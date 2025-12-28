Mihai Stoica a ales cel mai bun prim 11 din Superliga, fără jucători de la FCSB. Pe cine preferă de la Dinamo și Rapid

Mihai Stoica a fost provocat să formeze cel mai bun prim 11 din Superliga, dar fără jucători de la FCSB. Oficialul echipei roș-albastre a ales patru jucători de la Dinamo și Rapid.

Raul Opruț, Kennedy Boateng și Eddy Gnahore sunt jucători aleși de la Dinamo, iar de la Rapid e Tobias Christensen.

Cum arată primul 11 din Superliga ales de Mihai Stoica, fără jucători de la FCSB: Dur-Bozoancă – Mora, Boateng, Romanchuk, Opruț – Gnahore, Christensen, Emerllahu – Baiaram – Matei, Mailat.

Mihai Stoica a ales cel mai bun prim 11 din Superliga, fără jucători de la FCSB

„Portar: Începuse extraordinar Iliev, dar după a pierdut echipa. Când mă gândesc, mă gândesc la Anestis, Aioani, dar mă gândesc și la gafe mari făcute. Sunt fan portari înalți, dar fac o alegere-surpriză: Cosmin Dur-Bozoancă. Mi s-a părut că rezultatele Galațiului i se datorează în mare parte. Cu Rapid a făcut un meci fenomenal!

Fundaș dreapta: Mora (Universitatea Craiova), clar. Chiar dacă nu e de sistemul acesta, e jucător.

Cei doi fundași centrali: Tot așa, mă gândesc la unii care nu au gafat. Unul clar e Boateng de la Dinamo, nu stau pe gânduri prea mult, iar celălalt, chiar dacă nu aduci un stoper să îți marcheze goluri, la cum a arătat Romanchuk de la Craiova și ce goluri importante a marcat, vorbim de prima jumătate a acestui sezon.

Îmi place și Screciu, dar tot timpul nu știi: e fundaș central, mijlocaș central.

Fundaș stânga: Mă tot gândeam de la Botoșani, dar nu e nimeni. Eu am fost surprins de marea creștere pe care am văzut-o la un jucător. Începuse bine, jucase sub vârstă, l-am văzut la Sibiu, chiar a fost un eșec în Belgia, s-a întors, nu a arătat extraordinar, dar arată din ce în ce mai bine: Opruț. Poate să ducă o responsabilitate mare dacă Kopic l-a folosit și fundaș central. Bancu ar fi indiscutabil, dar îl văd jucând în 5, niciodată în 4. Opruț e mai complet în acest sistem.

Mijlocaș central defensiv: Aici sunt mulți jucători interesanți. E Gnahore de la Dinamo. N-aș putea să fac o echipă fără jucătorii noștri și să nu-l văd pe Gnahore. E Băluță de la Craiova. Mă opresc aici cu dinamoviștii, promit (n.r. – râde).

Cei doi interi: N-aș putea să fac un prim „11” fără el, e Christensen. Poate să fie și număr 10, în 4-2-3-1, și mijlocaș, e mai degrabă optar. Celălalt e Emerllahu.

Atacant dreapta: N-am nicio idee. Hai să luăm ceilalți atacanți. Atacant stânga, Mailat, pentru că a făcut chiar un sezon excepțional. Nu peste Baiaram, dar nu pot să nu iau de la Botoșani chiar niciun jucător, chiar mi se pare că aș fi penibil. Facem altceva, mutăm în 4-3-1-2, jucăm cu Baiaram număr 10.

La Opruț mai e și Chipciu, mi-am adus aminte. Să zicem Mailat stânga, să zicem forțăm cu Baiaram atacant, dar în dreapta punem pe U21 pe Matei, număr 10, și vedem acolo cu Baiaram, cu Mailat”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.