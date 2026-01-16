Prima pagină » Sport » Care e PROGRAMUL primei etape din 2026 în Superliga de fotbal

16 ian. 2026, 11:37, Sport
Cum se poate califica FCSB în primăvara europeană / Sursa FOTO: prosport.ro

Superliga de fotbal se reia azi cu etapa 22, cu partida de la Mioveni între FC Argeș și FCSB.

Partida va începe la ora 20.00 și va fi condusă la centru de ecusonul FIFA, Marcel Bîrsan. Bîrsan va fi ajutat la cele două linii de Ioan Alexandru Corb şi Cristian Daniel Ilinca.

În camera VAR se vor afla Florin Andrei şi Iulian Dima. Arbitru de rezervă va fi Iulian Dima, iar observatori Adrian Comănescu şi Ion Căţoi.

Ultimul meci va fi luni: partida dintre Petrolul Ploiești și Universitatea Craiova, cu începere de la 20:00, pe stadionul „Ilie Oană”.

FCSB refuzase inițial să joace la Mioveni dacă gazonul va fi înghețat, însă acum Mihai Stoica susține că echipa sa a renunțat la idee.

„Sper să fie terenul bun. Am văzut prognoza, sper să funcționeze instalația de încălzire.

Dacă nu, aia e, jucăm pe ce o fi și trebuie să facem un rezultat bun pentru că altfel e complicat”, a declatrat Mihai Stoica.

„Anunț de maxim interes! Terenul e pregătit și nu e nevoie de patine. Se acceptă doar crampoane”, au transmis oficialii alb-violeților, pe pagina oficială de Facebook.

Vineri, 16 ianuarie

  • Ora 20.00 FC Argeş – FCSB

Sâmbătă, 17 ianuarie

  • Ora 13.00 Unirea Slobozia – UTA Arad
  • Ora 17.15 Farul Constanţa – FC Hermannstadt
  • Ora 20.00 FC Rapid – Metaloglobus Bucureşti

Duminică, 18 ianuarie

  • Ora 15.30 FK Csikszereda Miercurea Ciuc – FC Botoşani
  • Ora 17.45 CFR 1907 Cluj – Oţelul Galaţi
  • Ora 20.30 Dinamo Bucureşti – Universitatea Cluj

Luni, 19 ianuarie

  • Ora 20.00 Petrolul Ploieşti – Universitatea Craiova

Gigi Becali s-a enervat după ce a AUZIT declarația lui Andrei Nicolescu. „Noi suntem idioţi? Mi-am schimbat părerea”

Etapa 23

Vineri, 23 ianuarie

  • Ora 20.00 FC Hermannstadt – Dinamo Bucureşti

Sâmbătă, 24 ianuarie

  • Ora 17.00 Universitatea Cluj – Unirea Slobozia
  • Ora 20.00 Universitatea Craiova – FC Botoşani

Duminică, 25 ianuarie

  • Ora 14.30 Petrolul Ploieşti – Farul Constanţa
  • Ora 20.00 FCSB – CFR 1907 Cluj

Luni, 26 ianuarie

  • Ora 17.00 Oţelul Galaţi – FK Csikszereda Miercurea Ciuc
  • Ora 20.00 UTA Arad – FC Rapid

