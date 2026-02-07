7 Februarie, calendarul zilei: Delia Matache împlinește 44 de ani, Ashton Kutcher 48. Este semnat Tratatul de la Maastricht

Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 7 februarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Delia Matache este una dintre cele mai importante și influente artiste din muzica pop românească contemporană. Născută pe 7 februarie 1982 în București, ea și-a început cariera muzicală încă din adolescență, când, în 1999, a intrat în trupa N&D, lansând mai multe albume și hituri care au dominat topurile românești. În 2003, Delia a început o carieră solo de succes, lansând primul ei album, Parfum de fericire, și de-atunci a continuat să cucerească publicul cu numeroase hituri, ajunse atât în topurile radio, cât și online. Discografia ei include albume precum Listen Up!, Pe aripi de vânt sau 7, și colaborări din ce în ce mai diverse, reflectând evoluția ei artistică. Este și o figură importantă în televiziune, fiind jurat pentru mai multe sezoane la emisiuni de talente precum X Factor România și iUmor, roluri în care a influențat noi talente din industria muzicală. Artista este recunoscută pentru stilul ei îndrăzneț, capacitatea de reinventare și implicarea în proiecte sociale.

Ashton Kutcher este un actor, producător și antreprenor american, cunoscut atât pentru rolurile sale din filme și seriale de comedie, cât și pentru activitatea sa în domeniul tehnologiei. Născut pe 7 februarie 1978, în Cedar Rapids, Iowa, și-a început cariera ca model, înainte de a deveni celebru în rolul lui Michael Kelso din serialul de succes That ‘70s Show. A jucat în numeroase filme populare, precum Dude, Where’s My Car?, The Butterfly Effect, No Strings Attached și Jobs, unde l-a interpretat pe Steve Jobs. Pe lângă actorie, este cunoscut ca investitor în start-up-uri tehnologice, implicându-se timpuriu în companii precum Airbnb, Uber sau Skype. De asemenea, este activ în zona filantropică, fiind cofondator al organizației Thorn, care luptă împotriva exploatării copiilor.

La 7 februarie 1992 a fost semnat Tratatul de la Maastricht, un eveniment de referință care a marcat nașterea Uniunii Europene. Documentul a fost semnat în orașul Maastricht, Olanda, de către cele 12 state membre ale Comunității Economice Europene de la acea vreme. Prin acest tratat, s-a făcut trecerea de la o cooperare predominant economică la o uniune politică și economică mai profundă, fiind stabilite fundamentele cetățeniei europene, ale politicii externe și de securitate comune, precum și ale Uniunii Economice și Monetare, care a dus ulterior la introducerea monedei euro. Intrat în vigoare la 1 noiembrie 1993, Tratatul de la Maastricht reprezintă un pas decisiv în evoluția construcției europene.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1777: Dinicu Golescu 🇷🇴✒️ boier și cărturar

🎂1812: Charles Dickens 🇬🇧✒️ Marile speranțe, Aventurile lui Oliver Twist, David Copperfield etc. Este înmormântat în Colțul poeților din Catedrala Westminster

🎂1885: Sinclair Lewis 🇺🇸✒️ primul american care a luat Premiul Nobel pentru Literatură, în 1930

🎂1927: Juliette Gréco 🇫🇷🎤 „grande dame de la chanson” (marea doamnă a șansonului) și muza existențialiștilor francezi

🎂1946: Pete Postlethwaite 🇬🇧🎬 A interpretat 100 de roluri în cinematografie, în cei 64 de ani de viață. Alien 3 (1992), The Last of The Mohicans (1992), The Usual Suspects (1995), Jurasic Park (1993), The Constant Gardener (2005), Inception (2010), The Town (2010)

🎂1960: James Spader 🇺🇸🎬 The Blacklist (2013 – 2023)

🎂1965: Chris Rock 🇺🇸🎬 votat de public ca fiind printre primii 50 cei mai buni comedianți din SUA

🎂1967: Nicolae Ciucă 🇷🇴🗣

🎂1978: Ashton Kutcher 🇺🇸🎬

🎂1982: Delia Matache 🇷🇴🎤 În perioada 1999-2003 a făcut parte din formația N&D

🎂1996: Ruby O. Fee 🇨🇷🇩🇪🎬 Polar (2019), Army of Thieves (2021)

Decese 🕯

🕯️1979: Josef Mengele 🇩🇪💀 supranumit „Îngerul Morții”, a fost un medic german care, în calitate de căpitan SS, a inițiat și condus odioasele „selecții” ale evreilor deportați din toată Europa pentru exterminarea lor la Auschwitz-Birkenau. A efectuat experimente inumane pe deportați, mai ales pe cupluri de gemeni. A trăit 35 de ani cu identități false. Abia în 1992 medicii legiști au reușit să confirme identitatea lui cu ajutorul testelor ADN

🕯️2019: Albert Finney 🇬🇧🎬 Hercule Poirot în Murder on the Orient Express (1974), Erin Brockovich (2000), Ocean’s Twelve (2004), A Good Year (2006), The Bourne Ultimatum (2007), The Bourne Legacy (2012), Skyfall (2012)

Calendar 🗒

🗒1510: S-a încheiat, la Iași, tratatul de pace între domnul Moldovei, Bogdan al III-lea și regele Poloniei, Sigismund I cel Bătrân

🗒1741: A apărut „Marele Hrisov al lui Constantin Mavrocordat” ce stabilește o serie de reforme fiscale și administrative în Țara Românească. Textul a fost publicat în ziarul „Mercure de France”, în iulie 1742

🗒1831: A fost promulgată Constituția Belgiei, considerată a fi cea mai democratică din Europa acelei vremi

🗒1895: Comitetul de conducere al ASTREI decide elaborarea și publicarea „Enciclopediei române”. Lucrarea a apărut în 3 volume, între anii 1898-1904

🗒1898: Afacerea Dreyfus: Scriitorul Émile Zola este judecat pentru calomnie pentru publicarea J’accuse

🗒1929: România ratifică Tratatul multilateral pentru renunțarea la război ca instrument de politică

🗒1929: Încep cursurile de limbă germană la Radiodifuziunea Română, predate prin sistemul linguaphon

🗒1935: Stroe și Vasilache, celebrul cuplu de comici, prezintă în premieră „Bing Bang”, primul film sonor realizat la București, cu o aparatură construită de inginerul român Gartenberg Argani

🗒1940: Premiera celui de-al doilea film animat Walt Disney, Pinocchio

🗒1971: În Elveția, printr-un referendum cu o participare de 58% în care 66% au răspuns „da”, este aprobată introducerea dreptului de vot pentru femei la nivel federal

🗒1974: Grenada și-a proclamat independența față de UK

🗒1979: Datorită orbitei sale excentrice, planeta pitică Pluto intră într-o fază temporară care durează până la 11 februarie 1999, în care este mai aproape de Soare decât Neptun

🗒1987: Un nou decret al Consiliului de Stat impune măsuri pentru raționalizarea consumului de gaze naturale și energie electrică, însoțite de tarife punitive pentru depășirea consumurilor insuficiente stabilite pentru populație

🗒1992: În baza Tratatului de la Maastricht s-a constituit Uniunea Europeană

🗒2016: Coreea de Nord lansează Kwangmyŏngsŏng-4 în spațiul cosmic, încălcând mai multe tratate ONU și provocând condamnări din întreaga lume

