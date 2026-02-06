Dinamo și atacantul Stipe Perica au ajuns la o înţelegere pentru încetarea pe cale amiabilă a contractului.

Croatul a venit la roș-albi în februarie 2025 și are 34 de meciuri, opt goluri şi trei pase decisive.

Antrenorul Zeljko Kopic nu l-a păstrat în lot la ultimele meciuri și conducerea dorea să-l cedeze la cluburi din liga a doua din străinătate, dar jucătorul de 30 de ani a refuzat ofertele.

Stipe Perica a plecat de la Dinamo

Stipe Perica avea un salariu de 20.000 de euro pe lună.

Atacantul are o cotă de 550.000 de euro, potrivit transfermarkt.

„Mulțumim, Stipe Perica! Clubul nostru a ajuns la o înțelegere pentru încetarea, pe cale amiabilă, a raporturilor contractuale cu atacantul Stipe Perica.

La despărțire, Stipe a dorit să transmită un ultim mesaj suflării dinamoviste: „Aș dori să le mulțumesc fanilor pentru toată susținerea pe care mi-au oferit-o, atât mie personal, cât și întregii echipe. Le doresc colegilor mei și clubului mult succes în lupta pentru titlu și am mare încredere în întreg colectivul. De asemenea, aș dori să-i mulțumesc președintelui clubului pentru încrederea acordată, precum și pentru susținerea și corectitudinea de care a dat dovadă. Mulțumesc, Dinamo, pentru toate momentele trăite împreună!”

Sosit la Dinamo în februarie 2025, Stipe a bifat un total de 34 de apariții în tricoul clubului, reușind 8 goluri și 3 pase decisive.

Îi mulțumim pentru efortul depus în tricoul lui Dinamo și îi urăm mult succes mai departe în cariera sa de jucător” notează Dinamo pe pagina oficială de Facebook.

„El a fost tratat cu foarte multă încredere și a avut toată susținerea, cred că s-a bucurat de susținerea noastră, a antrenorului, a staffului, a tuturor. Cumva, relația s-a degradat în timp, nu a fost o chestiune peste noapte. Ține foarte mult și de modul în care vede el această problemă. Nu aș vrea să vorbesc foarte multe, mai sunt niște întâlniri și nu aș vrea să speculăm. Important este că am ajuns într-un punct în care lucrurile nu ar trebui să meargă înainte” spunea Andrei Nicolescu, președintele clubului, recent despre Stipe Perica.