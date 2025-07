Ce pensie va încasa Gigi Becali, după noile măsuri. Câți bani va primi fostul europarlamentar, de la 1 august 2025

Ce pensie va încasa Gigi Becali, după noile măsuri de taxare a pensiilor ce trec de un anumit prag. Iată câți bani va primi fostul europarlamentar, de la 1 august 2025.

Odată cu aplicarea noilor măsuri, pensionarii care au pensii ce trec de un anumit prag vor fi nevoiți să plătească o taxă de 10% pentru CASS. Din această categorie face parte și Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera încasează o pensie de europarlamentar de aproape 6.000 de lei.

În perioada 7 iunie 2009 și 8 ianuarie 2013, Gigi Becali a activat ca europarlamentar. Lunar, primește 5.972 de lei pentru pensia de europarlamentar, ceea ce ar însemna puțin peste 71.000 de lei, anual. Acum, după noile măsuri impuse de Guvern pentru taxarea pensiilor mai mari de pragul de 3.000 de lei, patronul FCSB va plăti câteva sute de lei, lunar, către CASS.

Ce pensie va încasa Gigi Becali, după noile măsuri

Începând din luna august 2025, pensionarii vor plăti o taxă de 10% din suma care depășește pragul de 3.000 de lei. De exemplu, dacă un pensionar are o pensie de 3.000 de lei, acesta nu va plăti o taxă în plus. Însă, în cazul unui pensionar cu 3.500 de lei, taxa va fi de 50 de lei. În cazul unui pensionar care are o pensie de 4.000 de lei, taxa către CASS va fi de 100 de lei. Vezi AICI mai multe informații.

Luând în considerare suma care trece de pragul de 3.000 de lei, în cazul latifundiarului din Pipera, taxa către CASS va fi de circa 300 de lei, arată Fanatik.

Sursă foto: colaj captură video Youtube / Shutterstock