Ștefan Târnovanu e rezervă la FCSB, acum în poartă fiind Matei Popa. Nemulțumit că nu mai are postul de titular, goalkeeperul de 25 de ani a transmis că vrea să plece de la echipa lui Gigi Becali.

Omul de afaceri îl lasă să plece, dar mercato de iarnă s-a terminat și se așteaptă finalul sezonului. Latifundiarul din Pipera nu a fost mulțumit de faptul că portarul a transmis acum, prin intermediul impresarului Giovanni Becali, care e și vărul lui Gigi Becali, că vrea să se despartă de FCSB, echipă care încearcă să ajungă în play-off-ul Superligii.

Târnovanu are o înțelegere cu formația bucureșteană până în vara din 2028 și cota sa e de 4.5 milioane de euro, pe transfermarkt. Clauza de reziliere cu FCSB este de zece milioane de euro.

Când pleacă Ștefan Târnovanu de la FCSB. Ce i-a transmis Gigi Becali

„Am vorbit cu Târnovanu. Giovanni nu are nicio vină, Giovanni a transmis ce a zis el. I-am zis, bă, tu cât aveai salariu? Păi aveam 1000. Eu te-am luat de la Poli Iași, te-am adus aici… Acum nu mai e vorba de tine. Acum e vorba că interesul echipei este ăsta. Ăsta este interesul echipei. Să putem să intrăm în play-off să câștigăm campionatul. Dar a înțeles băiatul.

(n.r. – Păi și de ce l-ați întrebat cât avea salariu?) Pentru că atunci, avea 1000 de euro, când l-am luat eu de acolo, ei aveau nevoie de 200 de mii împrumut. Și le-am dat 200 de mii, am zis, bă, 200 de mii, dar dați-mi ceva. Au zis că îmi dau portarul. Păi avem unul 2 metri, 1,98, mi-au zis. Dacă are 1,98, poate iese ceva din el, fără să aud de el. Și le-am dat 200.000. Am întrebat, de fapt, pe cineva care fusese la ei. Am zis, bă, pe cine să iau de la ei? Că să-l iau pe portarul ăla, că are perspectivă. Nu îl știam eu pe Târnovanu!”, a spus Gigi Becali, la Fanatik.