Superliga de fotbal se reia azi cu etapa 22, cu partida de la Mioveni între FC Argeș și FCSB.

Partida va începe la ora 20.00 și va fi condusă la centru de ecusonul FIFA, Marcel Bîrsan. Bîrsan va fi ajutat la cele două linii de Ioan Alexandru Corb şi Cristian Daniel Ilinca.

Care e programul primei etape din 2026 în Superliga de fotbal

În camera VAR se vor afla Florin Andrei şi Iulian Dima. Arbitru de rezervă va fi Iulian Dima, iar observatori Adrian Comănescu şi Ion Căţoi.

Ultimul meci va fi luni: partida dintre Petrolul Ploiești și Universitatea Craiova, cu începere de la 20:00, pe stadionul „Ilie Oană”.

FCSB refuzase inițial să joace la Mioveni dacă gazonul va fi înghețat, însă acum Mihai Stoica susține că echipa sa a renunțat la idee.

„Sper să fie terenul bun. Am văzut prognoza, sper să funcționeze instalația de încălzire.

Dacă nu, aia e, jucăm pe ce o fi și trebuie să facem un rezultat bun pentru că altfel e complicat”, a declatrat Mihai Stoica.

„Anunț de maxim interes! Terenul e pregătit și nu e nevoie de patine. Se acceptă doar crampoane”, au transmis oficialii alb-violeților, pe pagina oficială de Facebook.

Vineri, 16 ianuarie

Ora 20.00 FC Argeş – FCSB

Sâmbătă, 17 ianuarie

Ora 13.00 Unirea Slobozia – UTA Arad

Ora 17.15 Farul Constanţa – FC Hermannstadt

Ora 20.00 FC Rapid – Metaloglobus Bucureşti

Duminică, 18 ianuarie

Ora 15.30 FK Csikszereda Miercurea Ciuc – FC Botoşani

Ora 17.45 CFR 1907 Cluj – Oţelul Galaţi

Ora 20.30 Dinamo Bucureşti – Universitatea Cluj

Luni, 19 ianuarie

Ora 20.00 Petrolul Ploieşti – Universitatea Craiova

Etapa 23

Vineri, 23 ianuarie

Ora 17.00 Metaloglobus Bucureşti – FC Argel

Ora 20.00 FC Hermannstadt – Dinamo Bucureşti

Sâmbătă, 24 ianuarie

Ora 17.00 Universitatea Cluj – Unirea Slobozia

Ora 20.00 Universitatea Craiova – FC Botoşani

Duminică, 25 ianuarie

Ora 14.30 Petrolul Ploieşti – Farul Constanţa

Ora 20.00 FCSB – CFR 1907 Cluj

Luni, 26 ianuarie