În 21 de etape de până acum ale Superligii s-au jucat 168 de meciuri și au evoluat 506 fotbaliști. Sunt 116 victorii şi 52 de remize, în care s-au marcat 424 goluri, s-au luat 635 de cartonaşe galbene şi 35 de cartonaşe roşii.

Primul gol al sezonului a fost marcat de Issouf Macalou (U Cluj), primul autogol – Dorin Codrea (U Cluj), primul „galben” Mouhamadou Drammeh (U Cluj) și primul roşu – Victor Dican (Farul), arată news.r0.

Golgeteri sunt Jovo Lukic, U Cluj, şi Alex Dobre, Rapid, câte 11 goluri. Urmează Florin Tănase, de la FCSB, zece goluri, și cu câte opt sunt Valentin Costache, UTA, Sebastian Mailat, FC Botoşani, şi Andrei Cordea, CFR Cluj.

Cifrele Superligii în 2025. Cine sunt golgeterii și capitolul la care Florin Tănase e cel mai bun din campionat

Alin Roman, UTA Arad, a oferit cele mai multe pase decisive, opt, și are cinci goluri, dar la capitolul golurilor și paselor decisive cumulate primul e Florin Tănase, care are zece goluri şi cinci pase decisive. Jucătorul de la FCSB a și transformat opt din nouă penalty-uri.

Golgeterii fiecărei echipe din Superliga:

Universitatea Craiova: Ştefan Baiaram – 6 goluri

Rapid Bucureşti: Alex Dobre – 11

FC Botoşani: Sebastian Mailat – 8

Dinamo Bucureşti: Mamoudou Karamoko – 5

FC Argeş: Ricardo Matos – 7

Oţelul Galaţi: Paulinho – 7

Universitatea Cluj: Jovo Lukic – 11

UTA Arad: Valentin Costache – 8

FCSB: Florin Tănase – 10

Farul Constanţa: Alexandru Işfan – 6

CFR Cluj: Andrei Cordea – 8

Unirea Slobozia: Christ Afalna – 4

Petrolul Ploieşti: Gheorghe Grozav – 4

FK Csikszereda: Marton Eppel – 5

FC Hermannstadt: Sergiu Buş – 3

Metaloglobus Bucureşti: Yassine Zakir – 5

Cei mai puţini marcatori îi au Metaloglobus – 6, Unirea Slobozia şi UTA Arad – câte 9.

Cei mai mulţi marcatori îi au Universitatea Craiova – 16, urmată de Dinamo – 13.

Jucătorii care au reușit un hattrick într-un singur meci:

Patrick (Oţelul) în Oţelul Galaţi – CFR Cluj 4-1

Jovo Lukic (U Cluj) în U Cluj – FC Hermannstadt 3-0

Danny Armstrong (Dinamo) în Dinamo – FCSB 4-3

Florin Tănase (FCSB) în Dinamo – FCSB 4-3

Andrei Cordea (CFR Cluj) în CFR Cluj – FK Csikszereda 3-1

Cei mai mulți fotbaliști utilizați

CFR Cluj are 36 de fotbalişti care au jucat cel puţin într-un meci din campionat, 21 fiind străini.

Csikszereda: 31 de jucători, dintre care 17 străini

Dinamo: 25 de jucători, 11 străini

FC Argeş: 28 de jucători, 13 străini

FC Botoşani: 28 de jucători, 15 străini

FCSB: 29 de jucători, 9 străini

Farul Constanţa: 28 de jucători, 8 străini

FC Hermannstadt: 26 de jucători, 10 străini

Metaloglobus Bucureşti: 28 de jucători, 13 străini

Oţelul Galaţi: 27 de jucători, 13 străini

Petrolul Ploieşti: 30 de jucători, 14 străini

Rapid Bucureşti: 28 de jucători, 13 străini

Universitatea Cluj: 28 de jucători, 12 străini

UTA Arad: 28 de jucători, 12 străini

Unirea Slobozia: 28 de jucători, 9 străini

Universitatea Craiova: 33 de jucători, 13 străini

Cartonașe:

CFR Cluj: 35 cartonaşe galbene / 2 cartonaşe roşii

Csikszereda: 35 cartonaşe galbene / 3 cartonaşe roşii

Dinamo: 36 cartonaşe galbene / 2 cartonaşe roşii

FC Argeş: 52 cartonaşe galbene / 2 cartonaşe roşii

FC Botoşani: 47 cartonaşe galbene / 2 cartonaşe roşii

FCSB: 47 cartonaşe galbene / 2 cartonaşe roşii

Farul Constanţa: 40 cartonaşe galbene / 3 cartonaşe roşii

FC Hermannstadt: 32 cartonaşe galbene / 2 cartonaşe roşii

Metaloglobus Bucureşti: 52 cartonaşe galbene / 2 cartonaşe roşii

Oţelul Galaţi: 35 cartonaşe galbene / 2 cartonaşe roşii

Petrolul Ploieşti: 41 cartonaşe galbene / 1 cartonaş roşu

Rapid Bucureşti: 39 cartonaşe galbene / 1 cartonaş roşu

Universitatea Cluj: 39 cartonaşe galbene / 3 cartonaşe roşii

UTA Arad: 39 cartonaşe galbene / 3 cartonaşe roşii

Unirea Slobozia: 43 cartonaşe galbene / 2 cartonaşe roşii

Universitatea Craiova: 40 cartonaşe galbene / 3 cartonaşe roşii.