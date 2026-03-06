Prima pagină » Sport » De ce nu a jucat Radu Drăgușin în Tottenham – Crystal Palace 1-3. Nu o accidentare l-a ținut departe, ci un protocol din Premier League

De ce nu a jucat Radu Drăgușin în Tottenham – Crystal Palace 1-3. Nu o accidentare l-a ținut departe, ci un protocol din Premier League

06 mart. 2026, 06:45, Sport
De ce nu a jucat Radu Drăgușin în Tottenham - Crystal Palace 1-3. Nu o accidentare l-a ținut departe, ci un protocol din Premier League
Galerie Foto 7

Echipa engleză de fotbal Crystal Palace a învins joi seara, în deplasare, scor 3-1, formaţia londoneză Tottenham, pentru care internaționalul român Radu Drăguşin nu a jucat, în etapa a 29-a din Premier League.

Conform ProSport, Radu Drăgușin n-a putut evolua din cauza protocolului medical din Premier League aplicat pentru loviturile la cap.

Radu Drăgușin, absent în Crystal Palace – Tottenham 1-3

Drăgușin s-a ciocnit cu un adversar la ultimul meci de campionat cu Fulham, iar în minutul 89 a cerut schimbarea și a fost înlocuit preventiv pentru investigații medicale. Trei zile nu s-a antrenat, abia joi a reluat alergările ușoare.

Staff-ul medical al celor de la „Spurs” nu l-a lăsat pe antrenorul Igor Tudor să-l utilizeze la acest meci.

În clasament, Crystal Palace e pe locul 13, cu 38 de puncte, în timp ce Tottenham e periculos de aproape de poziţiile care duc în liga secundă, pe locul 16, cu 29 de puncte.

Radu Drăgușin a fost inclus de gruparea engleză Tottenham Hotspur pe lista pentru Liga Campionilor. Lipsește în schimb uruguayanul Rodrigo Bentancur, care va fi indisponibil încă două luni din cauza unei accidentări. Alături de Bentancur, nici Ben Davies nu se află pe listă, deoarece este și el accidentat, în timp ce Brennan Johnson a fost înlocuit după trecerea la Crystal Palace în ianuarie.

Tottenham s-a calificat direct în optimile de finală ale Ligii Campionilor, după ce a terminat faza principală a competiției pe locul 4.

Unde se joacă Finalissima?

Uniunea Europeană de Fotbal (UEFA) a anunțat că „nu se ia în considerare nicio altă locație” pentru Finalissima, meciul programat luna aceasta între selecționatele Spaniei și Argentinei, programată să aibă loc la Lusail (Qatar) pe 27 martie.

Partida este sub semnul întrebării având în vedere situația creată de conflictul armat din Iran, iar o decizie finală va fi luată la sfârșitul săptămânii viitoare.

UEFA a indicat că sunt în curs de desfășurare discuții cu organizatorii qatarezi, lăudând ‘efortul lor enorm’ pentru a asigura ‘succesul meciului’, au declarat surse din cadrul forului fotbalistic continental.

„Suntem conștienți de speculațiile din jurul Finalissima, având în vedere situația din regiune. În acest moment, nu se ia în considerare nicio locație alternativă”, a precizat UEFA cu privire la stadionul care va găzdui meciul dintre campioana europeană, Spania, și deținătoarea trofeului Copa America, Argentina.

Recomandarea video

Mediafax
O anchetă americană indică o posibilă responsabilitate a SUA în atacul asupra unei școli de fete din Iran
Digi24
Cum răspunde Moscova la întrebarea dacă va ajuta militar Teheranul
Cancan.ro
A băgat divorț de soție și a fugit la Insula Iubirii 2026! Vedeta a publicat primele imagini din Thailanda: 'Sezonul X'
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
Prețul carburanților, umflat nejustificat în România. Transportatorii economisesc 3.000 de lei la un plin făcut în Bulgaria
Mediafax
Nicușor Dan: România va avea un buget în luna martie. O spun cu responsabilitate
Click
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
Digi24
În două luni, SUA l-au capturat pe Maduro și l-au ucis pe Khamenei. Este Putin îngrijorat că ar putea fi următorul pe lista lui Trump?
Cancan.ro
BREAKING! Cosmin Seleși, internat în spital: 'Medicii sunt încă rezervați în privința evoluției'
Ce se întâmplă doctore
E imposibil de nerecunoscut! Cum arată Ruby acum? A slăbit foarte mult: „Am fluctuații de greutate”
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Dacia lansează un nou crossover... dar va fi MADE IN TURCIA. Cum se va numi acesta?
Descopera.ro
A schimbat istoria cu un singur cuvânt: povestea lui Karl Maria Kertbeny
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Aladin apare în fața Casei Poporului: - Ce cauți, Aladine?
Descopera.ro
Foarte puțini oameni știu cum să-și restabilească echilibrul interior. Ce ne sfătuiesc psihologii?
REACȚIE Clotilde Armand sare în apărarea Oanei Țoiu, în scandalul fiicei lui Ponta. „Îi propun un lucru simplu doamnei Sârbu: să dovedească public că Oana Țoiu a dat un ordin direct, deliberat, motivat politic”
08:29
Clotilde Armand sare în apărarea Oanei Țoiu, în scandalul fiicei lui Ponta. „Îi propun un lucru simplu doamnei Sârbu: să dovedească public că Oana Țoiu a dat un ordin direct, deliberat, motivat politic”
FLASH NEWS Nicușor Dan spune că a analizat „zeci de ore” procurorii înainte de numirea șefilor marilor parchete: „Sunt complet în dezacord cu ce se spune”
08:18
Nicușor Dan spune că a analizat „zeci de ore” procurorii înainte de numirea șefilor marilor parchete: „Sunt complet în dezacord cu ce se spune”
CONTROVERSĂ Următoarea „țință” a lui Trump după Iran: „Cuba este doar o chestiune de timp”
08:12
Următoarea „țință” a lui Trump după Iran: „Cuba este doar o chestiune de timp”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Nicușor Dan face acum în fața războiului din Iran ceea ce făcea la primărie, se ascunde și dezleagă cuvinte încrucișate”
08:00
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan face acum în fața războiului din Iran ceea ce făcea la primărie, se ascunde și dezleagă cuvinte încrucișate”
ECONOMIE Pensionarii din aceste orașe din România iau lunar 546 lei în plus la pensie
07:59
Pensionarii din aceste orașe din România iau lunar 546 lei în plus la pensie
RĂZBOI Donald Trump, despre continuarea războiului din Orientul Mijlociu: „Nu am nicio limită de timp pentru războiul cu Iranul”
07:31
Donald Trump, despre continuarea războiului din Orientul Mijlociu: „Nu am nicio limită de timp pentru războiul cu Iranul”

Cele mai noi

Trimite acest link pe