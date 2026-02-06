Biletele pentru Turcia – România, barajul care ne poate duce la Mondiale, s-au vândut în 20 de secunde

Toate cele 2.130 de bilete pentru fanii români ce vor să vadă din tribune meciul Turcia – România s-au dat în 20 de secunde.

Când s-au pus în vânzare, pe siteul bilete.frf.ro au fost 3700 de persoane.

Joi, 26 martie, ora 19:00, ora României, naționala noastră va lupta cu Turcia, la Istanbul, pe stadionul „Besiktas Park”, în semifinala play-off-ului pentru calificarea la Campionatul Mondial.

Prețul unui bilet a fost de 145 de lei (27 euro), locurile fiind în Peluza Nord. Au fost 2130 de bilete pentru suporterii români, iar la o comandă s-au putut lua maximum 4 bilete (care conțin date ca nume, prenume, CNP și serie și număr CI sau pașaport, număr de telefon și adresă de email).

Cum s-au cumpărat:

Începând de vineri, 6 februarie, ora prânzului, era posibilă înregistrarea comenzilor, în limita locurilor disponibile.

După încheierea vânzării, se va trimite baza de date a cumpărătorilor către Federația de Fotbal din Turcia, în vederea personalizării biletelor.

În 5 zile, Federația de Fotbal din Turcia va trimite către FRF biletele personalizate.

Începând de vineri, 13 martie, FRF, prin operatorul de bilete, Bilete.ro, va livra online cumpărătorilor tichetele comandate.

Pentru a se califica la Campionatul Mondial 2026, tricolorii trebuie să depășească Turcia, în deplasare, pe 26 martie, și apoi câștigătoarea meciului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie.

Dacă se califică, echipa națională va juca în grupă cu SUA, Paraguay și Australia.

Grupele CM 2026:

Grupa A: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Play-off UEFA D

Grupa B: Canada, Play-off UEFA A, Qatar, Elveția

Grupa C: Brazilia, Maroc, Haiti, Scoția

Grupa D: SUA, Paraguay, Australia, Play-off UEFA C

Grupa E: Germania, Curaçao, Coasta de Fildeș, Ecuador

Grupa F: Țările de Jos, Japonia, Play-off UEFA B, Tunisia

Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă

Grupa H: Spania, Capul Verde, Arabia Saudită, Uruguay

Grupa I: Franța, Senegal, Play-off FIFA 2, Norvegia

Grupa J: Argentina, Algeria, Austria, Iordania

Grupa K: Portugalia, Play-off FIFA 1, Uzbekistan, Columbia

Grupa L: Anglia, Croația, Ghana, Panama