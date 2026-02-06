Prima pagină » Sport » Gigi Becali visează iar la playoff în Superliga după victoria cu FC Botoșani: „Nu mai am emoții”

Gigi Becali visează iar la playoff în Superliga după victoria cu FC Botoșani: „Nu mai am emoții”

06 feb. 2026, 11:30, Sport
Gigi Becali visează iar la playoff în Superliga după victoria cu FC Botoșani: „Nu mai am emoții”
Galerie Foto 6

FCSB a învins joi seara, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea FC Botoşani, în ultimul meci al etapei a 25-a din Superligă.

Gruparea antrenată de Elias Charalambous au ajuns la două puncte de ultimul loc de play-off, locul 6, ocupat chiar de FC Botoşani, care are 39 de puncte.

Gigi Becali visează iar la playoff în Superliga după victoria cu FC Botoșani: „Nu mai am emoții”

FCSB este la a doua victorie consecutivă, iar FC Botoșani a ajuns la șapte meciuri la rând fără victorie, trei egaluri și patru eșecuri, dar a reușit să marcheze după șase partide.

„Primele 10 minute nu mi-au plăcut cum au intrat, după care am preluat controlul și am năucit adversarul. L-am distrus pe adversar, eu așa am văzut!

Așa jucăm noi, din prima, de aia adversarul nu poate! Ei sunt jucători buni, dar noi cu jocul ăsta rapid, nu poate nimeni să ne stea în cale.

Noi acum suntem la mâna noastră. Ele joacă între ele, dacă e egal e bine pentru noi. Dacă una câștigă, e tot bine pentru noi. Joacă și UTA cu Oțelul și U Cluj cu CFR și toate între ele. Și atunci, eu n-am nicio problemă. Eu nu mai am emoții pentru play-off.

Cisotti și David Miculescu sunt cele mai bune benzi, probabil, dacă joacă Baiaram în stânga să zicem… Dar el nu face faza defensivă. Cisotti și Miculescu o fac.

Spunea cineva că am pierdut câțiva jucători, acum revine și Dawa, n-au nimic nici Cisotti, nici Thiam”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport.

Întrebat dacă Daniel Bîrligea este rezervă sub formă de pedeapsă, patronul FCSB a detaliat: „Nouă ne arde de pedepse la ora asta? Pedepse îți permiți să dai la mijlocul campionatului. E presiune de valoare, e mai bun Thiam decât el!”, a declarat Gigi Becali.

Politic, sub comanda lui Dorinel Munteanu

Dennis Politic a fost împrumutat de echipa de fotbal FCSB la FC Hermannstadt, până la finalul sezonului, au anunțat cele două cluburi, joi seara, pe paginile lor de Facebook.

Politic are 25 de ani și a jucat în cariera sa la FC Brașov, Manchester United (juniori), Bolton, Salford și Port Vale, din Anglia, Cremonese (Italia), Dinamo București.

El evolua la FCSB din vara trecută, adunând 24 de meciuri în care a înscris 3 goluri, în toate competițiile, câștigând Supercupa României.

Recomandarea video

Mediafax
Motivul pentru care ar trebui să ștergeți toate numerele de telefon ale vechilor contacte din WhatsApp
Digi24
Festivalul cireșilor înfloriți din Japonia, anulat din cauza comportamentului turiștilor: care sunt problemele menționate de autorități
Cancan.ro
Fostul partener al Ruxandrei Luca rupe TĂCEREA, după 20 de ani de relație: 'În unele nopți nu era acasă'
Prosport.ro
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Adevarul
Scandal sexual în Muntenegru. Doi oficiali de rang înalt și-au dat demisia după ce pe internet a apărut un clip în care apar în ipostaze intime
Mediafax
Trump lansează site-ul TrumpRx pentru medicamente cu prețuri reduse
Click
Kate Middleton, mesaj emoționant despre lupta cu cancerul: „Sunt momente de frică și oboseală”. Ce le-a transmis celor diagnosticați cu această boală
Digi24
Românul care a descoperit cel mai lung șarpe din lume, intrat în Cartea recordurilor: Succesul niciodată nu este al unui singur om
Cancan.ro
Gestul BIZAR făcut de Ruxandra Luca, la câteva ore după imaginile virale cu medicul căsătorit într-o benzinărie din Capitală
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică de când a renunțat la viața publică?
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
2026: Lista actualizată cu radare fixe. Unde sunt montate camerele cu recunoaștere automată
Descopera.ro
Care este cel mai ușor metal din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Mi-a cerut soţia 2000 de euro pentru o operație
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce materia trece dintr-o stare în alta?
VIDEO Dan Dungaciu: „Guvernarea de la București va deveni și mai strâns unită. Poveștile lor nu mai au nicio valoare, toți au fost parte din conspirație”
11:30
Dan Dungaciu: „Guvernarea de la București va deveni și mai strâns unită. Poveștile lor nu mai au nicio valoare, toți au fost parte din conspirație”
ARTĂ Expoziție cu tablouri din colecția Darius Vâlcov la Craiova. Operele vor fi scoase la licitație în 17 februarie
11:30
Expoziție cu tablouri din colecția Darius Vâlcov la Craiova. Operele vor fi scoase la licitație în 17 februarie
FLASH NEWS Trump îi cheamă pe americani la un „miting de rugăciune“, în mai, la Washington. „Vom dedica din nou America lui Dumnezeu”
11:26
Trump îi cheamă pe americani la un „miting de rugăciune“, în mai, la Washington. „Vom dedica din nou America lui Dumnezeu”
GALERIE FOTO Accident bizar la Cluj. Cine era, de fapt, șoferul care a intrat cu mașina în Noodle Pack
11:19
Accident bizar la Cluj. Cine era, de fapt, șoferul care a intrat cu mașina în Noodle Pack
OPINIE Când liberalii vorbesc despre ei. Crin Antonescu despre Ilie Bolojan: „Îl descopăr campionul tefelismului. Este limitat şi înverşunat”
11:17
Când liberalii vorbesc despre ei. Crin Antonescu despre Ilie Bolojan: „Îl descopăr campionul tefelismului. Este limitat şi înverşunat”
EXCLUSIV Ne putem lua adio de la raportul lui Nicușor Dan, dar și raportul american este necredibil. Doru Bușcu: Avem două situații egal penibile
11:04
Ne putem lua adio de la raportul lui Nicușor Dan, dar și raportul american este necredibil. Doru Bușcu: Avem două situații egal penibile

Cele mai noi

Trimite acest link pe