Paraguay – România se joacă în intervalul 6-7 februarie, în play-off-ul Grupei Mondiale I a Cupei Davis, potrivit site-ului competiției.

Din echipa României fac parte jucătorii Ștefan Paloși (445 ATP), Gabriel Ghețu (714 ATP), Radu Țurcanu (667 ATP), Bogdan Pavel (131 ATP la dublu) și Alexandru Jecan (127 ATP la dublu).

Unde se vede Paraguay – România în Cupa Davis! Avem programul meciurilor

Partidele din statul sud-american sunt transmise în direct de postul Digi Sport 2.

Radu David Țurcanu îl va înfrunta pe Alex Santino Nunez Vera, în prima partidă de simplu a întâlnirii care opune echipele României și Paraguayului, vineri, de la ora 22:00 (la București), la Club Internacional de Tenis din Asuncion.

Aceasta va fi prima confruntare dintre Țurcanu (19 ani, 677 ATP) și paraguayan (18 ani, 1.800 ATP).

În al doilea meci de simplu, Gabriel Ghețu (18 ani, 714 ATP) va primi replica lui Daniel Vallejo (21 ani, 104 ATP).

Ziua de sâmbătă va începe cu meciul de dublu dintre perechile Mircea-Alexandru Jecan/Bogdan Pavel și Daniel Vallejo/Martin Antonio Vergara del Puerto (ora 21:00), ultimele două meciuri de simplu fiind programate între Vallejo și Țurcanu, respectiv între Ghețu și Alex Santino Nunez Vera, toate premiere.

Să mergi să joci Cupa Davis în Paraguay este destul de costisitor. Din estimările noastre, cheltuielile depășesc 30.000 de euro, cele mai mari fiind pentru biletele de avion. Am căutat toate variantele posibile, dar a fost imposibil să evităm o escală foarte lungă, de aproximativ zece ore

George Cosac, președinte FR de Tenis, pentru ProSport

Cu cine joacă Sorana Cîrstea la Transylvania Open

Daria Snigur, locul 144 WTA, s-a calificat, joi, în semifinalele turneului Transylvania Open, fază în care o va înfrunta pe Sorana Cîrstea.

Snigur a trecut în sferturi de Yue Yuan (China, 130 WTA), scor 4-6, 6-0, 7-5, în două ore şi 16 minute.

Sorana Cîrstea, locul 36 WTA şi favorită 3, s-a calificat în semifinale trecând în sferturi de deţinătoarea trofeului, Anastasia Potapova (Austria, 58 WTA, cap de serie 5). Cîrstea s-a impus cu scorul de 7-5, 6-4, în două ore şi un minut.