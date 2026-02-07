Eugen Neagoe, antrenorul Petrolului, a vorbit despre egalul obținut de echipa sa în meciul din Giulești, 1-1. Crede că „lupii” ar fi putut câștiga și a explicat că că au fost greșeli personale care au dus la marcarea golurilor.

„Nu ne-au făcut adversarii «harakiri»” a declarat el, dar a folosit greșit termenul, pentru că „harakiri” era o metodă de sinucidere folosită de samuraii din Japonia.

Petrolul nu pierde de trei runde, având remize cu Dinamo sau Rapid, și o victorie cu Unirea Slobozia.

Eugen Neagoe, după Rapid – Petrolul 1-1: „Nu ne-au făcut harakiri”

„Sunt prieten cu Costel, îl respect. A menajat câțiva jucători foarte valoroși, nu am crezut că o să menajeze atâția. Probabil se gândește la meciul din Cupă cu CFR. A fost un program încărcat, unii dintre jucătorii mei au resimțit oboseala. A trebuit să facem și noi anumite înlocuiri, dar jucătorii mei merită felicitări după acest joc împotriva unei echipe foarte bune care se bate la campionat. Nu cred că am fost cu nimic mai prejos decât Rapidul.

Dacă eram puțin mai atenți, cred că puteam să plecăm cu toate cele 3 puncte. Atitudinea a fost la fel în toate jocurile, n-am ce să le reproșez jucătorilor. De când am venit eu, am pierdut un singur meci în deplasare, la Arad, pe final, din lovitură liberă. Acasă am pierdut fiindcă le-am făcut cadouri adversarilor.

Am greșit noi, nu ne-au făcut adversarii «harakiri»”. Am tot citit după meciul cu Dinamo că noi am egalat după o eroare a portarului advers. Dar Dinamo cum a marcat? Un jucător de la noi a greșit o pasă. Deci tot printr-o greșeală au marcat și ei, așa cum am marcat și noi”, a spus Eugen Neagoe, după Rapid – Petrolul 1-1, la Prima Sport.

Petrolul e pe 12 în campionat, 25 de puncte, iar în ultimele cinci meciuri are două egaluri, o victorie și două înfrângeri.