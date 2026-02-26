Prima pagină » Actualitate » Dinamo, dată afară de pe Arena Națională. Andrei Nicolescu anunță unde va juca echipa lui Kopic meciurile din play-off

Andrei Nicolescu (49 de ani), acționar și președinte al Consiliului de Administrație la Dinamo București, a reacționat la aflarea veștii că Dinamo trebuie să părăsească Arena Națională. În luna mai, cel mai mare stadion din România a fost închiriat de Primăria Capitalei pentru o serie de concerte, scrie PROSPORT.

Planul conducerii clubului Dinamo este ca echipa să evolueze pe Arena Națională atât timp cât va fi posibil.

Cine va concerta pe Arena Națională

Arena Națională are o capacitate de pesye 50.000 de locuri.

În luna mai, cel mai mare stadion din țară va găzdui două concerte de amploare – celebrele trupe rock Metalica și Iron Maiden vin la București în această primăvară. Prima formație va da un spectacol pe „Arenă” în 13 mai, iar Iron Maiden urcă pe scenă două săptămâni mai târziu, la 28 mai.

Tot atunci sunt programate și ultimele 4 etape din play-off-ul Superligii, arată Prosport, ceea ce înseamnă că organizarea concertelor de rock va da peste cap planurile celor de la Dinamo.

Cel mai probabil, Arena Națională va fi indisponibilă pe tot parcursul lunii mai, având în vedere amploarea celor două evenimente.

Unde se mută Dinamo

După FCSB, despre care s-a aflat că va părăsi Arena Națională dacă ratează calificarea în play-off, a venit și rândul celor de la Dinamo să aducă lămuriri cu privire la problema apărută. Conducerea clubului a transmis că echipa va continua să evolueze pe cel mai mare stadion din țară timp cât va fi posibil.

„Până pe 4 mai se joacă pe Arena Națională. Din perspectiva asta, echipele din play-off, din București, dacă se află pe locurile 1 sau 2, vor disputa un meci în afara Arenei Naționale, dacă o să fie mai jos, atunci vor juca două în afară. Ne propunem să facem 6 puncte în ultimele două meciuri și să ne consolidăm poziția din clasament.

E o partidă foarte importantă, cu FC Argeș, trebuie să o câștigăm pentru a ne menține cel puțin pe locul 2. Interesul nostru e să jucăm cât mai multe meciuri pe Arena Națională”, a declarat Andrei Nicolescu, la Digi Sport.

„Am vorbit cu suporterii și…”

Dinamo are în vedere să joace meciurile considerate „acasă” pe „Arcul de Triumf”, stadion cu o capacitate de doar 8.000 de locuri, dar și costuri de închiriere semnificativ reduse.

„Am avut un dialog cu suporterii şi ne-am dat seama că nu luasem în calcul un aspect foarte important. E foarte importantă şi reacţia lor. Atunci am calculat. Teoretic, în funcţie de ce loc avem în play-off, sunt unul sau două meciuri, în mai, care se vor juca acasă şi care nu vor fi pe Arena Naţională.

Probabil, în jurul începutului de martie, când vom şti exact ţintarul, vom începe o campanie în care să întrebăm suporterii noştri ce-şi doresc şi cum cred că e mai bine şi vom ţine cont şi de părerea lor. După noi, 100%, dacă-i întrebi pe Kopic şi jucători, «Arcul de Triumf» e o fortăreaţă în care se simt foarte puternici”, spunea Andrei Nicolescu, la începutul lunii ianuarie.

