mai, la câteva zile după summitul Xi – Trump. China încearcă să țină echilibrul între marile puteri

Putin merge la Beijing pe 20 mai, la câteva zile după summitul Xi – Trump. China încearcă să țină echilibrul între marile puteri

Putin merge la Beijing pe 20 mai, la câteva zile după summitul Xi - Trump. China încearcă să țină echilibrul între marile puteri
Putin și XI ajută Iranul prin lanțuri de aprovizionare | Foto - Mediafax
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Liderul de la Kremlin va efectua o vizită de o zi în capitala Chinei, pe 20 mai, într-un moment extrem de sensibil pentru relațiile internaționale. Spre deosebire de primirea grandioasă pregătită pentru Donald Trump, deplasarea lui Vladimir Putin va avea un profil mult mai discret.

Putin merge la Beijing pe 20 mai

Președintele rus Vladimir Putin este așteptat la Beijing pe 20 mai, la doar câteva zile după încheierea summitului dintre liderul chinez Xi Jinping și președintele american Donald Trump, potrivit unor surse citate de publicația South China Morning Post.

Vizita liderului de la Kremlin ar urma să dureze o singură zi și face parte din contactele regulate dintre Moscova și Beijing. Sursele citate susțin că nu sunt prevăzute ceremonii spectaculoase sau demonstrații de protocol similare cu cele organizate pentru liderul american.

China, între Washington și Moscova

Va fi pentru prima dată când China îi primește, în aceeași lună și în afara unui summit multilateral, pe liderii Statelor Unite și Rusiei.

Beijingul încearcă astfel să transmită că poate menține relații funcționale atât cu Washingtonul, cât și cu Moscova, într-un context internațional tot mai tensionat și fragmentat.

În ultimele luni, China a intensificat contactele diplomatice la cel mai înalt nivel. După vizita lui Putin, Beijingul va deveni prima capitală care găzduiește, într-un interval atât de scurt, liderii tuturor celorlalți membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU.

Președintele francez Emmanuel Macron a fost la Beijing în decembrie, iar premierul britanic Keir Starmer a efectuat o vizită în ianuarie.

Agenda lui Putin

Președintele rus Vladimir Putin speră să discute direct vizita președintelui american Donald Trump în China cu liderul chinez Xi Jinping în timpul următoarei sale vizite la Beijing, a anunțat vineri Kremlinul.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat reporterilor că viitoarea vizită a lui Putin în China – a cărei dată nu a fost încă anunțată – va fi „o bună oportunitate de a face schimb de opinii cu privire la contactele care au avut loc între chinezi și americani”.

„Când (SUA și China) se angajează într-un dialog direct la cel mai înalt nivel… astfel de contacte, desigur, sunt un subiect de atenție și analiză specială pentru toate țările, inclusiv pentru țara noastră”, a spus Peskov.

Adresând o ironie SUA, Peskov a spus că Statele Unite și China sunt cele mai mari două economii mondiale.

Știți că, în ceea ce privește paritatea puterii de cumpărare, China este prima economie, Statele Unite sunt a doua economie în termeni absoluți”.

Vizita lui Putin va avea un profil redus

Sursele citate de presa chineză afirmă că deplasarea lui Vladimir Putin nu va beneficia de aceeași amploare.

Unul dintre motive este legat și de agenda încărcată a oficialilor chinezi după organizarea summitului cu Donald Trump. În plus, relația Beijingului cu Moscova este deja consolidată, ceea ce reduce necesitatea unor gesturi diplomatice spectaculoase.

China este, de departe, cel mai important aliat al Rusiei. Componentele electronice fabricate în China sunt vitale pentru industria de apărare rusă. Și, fiind cel mai mare cumpărător de petrol al țării, China oferă o sursă cheie de venit pentru Kremlin într-un moment în care economia rusă este supusă presiunilor din cauza războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

