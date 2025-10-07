Prima pagină » Sport » Ce jucători are naționala de fotbal de peste Prut? România – Moldova se joacă joi

Ce jucători are naționala de fotbal de peste Prut? România – Moldova se joacă joi

07 oct. 2025, 11:54, Sport
România și Moldova vor disputa un meci amical de fotbal pe 9 octombrie, de la 21:00, pe Arena Națională din București.

Trei zile mai târziu noi întâlnim Austria (duminică, ora 21.45), iar pe 14 octombrie Moldova va înfrunta echipa Estoniei, la Tallinn (19:00), în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

Daniel Dumbravanu (FC Voluntari), Ștefan Bodișteanu (FC Botoșani), Virgiliu Postolachi (Universitatea Cluj) și Vadim Rață (FC Argeș) joacă în România.

Ce lot a convocat selecționerul Lilian Popescu?

  • portari: Cristian Avram (Araz-Naxcivan PFK/Azerbaidjan, 15 selecții/0 goluri marcate), Dumitru Celeadnic (Ordabasî Șimkent/Kazahstan, 11/0), Andrei Cojuhar (NK Veres Rivne/Ucraina, 3/0);
  • fundași: Oleg Reabciuk (Spartak Moscova/Rusia, 59/0), Sergiu Plătică (FC Petrocub, 54/0), Artur Crăciun (LKS Lodz/Polonia, 35/0), Vladislav Baboglo (FC Karpatî Lvov/Ucraina, 21/2), Iurie Iovu (Dundee United/Scoția, 4/0), Daniel Dumbravanu (FC Voluntari/România, 8/0), Ion Borș (FC Petrocub, debutant), Mihail Ștefan (FC Zimbru Chișinău, debutant), Mihail Gherasimencov (Cavalry FC/Canada, debutant);
  • mijlocași: Vadim Rață (FC Argeș/România, 58/3), Mihail Caimacov (NK Slaven Belupo/Croația, 37/3), Nichita Moțpan (FC Fakel Voronej/Rusia, 30/3), Victor Bogaciuc (FC Petrocub, 13/2), Ștefan Bodișteanu (FC Botoșani/România, 6/0), Sergiu Perciun (FC Torino/Italia, 3/0), Vladimir Fratea (FC Zimbru Chișinău/debutant), Danila Forov (FC Sheriff Tiraspol, debutant), Ilie Botnari (CSF Bălți, debutant);
  • atacanți: Ion Nicolaescu (Maccabi Tel Aviv FC, Israel, 54/17), Virgiliu Postolachi (FC Universitatea Cluj/România, 31/1), Mihail Lupan (FC Petrocub, debutant).

Care e situația în grupa României?

  • 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia-Herţegovina
  • 12 octombrie: San Marino – Cipru, România – Austria
  • 15 noiembrie: Cipru – Austria, Bosnia-Herţegovina – România
  • 18 noiembrie: Austria – Bosnia-Herţegovina, România – San Marino.

Clasament:

1. Bosnia-Herţegovina – 12p, +8 (5 meciuri)
2. Austria – 12p, +7 (4 meciuri)
3. România – 7p, +4 (5 meciuri)
4. Cipru – 4p, -2 (5 meciuri)
5. San Marino – 0p, -17 (5 meciuri)

Mediafax
