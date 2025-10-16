Prima pagină » Sport » A revenit Cosmin Contra! Ce echipă va ANTRENA și care e staff-ul tehnic

16 oct. 2025, 11:46, Sport
Fostul internațional român Cosmin Contra se întoarce în fotbal după o pauză de trei luni și va antrena tot în Golf.

Tehnicianul din România a preluat-o pe Al-Arabi SC, formație care ocupă în acest moment penultimul loc în prima ligă din Qatar, după primele șase etape disputate.

Informația a fost dezvăluită chiar de formația qatareză, prin intermediul site-ului oficial.

Cosmin Contra a fost demis în iulie 2025 după doar 20 de zile, deoarece noul acționariat al celor de la Al-Kholood a dorit să își aducă propriul staff la echipă.

„Clubul Sportiv Al-Arabi anunță semnarea oficială a unui contract cu staff-ul tehnic condus de antrenorul român Cosmin Contra pentru a prelua antrenamentele primei echipe de fotbal pentru perioada următoare”, a transmis Al-Arabi.

Laurențiu Roșu îi va fi primul „secund” lui Contra, Cornel Dobre al doilea „secund”, Javi Reyes preparator fizic, Roberto Sambade antrenor de portari, Ruben Rodriguez analist, iar Mortadha Abdellatif traducător.

Cosmin Contra a fost pe banca tehnică la echipe precum Politehnica Timișoara, Getafe C, Fuenlabrada, Petrolul Ploiești, Getafe, Guangzhou, Alcoron, Dinamo, Al-Ittihad, Damac, Al-Kholood.

El a antrenat și prima reprezentativă în perioada 2017-2019.

Olandezul Kluivert, demis de la naționala Indoneziei

Federaţia indoneziană a anunţat, miercuri, încetarea contractului lui Patrick Kluivert, fostul mare internațional olandez, la patru zile după înfrângerea împotriva Irakului şi ratarea calificării la Cupa Mondială.

Acesta din urmă nu a reuşit să atingă obiectivul stabilit, şi anume calificarea la Cupa Mondială din 2026, din cauza a două înfrângeri consecutive, prima împotriva Arabiei Saudite (2-3) miercuri trecută, a doua împotriva Irakului, sâmbătă la Jeddah. „Sunt foarte dezamăgit de rezultat, nu doar eu, ci întreaga ţară, jucătorii şi staff-ul”, a declarat Kluivert după meciul împotriva irakienilor.

