FCSB a învins joi seara, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea FC Botoşani, în ultimul meci al etapei a 25-a din Superligă.

Gruparea antrenată de Elias Charalambous au ajuns la două puncte de ultimul loc de play-off, locul 6, ocupat chiar de FC Botoşani, care are 39 de puncte.

Gigi Becali visează iar la playoff în Superliga după victoria cu FC Botoșani: „Nu mai am emoții”

FCSB este la a doua victorie consecutivă, iar FC Botoșani a ajuns la șapte meciuri la rând fără victorie, trei egaluri și patru eșecuri, dar a reușit să marcheze după șase partide.

„Primele 10 minute nu mi-au plăcut cum au intrat, după care am preluat controlul și am năucit adversarul. L-am distrus pe adversar, eu așa am văzut!

Așa jucăm noi, din prima, de aia adversarul nu poate! Ei sunt jucători buni, dar noi cu jocul ăsta rapid, nu poate nimeni să ne stea în cale.

Noi acum suntem la mâna noastră. Ele joacă între ele, dacă e egal e bine pentru noi. Dacă una câștigă, e tot bine pentru noi. Joacă și UTA cu Oțelul și U Cluj cu CFR și toate între ele. Și atunci, eu n-am nicio problemă. Eu nu mai am emoții pentru play-off.

Cisotti și David Miculescu sunt cele mai bune benzi, probabil, dacă joacă Baiaram în stânga să zicem… Dar el nu face faza defensivă. Cisotti și Miculescu o fac.

Spunea cineva că am pierdut câțiva jucători, acum revine și Dawa, n-au nimic nici Cisotti, nici Thiam”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport.

Întrebat dacă Daniel Bîrligea este rezervă sub formă de pedeapsă, patronul FCSB a detaliat: „Nouă ne arde de pedepse la ora asta? Pedepse îți permiți să dai la mijlocul campionatului. E presiune de valoare, e mai bun Thiam decât el!”, a declarat Gigi Becali.

Politic, sub comanda lui Dorinel Munteanu

Dennis Politic a fost împrumutat de echipa de fotbal FCSB la FC Hermannstadt, până la finalul sezonului, au anunțat cele două cluburi, joi seara, pe paginile lor de Facebook.

Politic are 25 de ani și a jucat în cariera sa la FC Brașov, Manchester United (juniori), Bolton, Salford și Port Vale, din Anglia, Cremonese (Italia), Dinamo București.

El evolua la FCSB din vara trecută, adunând 24 de meciuri în care a înscris 3 goluri, în toate competițiile, câștigând Supercupa României.