Putin merge la Beijing pe 20 mai, la câteva zile după summitul Xi – Trump. China încearcă să țină echilibrul între marile puteri

Liderul de la Kremlin va efectua o vizită de o zi în capitala Chinei, pe 20 mai, într-un moment extrem de sensibil pentru relațiile internaționale. Spre deosebire de primirea grandioasă pregătită pentru Donald Trump, deplasarea lui Vladimir Putin va avea un profil mult mai discret.

Președintele rus Vladimir Putin este așteptat la Beijing pe 20 mai, la doar câteva zile după încheierea summitului dintre liderul chinez Xi Jinping și președintele american Donald Trump, potrivit unor surse citate de publicația South China Morning Post.

Vizita liderului de la Kremlin ar urma să dureze o singură zi și face parte din contactele regulate dintre Moscova și Beijing. Sursele citate susțin că nu sunt prevăzute ceremonii spectaculoase sau demonstrații de protocol similare cu cele organizate pentru liderul american.

China, între Washington și Moscova

Va fi pentru prima dată când China îi primește, în aceeași lună și în afara unui summit multilateral, pe liderii Statelor Unite și Rusiei.

Beijingul încearcă astfel să transmită că poate menține relații funcționale atât cu Washingtonul, cât și cu Moscova, într-un context internațional tot mai tensionat și fragmentat.

În ultimele luni, China a intensificat contactele diplomatice la cel mai înalt nivel. După vizita lui Putin, Beijingul va deveni prima capitală care găzduiește, într-un interval atât de scurt, liderii tuturor celorlalți membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU.

Președintele francez Emmanuel Macron a fost la Beijing în decembrie, iar premierul britanic Keir Starmer a efectuat o vizită în ianuarie.

Agenda lui Putin

Președintele rus Vladimir Putin speră să discute direct vizita președintelui american Donald Trump în China cu liderul chinez Xi Jinping în timpul următoarei sale vizite la Beijing, a anunțat vineri Kremlinul.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat reporterilor că viitoarea vizită a lui Putin în China – a cărei dată nu a fost încă anunțată – va fi „o bună oportunitate de a face schimb de opinii cu privire la contactele care au avut loc între chinezi și americani”.

„Când (SUA și China) se angajează într-un dialog direct la cel mai înalt nivel… astfel de contacte, desigur, sunt un subiect de atenție și analiză specială pentru toate țările, inclusiv pentru țara noastră”, a spus Peskov.

Adresând o ironie SUA, Peskov a spus că Statele Unite și China sunt cele mai mari două economii mondiale.

„Știți că, în ceea ce privește paritatea puterii de cumpărare, China este prima economie, Statele Unite sunt a doua economie în termeni absoluți”.

Vizita lui Putin va avea un profil redus

Sursele citate de presa chineză afirmă că deplasarea lui Vladimir Putin nu va beneficia de aceeași amploare.

Unul dintre motive este legat și de agenda încărcată a oficialilor chinezi după organizarea summitului cu Donald Trump. În plus, relația Beijingului cu Moscova este deja consolidată, ceea ce reduce necesitatea unor gesturi diplomatice spectaculoase.

China este, de departe, cel mai important aliat al Rusiei. Componentele electronice fabricate în China sunt vitale pentru industria de apărare rusă. Și, fiind cel mai mare cumpărător de petrol al țării, China oferă o sursă cheie de venit pentru Kremlin într-un moment în care economia rusă este supusă presiunilor din cauza războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei.

