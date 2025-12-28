Cifrele Superligii în 2025. Cine sunt golgeterii și capitolul la care Florin Tănase e cel mai bun din campionat

În 21 de etape de până acum ale Superligii s-au jucat 168 de meciuri și au evoluat 506 fotbaliști. Sunt 116 victorii şi 52 de remize, în care s-au marcat 424 goluri, s-au luat 635 de cartonaşe galbene şi 35 de cartonaşe roşii.
Primul gol al sezonului a fost marcat de Issouf Macalou (U Cluj), primul autogol – Dorin Codrea (U Cluj), primul „galben” Mouhamadou Drammeh (U Cluj) și primul roşu – Victor Dican (Farul), arată news.r0.
Golgeteri sunt Jovo Lukic, U Cluj, şi Alex Dobre, Rapid, câte 11 goluri. Urmează Florin Tănase, de la FCSB, zece goluri, și cu câte opt sunt Valentin Costache, UTA, Sebastian Mailat, FC Botoşani, şi Andrei Cordea, CFR Cluj.
Alin Roman, UTA Arad, a oferit cele mai multe pase decisive, opt, și are cinci goluri, dar la capitolul golurilor și paselor decisive cumulate primul e Florin Tănase, care are zece goluri şi cinci pase decisive. Jucătorul de la FCSB a și transformat opt din nouă penalty-uri.
Golgeterii fiecărei echipe din Superliga:
Universitatea Craiova: Ştefan Baiaram – 6 goluri
Rapid Bucureşti: Alex Dobre – 11
FC Botoşani: Sebastian Mailat – 8
Dinamo Bucureşti: Mamoudou Karamoko – 5
FC Argeş: Ricardo Matos – 7
Oţelul Galaţi: Paulinho – 7
Universitatea Cluj: Jovo Lukic – 11
UTA Arad: Valentin Costache – 8
FCSB: Florin Tănase – 10
Farul Constanţa: Alexandru Işfan – 6
CFR Cluj: Andrei Cordea – 8
Unirea Slobozia: Christ Afalna – 4
Petrolul Ploieşti: Gheorghe Grozav – 4
FK Csikszereda: Marton Eppel – 5
FC Hermannstadt: Sergiu Buş – 3
Metaloglobus Bucureşti: Yassine Zakir – 5
Cei mai puţini marcatori îi au Metaloglobus – 6, Unirea Slobozia şi UTA Arad – câte 9.
Cei mai mulţi marcatori îi au Universitatea Craiova – 16, urmată de Dinamo – 13.
Patrick (Oţelul) în Oţelul Galaţi – CFR Cluj 4-1
Jovo Lukic (U Cluj) în U Cluj – FC Hermannstadt 3-0
Danny Armstrong (Dinamo) în Dinamo – FCSB 4-3
Florin Tănase (FCSB) în Dinamo – FCSB 4-3
Andrei Cordea (CFR Cluj) în CFR Cluj – FK Csikszereda 3-1
CFR Cluj are 36 de fotbalişti care au jucat cel puţin într-un meci din campionat, 21 fiind străini.
Csikszereda: 31 de jucători, dintre care 17 străini
Dinamo: 25 de jucători, 11 străini
FC Argeş: 28 de jucători, 13 străini
FC Botoşani: 28 de jucători, 15 străini
FCSB: 29 de jucători, 9 străini
Farul Constanţa: 28 de jucători, 8 străini
FC Hermannstadt: 26 de jucători, 10 străini
Metaloglobus Bucureşti: 28 de jucători, 13 străini
Oţelul Galaţi: 27 de jucători, 13 străini
Petrolul Ploieşti: 30 de jucători, 14 străini
Rapid Bucureşti: 28 de jucători, 13 străini
Universitatea Cluj: 28 de jucători, 12 străini
UTA Arad: 28 de jucători, 12 străini
Unirea Slobozia: 28 de jucători, 9 străini
Universitatea Craiova: 33 de jucători, 13 străini
CFR Cluj: 35 cartonaşe galbene / 2 cartonaşe roşii
Csikszereda: 35 cartonaşe galbene / 3 cartonaşe roşii
Dinamo: 36 cartonaşe galbene / 2 cartonaşe roşii
FC Argeş: 52 cartonaşe galbene / 2 cartonaşe roşii
FC Botoşani: 47 cartonaşe galbene / 2 cartonaşe roşii
FCSB: 47 cartonaşe galbene / 2 cartonaşe roşii
Farul Constanţa: 40 cartonaşe galbene / 3 cartonaşe roşii
FC Hermannstadt: 32 cartonaşe galbene / 2 cartonaşe roşii
Metaloglobus Bucureşti: 52 cartonaşe galbene / 2 cartonaşe roşii
Oţelul Galaţi: 35 cartonaşe galbene / 2 cartonaşe roşii
Petrolul Ploieşti: 41 cartonaşe galbene / 1 cartonaş roşu
Rapid Bucureşti: 39 cartonaşe galbene / 1 cartonaş roşu
Universitatea Cluj: 39 cartonaşe galbene / 3 cartonaşe roşii
UTA Arad: 39 cartonaşe galbene / 3 cartonaşe roşii
Unirea Slobozia: 43 cartonaşe galbene / 2 cartonaşe roşii
Universitatea Craiova: 40 cartonaşe galbene / 3 cartonaşe roşii.