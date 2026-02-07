Prima pagină » Sport » Rapid, egal cu Petrolul 1-1. Giuleștenii RATEAZĂ șansa de a ajunge pe primul loc în Superliga

07 feb. 2026, 07:24, Sport
Rapid îi caută înlocuitor lui Petrila / Sursa FOTO: prosport.ro

Rapid și Petrolul au încheiat la egalitate, 1-1, într-un meci din etapa 26 a Superligii, golurile fiind marcate de Paul Papp (72) și Alexandru Pașcanu.

Rapid are o singură victorie în ultimele patru meciuri de acasă și a ratat șansa de a urca pe primul loc, iar Petrolul își revine și de trei etape nu pierde în campionat.

Giuleștenii sunt pe locul doi, 49 de puncte, după Craiova, 49 de puncte, iar Petrolul e pe 12, 25 de puncte.

Au jucat echipele:

Rapid: Iliev – Cr. Manea, Paşcanu, Leo Bolgado, R. Sălceanu (Borza 46) – Grameni, K. Keita (Hromada 59), Moruţan (T. Christensen 59) – Jambor (Alex Dobre 46), Petrila, Daniel Paraschiv (Koljic 70). Antrenor: Costel Gâlcă

Petrolul: Bălbărău – Roche (Prce 28), Papp, Guilherme Soares – Ricardinho (Hanca 79), Boţogan (David Paraschiv 78), Jyry, A. Dumitrescu – V. Gheorghe (M. Dulca 62), Chică-Roşă (Grozav 62), Dongmo. Antrenor: Eugean Neagoe

În minutul 90+6, Marco Dulca, mijlocașul Petrolului, a fost eliminat după două cartonașe galbene primite în două minute.

„V-am spus, mi-aș fi dorit să intre bine din primul meci, din primul minut, dar mai au și ei nevoie de adaptare. Și Moruțan, și Paraschiv au nevoie de timp. Pe Talisson sperăm să îl avem cât mai curând…E opinia lui Neagoe (n.red. – în privința faptul că antrenorul Petrolului spusese că Rapid a avut un prim 11 mult schimbat, Gâlcă preferând să menajeze mai mulți jucători), nu regret deciziile. În 12 zile am jucat 4 meciuri, e greu, era și momentul celorlalți să joace. Trebuie să demonstreze că merită să fie în această echipă, să joace, pentru că trebuie să aibă un nivel foarte bun. N-am dus mingea la careu, am dus-o, dar n-am fost clari acolo. Să ne atingem noi obiectivele și după aceea vom vorbi de alte lucruri”, a spus Costel Gălcă, la Digi Sport.

Pentru Rapid urmează meciul din Cupa României cu CFR Cluj: „Clujul (n.r. – CFR) are o echipă solidă, ne-a bătut după o fază fixă și după aceea ne-a prins pe un contraatac, dar e o echipă bine lucrată, cu experiență. La Cluj ne dorim să câștigăm, să ne calificăm mai departe în Cupa României, și e important pentru noi”. CFR Cluj – Rapid, din ultima etapă a fazei grupelor Cupei României, se joacă marți, de la ora 20:00, și giuleștenii au nevoie de victorie pentru a se califica.

Dinamo – Craiova se joacă luni, ora 20:00, în etapa 26. Roș-albii sunt pe locul trei, 48 de puncte, și oltenii sunt pe primul loc, 49 de puncte.

NEWS ALERT Ceață și risc de polei, sâmbătă dimineață, în 16 județe. Vizibilitatea este redusă pe mai multe drumuri din zonele afectate
07:48
Ceață și risc de polei, sâmbătă dimineață, în 16 județe. Vizibilitatea este redusă pe mai multe drumuri din zonele afectate
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Toți candidații s-au promovat pe platformele de socializare, dar acum nu mai sunt bune pentru că nu le convine ce se spune despre ei”
07:30
Dan Dungaciu: „Toți candidații s-au promovat pe platformele de socializare, dar acum nu mai sunt bune pentru că nu le convine ce se spune despre ei”
ACTUALITATE 7 Februarie, calendarul zilei: Delia Matache împlinește 44 de ani, Ashton Kutcher 48. Este semnat Tratatul de la Maastricht
07:15
7 Februarie, calendarul zilei: Delia Matache împlinește 44 de ani, Ashton Kutcher 48. Este semnat Tratatul de la Maastricht
MARIUS TUCĂ SHOW Victor Ponta: „Trump te ia de fraier dacă nu îi ceri nimic”
07:00
Victor Ponta: „Trump te ia de fraier dacă nu îi ceri nimic”
FLASH NEWS Prețul-record al aurului împinge la decizii „nebunești“. Proprietarii unui hotel de lux din China și-au distrus podeaua de lingouri din hol. Câți bani au reușit să strângă din vânzarea metalului prețios
07:00
Prețul-record al aurului împinge la decizii „nebunești“. Proprietarii unui hotel de lux din China și-au distrus podeaua de lingouri din hol. Câți bani au reușit să strângă din vânzarea metalului prețios
DESTINAȚII O casă construită în forma unei corăbii de pirați face vâlvă pe internet. Cât costă o noapte de cazare
06:00
O casă construită în forma unei corăbii de pirați face vâlvă pe internet. Cât costă o noapte de cazare

