„Legea Novak” nu împiedică transferurile în handbal! CSM București și SCM Râmnicu Vâlcea cumpără la „foc automat”

28 dec. 2025, 11:13, Sport
Handbalista Daria Dmitrieva va evolua din sezonul viitor la echipa feminină de handbal CSM București, a anunțat, sâmbătă, clubul pe site-ul său oficial.

Daria Dmitrieva este una dintre cele mai titrate jucătoare ale handbalului european, cu un palmares impresionant atât la nivel de club, cât și la echipa națională, precizează sursa amintită.

Sportiva a mai evoluat la Dinamo Volgograd, Lada Togliatti, TSKA Moscova, Krim Ljubljana sau Ferencvaros. Cu naționala țării sale este multiplă medaliată, de departe cea mai importantă medalie fiind cea de aur olimpic de la Rio de Janeiro, în 2016.

„Prin acest transfer, CSM București începe reconstrucția echipei în perspectiva realizării obiectivelor din competițiile interne și europene pentru următorii doi ani, mizând pe experiența și mentalitatea puternică, pe calitățile tehnice și spiritul de lider ale Dariei Dmitrieva”, subliniază clubul.

”Mă bucur să mă alătur echipei CSM pentru următoarele două sezoane! Aștept cu nerăbdare noi provocări și să dau tot ce am mai bun pentru echipă și suporteri!”, a declarat Dasha în momentul semnării contractului.

Crina Pintea și extrema stângă Emma Friis și-au prelungit contractele cu echipa de handbal feminin CSM București pentru sezonul viitor.

Vâlcea transferă de la Metz și Esjberg

SCM Râmnicu Vâlcea a anunțat transferul jucătoarei Marie-Helene Sajka, internațională franceză, care va evolua în Liga Florilor din sezonul viitor, potrivit paginii de Facebook a clubului.

Jucătoarea franceză, care a semnat un contract valabil până în 2028, evoluează pe postul de inter dreapta, are 1,85 m și este o sportivă cu mare experiență în competițiile internaționale. Ea are în palmares formații de top european, printre care Metz Handball, Nykoebing Falster HK sau Neptunes de Nantes, iar în acest final de an, a câștigat medalia de bronz la Campionatul Mondial alături de naționala tării sale.

Acesta este al doilea transfer anunțat de sărbători de SCM Râmnicu Vâlcea, după extrema dreaptă olandeză Sara Dekker (24 ani), de la Team Esbjerg, care a semnat și ea până în 2028.

Mediafax
