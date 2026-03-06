Echipa engleză de fotbal Crystal Palace a învins joi seara, în deplasare, scor 3-1, formaţia londoneză Tottenham, pentru care internaționalul român Radu Drăguşin nu a jucat, în etapa a 29-a din Premier League.

Conform ProSport, Radu Drăgușin n-a putut evolua din cauza protocolului medical din Premier League aplicat pentru loviturile la cap.

Radu Drăgușin, absent în Crystal Palace – Tottenham 1-3

Drăgușin s-a ciocnit cu un adversar la ultimul meci de campionat cu Fulham, iar în minutul 89 a cerut schimbarea și a fost înlocuit preventiv pentru investigații medicale. Trei zile nu s-a antrenat, abia joi a reluat alergările ușoare.

Staff-ul medical al celor de la „Spurs” nu l-a lăsat pe antrenorul Igor Tudor să-l utilizeze la acest meci.

În clasament, Crystal Palace e pe locul 13, cu 38 de puncte, în timp ce Tottenham e periculos de aproape de poziţiile care duc în liga secundă, pe locul 16, cu 29 de puncte.

Radu Drăgușin a fost inclus de gruparea engleză Tottenham Hotspur pe lista pentru Liga Campionilor. Lipsește în schimb uruguayanul Rodrigo Bentancur, care va fi indisponibil încă două luni din cauza unei accidentări. Alături de Bentancur, nici Ben Davies nu se află pe listă, deoarece este și el accidentat, în timp ce Brennan Johnson a fost înlocuit după trecerea la Crystal Palace în ianuarie.

Tottenham s-a calificat direct în optimile de finală ale Ligii Campionilor, după ce a terminat faza principală a competiției pe locul 4.

Unde se joacă Finalissima?

Uniunea Europeană de Fotbal (UEFA) a anunțat că „nu se ia în considerare nicio altă locație” pentru Finalissima, meciul programat luna aceasta între selecționatele Spaniei și Argentinei, programată să aibă loc la Lusail (Qatar) pe 27 martie.

Partida este sub semnul întrebării având în vedere situația creată de conflictul armat din Iran, iar o decizie finală va fi luată la sfârșitul săptămânii viitoare.

UEFA a indicat că sunt în curs de desfășurare discuții cu organizatorii qatarezi, lăudând ‘efortul lor enorm’ pentru a asigura ‘succesul meciului’, au declarat surse din cadrul forului fotbalistic continental.

„Suntem conștienți de speculațiile din jurul Finalissima, având în vedere situația din regiune. În acest moment, nu se ia în considerare nicio locație alternativă”, a precizat UEFA cu privire la stadionul care va găzdui meciul dintre campioana europeană, Spania, și deținătoarea trofeului Copa America, Argentina.