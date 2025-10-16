Prima pagină » Sport » Câți bani a băgat Dan Șucu la Rapid! „O privesc ca pe o investiție, să rămână în patrimoniul familiei”

16 oct. 2025, 18:47, Sport
Omul de afaceri Dan Șucu investește la Rapid din mai 2022, iar la formația italiană Genoa 1893 din decembrie 2024.

Eforturile realizate în Giulești sunt colosale: a construit două baze de pregătire ultramoderne și a investit în echipa pe care Costel Gâlcă a adus-o pe podium, după 12 etape ]n Superliga.

„Fotbalul ar trebui să fie un business, doar că în fotbalul românesc sunt două categorii: cei care se uită la el așa, ca la un business, dar și cei care îl folosesc ca pe propagandă, ca imagine, dar el, în mod normal, trebuie privit ca o afacere.

Problema este că nu poți pleca de la ideea că el va fi privit ca un business de un Consiliu Județean sau un Consiliu Local, pentru că acestea le folosesc cu scop de propagandă, scop comunitar”, admite Dan Șuc într-o emisiune la Ziarul Financiar, publicație deținută chiar de magnatul Mobexpert.

Dan Șucu a recunoscut câți bani a băgat la Rapid. „Cu totul, până acum am investit la Rapid 40 de milioane de euro”.

Asta înseamnă investiții realizate în club, salarii, în infrastructură, baza de pregătire, Academia, terenurile. „O privesc ca pe o investiție, să rămână în patrimoniul familiei.

Rapid are nevoie în continuare de infuzia de capital a acționarilor.

Bugetul de cheltuieli, cele curente, e de 12-12,5 milioane de euro. Clubul generează venituri, iarăși cele curente, de 9-9,5 milioane euro. Deficitul e de 3 milioane, pe care trebuie să-l acoperim.”, a concluzionat Șucu.

Afacere pe axa FCSB - Rapid? Pe ce jucător de la echipa lui Gigi Becali a pus ochii Dan Șucu

Afacere pe axa FCSB – Rapid? Pe ce jucător de la echipa lui Gigi Becali a pus ochii Dan Șucu

3 ani la Rapid deja, unul la Genoa 1893

La 24 mai 2022, omul de afaceri Dan Şucu a preluat 50% din acţiunile clubului de fotbal FC Rapid, celelalte 50 de procente rămânând în posesia lui Victor Angelescu. Ulterior, Dan Șucu a ajuns la 70 la sută.

Rapid a încheiat atunci sezonul pe locul 5 în Superligă, ratând calificarea în cupele europene într-un an în care se pregătea să aniverseze 100 de ani de existenţă (25 iunie).

