Prima pagină » Sport » Unde se vede Paraguay – România în Cupa Davis! Avem programul meciurilor

Unde se vede Paraguay – România în Cupa Davis! Avem programul meciurilor

06 feb. 2026, 12:21, Sport
Unde se vede Paraguay - România în Cupa Davis! Avem programul meciurilor

Paraguay – România se joacă în intervalul 6-7 februarie, în play-off-ul Grupei Mondiale I a Cupei Davis, potrivit site-ului competiției.

Din echipa României fac parte jucătorii Ștefan Paloși (445 ATP), Gabriel Ghețu (714 ATP), Radu Țurcanu (667 ATP), Bogdan Pavel (131 ATP la dublu) și Alexandru Jecan (127 ATP la dublu).

Unde se vede Paraguay – România în Cupa Davis! Avem programul meciurilor

Partidele din statul sud-american sunt transmise în direct de postul Digi Sport 2.

Radu David Țurcanu îl va înfrunta pe Alex Santino Nunez Vera, în prima partidă de simplu a întâlnirii care opune echipele României și Paraguayului, vineri, de la ora 22:00 (la București), la Club Internacional de Tenis din Asuncion.

Aceasta va fi prima confruntare dintre Țurcanu (19 ani, 677 ATP) și paraguayan (18 ani, 1.800 ATP).

În al doilea meci de simplu, Gabriel Ghețu (18 ani, 714 ATP) va primi replica lui Daniel Vallejo (21 ani, 104 ATP).

Ziua de sâmbătă va începe cu meciul de dublu dintre perechile Mircea-Alexandru Jecan/Bogdan Pavel și Daniel Vallejo/Martin Antonio Vergara del Puerto (ora 21:00), ultimele două meciuri de simplu fiind programate între Vallejo și Țurcanu, respectiv între Ghețu și Alex Santino Nunez Vera, toate premiere.

Să mergi să joci Cupa Davis în Paraguay este destul de costisitor. Din estimările noastre, cheltuielile depășesc 30.000 de euro, cele mai mari fiind pentru biletele de avion. Am căutat toate variantele posibile, dar a fost imposibil să evităm o escală foarte lungă, de aproximativ zece ore
George Cosac, președinte FR de Tenis, pentru ProSport

Cu cine joacă Sorana Cîrstea la Transylvania Open

Daria Snigur, locul 144 WTA, s-a calificat, joi, în semifinalele turneului Transylvania Open, fază în care o va înfrunta pe Sorana Cîrstea.

Snigur a trecut în sferturi de Yue Yuan (China, 130 WTA), scor 4-6, 6-0, 7-5, în două ore şi 16 minute.

Sorana Cîrstea, locul 36 WTA şi favorită 3, s-a calificat în semifinale trecând în sferturi de deţinătoarea trofeului, Anastasia Potapova (Austria, 58 WTA, cap de serie 5). Cîrstea s-a impus cu scorul de 7-5, 6-4, în două ore şi un minut.

Recomandarea video

Mediafax
Motivul pentru care ar trebui să ștergeți toate numerele de telefon ale vechilor contacte din WhatsApp
Digi24
Fosta iubită a omului de afaceri Adrian Kreiner, omorât în 2023, a fost reţinută în dosarul femeii din Sibiu acuzată că și-a ucis mama
Cancan.ro
Fostul partener al Ruxandrei Luca rupe TĂCEREA, după 20 de ani de relație: 'În unele nopți nu era acasă'
Prosport.ro
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Adevarul
Scandal sexual în Muntenegru. Doi oficiali de rang înalt și-au dat demisia după ce pe internet a apărut un clip în care apar în ipostaze intime
Mediafax
Trump lansează site-ul TrumpRx pentru medicamente cu prețuri reduse
Click
Kate Middleton, mesaj emoționant despre lupta cu cancerul: „Sunt momente de frică și oboseală”. Ce le-a transmis celor diagnosticați cu această boală
Digi24
Adjunctul șefului spionajului militar rus a fost împuşcat vineri dimineață la Moscova
Cancan.ro
Gestul BIZAR făcut de Ruxandra Luca, la câteva ore după imaginile virale cu medicul căsătorit într-o benzinărie din Capitală
Ce se întâmplă doctore
Cine e românca din Bacău care i-ar fi 'furat' iubitul lui Kylie Jenner! Are 26 de ani și e de o frumusețe rară
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
2026: Lista actualizată cu radare fixe. Unde sunt montate camerele cu recunoaștere automată
Descopera.ro
Insula cu cele mai mari resurse naturale ale planetei!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Descopera.ro
Micile decizii care spun mai mult decât crezi: De ce îți este greu să alegi?
INCIDENT Explozie într-un bloc din Dâmbovița. Mai multe persoane au fost evacuate
13:43
Explozie într-un bloc din Dâmbovița. Mai multe persoane au fost evacuate
ULTIMA ORĂ O mașină de protocol a lui Klaus Iohannis a fost scoasă la licitație. Prețul de pornire este mai mic decât al unui logan din același an
13:42
O mașină de protocol a lui Klaus Iohannis a fost scoasă la licitație. Prețul de pornire este mai mic decât al unui logan din același an
UTILE Cum se depune contestație la decizia de pensionare. Ce date trebuie să conțină documentul
13:38
Cum se depune contestație la decizia de pensionare. Ce date trebuie să conțină documentul
FLASH NEWS Cine e tânăra de 37 de ani care l-a înlocuit pe deputatul Marcel Ciolacu în Parlament, după ce a câștigat mandatul de președinte al Consiliului Judetean Buzău
13:28
Cine e tânăra de 37 de ani care l-a înlocuit pe deputatul Marcel Ciolacu în Parlament, după ce a câștigat mandatul de președinte al Consiliului Judetean Buzău
ULTIMA ORĂ Șeful DNA, Marius Voineag: „DNA este pregătită să preia secția de investigare a magistraților”
13:20
Șeful DNA, Marius Voineag: „DNA este pregătită să preia secția de investigare a magistraților”
AUTO „Podcast cu Prioritate” #91: Norris Măgeanu vine la ProMotor și vorbește deschis despre FRAS și motorsportul românesc
13:15
„Podcast cu Prioritate” #91: Norris Măgeanu vine la ProMotor și vorbește deschis despre FRAS și motorsportul românesc

Cele mai noi

Trimite acest link pe