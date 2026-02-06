Lindsey Vonn va participa azi la a doua sesiune de antrenamente cronometrate pentru proba de coborâre de la JO Milano Cortina 2026, după ce sesiunea programată ieri a fost anulată.

Schioarea americană Lindsey Vonn, 41 de ani, participă la Jocurile Olimpice de iarnă după ce a suferit o accidentare la genunchi zilele trecute în timpul unui antrenament desfășurat la Crans-Montana.

Ea a revenit în circuit după o pauză de cinci ani și concurează având o proteză de titan la genunchiul drept.

JO Milano Cortina 2026. Ce spun specialiștii despre șansele vedetei Lindsey Vonn la medalie, după ce tocmai a suferit o accidentare

Viktoria Rebensburg a vorbit despre șansele lui Lindsey Vonn după accidentarea la genunchi, la Eurosport: „Dacă genunchiul rezistă bine la primele coborâri, cred că vom vedea din ce în ce mai multe de la ea. Iar când va avea încredere în el, orice poate deveni posibil. Până la urmă, este Lindsey Vonn. A demonstrat asta de atâtea ori. Chiar și medalia de aur poate fi posibilă”.

Pierre Vaultier a spus pentru sursa citată: „Vârsta este un avantaj. Își cunoaște perfect corpul. A trecut printr-o mulțime de accidentări, ceea ce îi permite să găsească soluții pentru ca lucrurile să decurgă cât mai bine posibil. Dacă cineva fără experiență ar lua o astfel de decizie, ar fi o nebunie. Concluzia pe care am tras-o din experiența mea este că am avut noroc că aveam picioarele prinse pe aceeași placă. La schi, mai ales la coborâre, unde impactul este foarte dur, situația este mai complicată, din punctul meu de vedere. Nu spun că este imposibil”.

Andrea Panzeri, medic al Federației Italiene de Sporturi de Iarnă, a completat: „Dacă ne uităm în literatura de specialitate, există sportivi care pot obține aceleași rezultate chiar și fără ligament încrucișat. În general, înțelegem dacă un sportiv poate reveni după două-trei luni de reabilitare. Aceasta este, de obicei, perioada în care evaluăm dacă poate concura și dacă poate fi la nivel de top fără ligament încrucișat. Este neobișnuit ca, în doar patru-cinci zile, să poată concura. Dar știm că Lindsey Vonn este o sportivă de excepție, are foarte multă experiență și are 41 de ani”.