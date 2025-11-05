Prima pagină » Sport » Baschet 3×3: Medaliații olimpici de la Paris 2024 se reunesc la București

05 nov. 2025, 15:00, Sport
Baschet 3x3: Medaliații olimpici de la Paris 2024 se reunesc la București
Echipele din circuitul mondial de baschet 3×3 care reprezintă Țările de Jos, Franța și Lituania, podiumul olimpic de la Paris 2024, vin la București pentru un ultim duel înainte de marea finală FIBA 3×3 World Tour.

Evenimentul găzduit de ParkLake Shopping Center în zilele de 8 și 9 noiembrie este susținut de CS Rapid București și organizat cu sprijinul Consiliului Județean Ilfov.

Amsterdam (Țările de Jos), Toulouse (Franța) și Raudondvaris (Lituania), echipe care au în componență medaliații olimpici de la Paris 2024 vor fi prezente la FIBA 3×3 World Tour București, alături de cea mai bună echipă din lume în acest sezon, Ub (Serbia).

De altfel nouă dintre primele 10 echipe din lume descind în capitala României pentru un ultim sprint înaintea finalei de la Manama, Bahrain. Plutonul de top 10 este completat de Miami (SUA), Chongming (China), Liman (Serbia), Riffa (Bahrain) și Vienna (Austria).

Valoarea totală a premiilor se ridică la 135.000 de dolari, câștigătoarea urmând să încaseze un cec în valoare de 40.000 de dolari.

România este și ea reprezentată de către Știința București, aflată la prima participare în World Tour în acest sezon, după trei apariții în turnee Challenger. Cea mai bună clasare a românilor a fost locul 10 la Poitiers (Franța) iar echipa se află pe locul 67 în lume potrivit ierarhiei FIBA 3×3.

Patru campioni olimpici la București

Fanii baschetului 3×3 vor avea ocazia să vadă pe viu câteva dintre starurile momentului din circuitul mondial, printre care olandezii Worhty de Jong, autorul coșului decisiv pentru medalia de aur în finala olimpică și coechipierul său Jan Driessen, francezul Franck Seguela, medaliat cu argint la Paris 2024, dar și doi medaliați cu aur la ediția Tokyo 2020, letonii Karlis Lasmanis și Nauris Miezis.

Evenimentul va fi presărat în pauzele dintre meciuri cu numeroase concursuri pentru spectatori precum și cu momente de entertainment susținute de către artiștii Circului Metropolitan București, dansatoarele de la clubul Drag de Măgurele din județul Ilfov sau trupele școlii de dans, Ana Dance.

Spectacolul din ParkLake Shopping Center va fi completat cu un concurs de slam-dunk, marcă înregistrată a FIBA 3×3 World Tour, la care vor participa atleți profesioniști din întreaga lume. Va fi ultimul apariție pentru polonezul Rafal Lipinski, una dintre legendele fenomenului slam-dunk, de patru ori câștigător al concursurilor din cadrul FIBA 3×3 World Tour Final.

Campania “Dăruiește”

Cu ocazia evenimentului, Federația Română de Baschet lansează campania de donații “Dăruiește” prin care invită pe toată lumea să doneze obiecte simbolice – mingi, echipamente, tricouri sau materiale promoționale – care vor ajunge la copiii defavorizați, inclusiv cei din Special Olympics România. Această inițiativă face parte din programele FIBA “Her World, Her Rules și FIBA Foundation “Basketball for Good”, reafirmând angajamentul Federației Române de Baschet de a promova valorile incluziunii, generozității și responsabilității sociale prin sport.

