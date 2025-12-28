Prima pagină » Sport » Mihai Stoica a ales cel mai bun prim 11 din Superliga, fără jucători de la FCSB. Pe cine preferă de la Dinamo și Rapid

Mihai Stoica a ales cel mai bun prim 11 din Superliga, fără jucători de la FCSB. Pe cine preferă de la Dinamo și Rapid

28 dec. 2025, 10:22, Sport
Mihai Stoica a ales cel mai bun prim 11 din Superliga, fără jucători de la FCSB. Pe cine preferă de la Dinamo și Rapid
FOTO: prosport.ro

Mihai Stoica a fost provocat să formeze cel mai bun prim 11 din Superliga, dar fără jucători de la FCSB. Oficialul echipei roș-albastre a ales patru jucători de la Dinamo și Rapid.

Raul Opruț, Kennedy Boateng și Eddy Gnahore sunt jucători aleși de la Dinamo, iar de la Rapid e Tobias Christensen.

Cum arată primul 11 din Superliga ales de Mihai Stoica, fără jucători de la FCSB: Dur-Bozoancă – Mora, Boateng, Romanchuk, Opruț – Gnahore, Christensen, Emerllahu – Baiaram – Matei, Mailat.

Mihai Stoica a ales cel mai bun prim 11 din Superliga, fără jucători de la FCSB

„Portar: Începuse extraordinar Iliev, dar după a pierdut echipa. Când mă gândesc, mă gândesc la Anestis, Aioani, dar mă gândesc și la gafe mari făcute. Sunt fan portari înalți, dar fac o alegere-surpriză: Cosmin Dur-Bozoancă. Mi s-a părut că rezultatele Galațiului i se datorează în mare parte. Cu Rapid a făcut un meci fenomenal!

Fundaș dreapta: Mora (Universitatea Craiova), clar. Chiar dacă nu e de sistemul acesta, e jucător.

Cei doi fundași centrali: Tot așa, mă gândesc la unii care nu au gafat. Unul clar e Boateng de la Dinamo, nu stau pe gânduri prea mult, iar celălalt, chiar dacă nu aduci un stoper să îți marcheze goluri, la cum a arătat Romanchuk de la Craiova și ce goluri importante a marcat, vorbim de prima jumătate a acestui sezon.

Îmi place și Screciu, dar tot timpul nu știi: e fundaș central, mijlocaș central.

Fundaș stânga: Mă tot gândeam de la Botoșani, dar nu e nimeni. Eu am fost surprins de marea creștere pe care am văzut-o la un jucător. Începuse bine, jucase sub vârstă, l-am văzut la Sibiu, chiar a fost un eșec în Belgia, s-a întors, nu a arătat extraordinar, dar arată din ce în ce mai bine: Opruț. Poate să ducă o responsabilitate mare dacă Kopic l-a folosit și fundaș central. Bancu ar fi indiscutabil, dar îl văd jucând în 5, niciodată în 4. Opruț e mai complet în acest sistem.

Mijlocaș central defensiv: Aici sunt mulți jucători interesanți. E Gnahore de la Dinamo. N-aș putea să fac o echipă fără jucătorii noștri și să nu-l văd pe Gnahore. E Băluță de la Craiova. Mă opresc aici cu dinamoviștii, promit (n.r. – râde).

Cei doi interi: N-aș putea să fac un prim „11” fără el, e Christensen. Poate să fie și număr 10, în 4-2-3-1, și mijlocaș, e mai degrabă optar. Celălalt e Emerllahu.

Atacant dreapta: N-am nicio idee. Hai să luăm ceilalți atacanți. Atacant stânga, Mailat, pentru că a făcut chiar un sezon excepțional. Nu peste Baiaram, dar nu pot să nu iau de la Botoșani chiar niciun jucător, chiar mi se pare că aș fi penibil. Facem altceva, mutăm în 4-3-1-2, jucăm cu Baiaram număr 10.

La Opruț mai e și Chipciu, mi-am adus aminte. Să zicem Mailat stânga, să zicem forțăm cu Baiaram atacant, dar în dreapta punem pe U21 pe Matei, număr 10, și vedem acolo cu Baiaram, cu Mailat”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Recomandarea video

Mediafax
Avarie în Capitală: Mii de bucureșteni, fără apă și căldură. Când se va relua livrarea agentului termic
Digi24
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează politica externă a Americii în era Trump 2.0
Cancan.ro
Alex Bodi continuă scandalul aprins cu Ramona Olaru! Musculosul nu se lasă: țO să aduc eu amintiri de la Agronomie când
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Adevarul
Marea hidrocentrală Lotru–Ciunget, capodopera energetică ascunsă în Carpați. A fost numită cea mai grandioasă din Europa
Mediafax
Doi copii din Vaslui, găsiți morți după ce s-au înecat în acumularea Tăcuta
Click
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Digi24
Care este mâncarea preferată a lui Nicușor Dan. Mirabela Grădinaru: „Nu ajung să ating calitatea sau gustul mâncării din copilărie”
Cancan.ro
'Uraganul de iarnă' a făcut ravagii în România! Zonele în care vine iar prăpădul: vijelii și rafale de vânt de până la 180 km/h
Ce se întâmplă doctore
Mihai Voropchievici avertizează: Această zodie este vizată de o forță malefică, pe final de 2025
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Nemții au desenat viitoarea Dacia C-Neo. Viziunea unui tuner axat pe modelele mărcii
Descopera.ro
Ce lichide să nu verși niciodată în chiuvetă și de ce?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Descopera.ro
În 1940, un câine a descoperit o peșteră plină cu opere de artă antice
FLASH NEWS Apă gratuită în gări, aeroporturi și alte instituții publice. Proiectul e menit să combată inechitatea socială
11:38
Apă gratuită în gări, aeroporturi și alte instituții publice. Proiectul e menit să combată inechitatea socială
EXTERNE Povestea satelor pierdute în mare din Regatul Unit: „S-a scufundat și biserica, iar clopotele se auzeau în continuare”
11:24
Povestea satelor pierdute în mare din Regatul Unit: „S-a scufundat și biserica, iar clopotele se auzeau în continuare”
ACUM Zi de foc pentru Bolojan. Votul CCR pe pensiile speciale se dă în scurt timp
11:00
Zi de foc pentru Bolojan. Votul CCR pe pensiile speciale se dă în scurt timp
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „3 diversiuni ale anului – asaltul asupra justiției, diversiunea dintre cele două tururi și raportul lui Alex Florența”
11:00
Ion Cristoiu: „3 diversiuni ale anului – asaltul asupra justiției, diversiunea dintre cele două tururi și raportul lui Alex Florența”

Cele mai noi