ACUZAȚII Trump vrea arestarea fostului președinte al Cubei, în vârstă de 94 de ani, pentru incidentul aviatic din 1994 care a ucis 4 cetățeni americani
12:06
Trump vrea arestarea fostului președinte al Cubei, în vârstă de 94 de ani, pentru incidentul aviatic din 1994 care a ucis 4 cetățeni americani
FLASH NEWS Șeful CIA, în vizită crucială în Cuba pentru negocieri secrete cu regimul comunist de la Havana, pe fondul tensiunilor tot mai mari cu SUA
11:50
Șeful CIA, în vizită crucială în Cuba pentru negocieri secrete cu regimul comunist de la Havana, pe fondul tensiunilor tot mai mari cu SUA
RĂZBOI Atac masiv cu drone asupra Moscovei și Crimeei. Incendiu uriaș la rafinăria din Riazan, una dintre instalațiile energetice cheie ale Rusiei
11:12
Atac masiv cu drone asupra Moscovei și Crimeei. Incendiu uriaș la rafinăria din Riazan, una dintre instalațiile energetice cheie ale Rusiei
TRAGEDIE Tragedie aviatică în SUA: un avion medical s-a prăbușit în munții din New Mexico. Patru oameni au murit
10:28
Tragedie aviatică în SUA: un avion medical s-a prăbușit în munții din New Mexico. Patru oameni au murit
FLASH NEWS Trump susține de la Beijing că vrea să dețină controlul asupra uraniului Iranului: „M-aș simți mai bine dacă l-aș avea”
10:04
Trump susține de la Beijing că vrea să dețină controlul asupra uraniului Iranului: „M-aș simți mai bine dacă l-aș avea”
ANALIZA de 10 Linia de Apărare Baltică, punct nevralgic în „portofoliul” NATO. Lituania, Letonia și Estonia, prinse între două focuri
10:00
Linia de Apărare Baltică, punct nevralgic în „portofoliul” NATO. Lituania, Letonia și Estonia, prinse între două focuri
Mediafax
A confirmat! AUR îl ia în calcul pe CĂLIN GEORGESCU pentru funcția de PREMIER
Digi24
Intervenții in dosare și presiuni cu anchete penale. Cum ar fi abuzat procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță de funcțiile lor
Cancan.ro
BREAKING‼️ A fost găsită MOARTĂ, în celulă! Ce s-a întâmplat cu Amiana, femeia din Sibiu care și-a ucis mama
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Adevarul
De ce și-au pus greii PSD „sechestru” pe nume. Mutarea bizară de la OSIM
Mediafax
Te poți îmbogăți dacă ai un asemenea telefon vechi! Ai și tu unul uitat prin casă?
Click
Horoscop săptămâna 15-21 mai. Patru zodii trag lozul norocos și fac schimbări importante în viața lor
Digi24
Traian Băsescu spune cine este „liberalul 100%” pe care l-ar vedea în funcția de premier. „Nu-l pune nimeni sub semnul întrebării”
Cancan.ro
Andreea Ibacka, declarații bulversante despre violența conjugală: 'Există viață după abuz. Nicio femeie nu merită să trăiască în frică'
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
De ce doi șoferi cu aceeași mașină plătesc RCA diferit? Cât costă asigurarea auto în 2026 și care sunt tarifele de referință
Descopera.ro
Trucul simplu pentru plantele de apartament atunci când plecăm de acasă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Descopera.ro
Scanările cerebrale dezvăluie o diferență șocantă între psihopați și oamenii normali
ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan o apără pe Oana Gheorghiu în scandalul “mailurilor exploratorii” dezvăluit de Gândul: nu consider că a făcut ceva ilegal sau imoral. Bolojan le ia apărarea și nemților de la Schwarz
14:45
Ilie Bolojan o apără pe Oana Gheorghiu în scandalul “mailurilor exploratorii” dezvăluit de Gândul: nu consider că a făcut ceva ilegal sau imoral. Bolojan le ia apărarea și nemților de la Schwarz
FLASH NEWS Peiu confirmă că AUR îl ia în calcul pe Călin Georgescu pentru funcția de premier. Anunțul senatorului
14:24
Peiu confirmă că AUR îl ia în calcul pe Călin Georgescu pentru funcția de premier. Anunțul senatorului
SPORT Camelia Voinea a fost suspendată de Federația Română de Gimnstică. Ce acuzații i se aduc
13:55
Camelia Voinea a fost suspendată de Federația Română de Gimnstică. Ce acuzații i se aduc
NEWS ALERT Călin Georgescu deplânge moartea lui George Mocanu: „S-a stins din viață încă un mare patriot român”
13:54
Călin Georgescu deplânge moartea lui George Mocanu: „S-a stins din viață încă un mare patriot român”
FLASH NEWS Gândul l-a întrebat pe Nicușor Dan pe cine ar arunca din barcă dintre Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Ce răspuns a dat șeful statului
13:45
Gândul l-a întrebat pe Nicușor Dan pe cine ar arunca din barcă dintre Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Ce răspuns a dat șeful statului
VIDEO Nicușor Dan, după primele date oficiale despre evoluția economiei: „România are perspective economice bune”
13:40
Nicușor Dan, după primele date oficiale despre evoluția economiei: „România are perspective economice bune”

Cele mai noi

Trimite acest link pe