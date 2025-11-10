Campionii olimpici se impun la București în primul turneu FIBA 3x3 World Tour găzduit de capitala României

Amsterdam Rabobank, care are în componență doi dintre campionii olimpici la baschet 3×3 de la ediția Paris 2024, a cucerit FIBA 3×3 World Tour Bucharest, etapă din circuitul mondial. Evenimentul disputat în weekend la ParkLake Shopping Center a fost susținut de CS Rapid București și organizat cu sprijinul Consiliului Județean Ilfov.

Amsterdam a învins în finală echipa sârbă Liman, scor 21-12. Worthy DeJong, omul care a decis în 2024 finala olimpică de la Paris cu o aruncare în ultima secundă, a fost numit MVP-ul turneului de la București. Olandezul a marcat 33 de puncte și a reușit 26 de recuperări de-a lungul turneului. Trofeul de MVP a fost prezentat de Vlad Andronescu, directorul general al CS Rapid București.

La prima participare la un eveniment World Tour, Știința București a încheiat pe locul 12 dintre cele 16 participante. În primul meci de pe tabloul principal Știința s-a duelat de la egal la egal cu Miami, echipa aflată pe locul trei în lume în acest moment, cedând la limită, 20-19, după ce a condus cu 19-18 când mai erau 12 secunde de joc. Echipa care a reprezentat România a părăsit competiția în faza grupelor, după un al doilea insucces cu Vienna, scor final 21-7.

Momente emoționante la concursul de slam-dunk

Tradiționalul concurs de slam-dunk a fost câștigat de polonezul Rafal Lipinski, aflat la ultima participare dintr-o carieră care s-a întins pe parcursul a mai bine de 15 ani. Acesta fost omagiat pe teren de către Federația Internațională de Baschet cu un video-tribut și un echipament de joc special.

Spectacolul de pe teren a fost completat în pauzele dintre meciuri de către artiștii Circului Metropolitan București, majoretele Dracula’s Girls și trupele de dansatori ale cluburilor Ana Dance din București și Drag de Măgurele din județul Ilfov.

Cu ocazia evenimentului Federația Română de Baschet a lansat campania de donații “Dăruiește” prin care invită pe toată lumea să doneze obiecte simbolice care vor ajunge la copiii defavorizați. Primii beneficiari ai campaniei au fost sportivii Special Olympics România care au evoluat într-un meci demonstrativ de baschet unificat și au fost premiați de către Carmen Tocală, președintele Federației Române de Baschet și Alex Sanchez, managing director FIBA 3×3.

Acțiuni pentru comunitate în județul Ilfov

Evenimentul organizat cu sprijinul Consiliului Județean Ilfov a inclus și o componentă de responsabilitate socială. Echipele Miami și Știința au vizitat Școala Internațională Olga Gudynn în timp ce echipa Ulaanbaatar din Mongolia s-a întâlnit cu jucătorii secțiilor de copii și juniori de la CSO Voluntari. Tinerii au avut ocazia de a-i cunoaște pe jucătorii care evoluează în circuitul profesionist, de a participa la activități alături de ei și au primit tricourile oficiale ale evenimentului oferite de către Consiliul Județean Ilfov.

Turneul de la București a fost ultimul înainte de marea finală FIBA 3×3 World Tour care va avea loc la Manama, Bahrain în perioada 21-22 noiembrie.