Gigi Becali le interzice fotbaliștilor de la FCSB să stea pe rețelele sociale. „Alege: ori mingea, ori TikTok”

Gigi Becali, patronul FCSB, nu vrea ca jucătorii săi să aibă TikTok, o rețea de socializare „satanistă”, după cum a descris-o.

Ștefan Târnovanu, Adrian Șut și Darius Olaru au început să posteze des pe TikTok și Gigi Becali îi amenință că-și pot pierde postul de titular la FCSB.

Gigi Becali le interzice fotbaliștilor de la FCSB să stea pe rețelele sociale

„Toți care s-au apucat de TikTok. Acolo, dracii îți iau mintea! Apoi, când vrei să dai cu piciorul în minge, te păcălesc dracii și o dai în altă parte, pentru că mintea ta e drăcească. Te înnebunesc alea. Eu am un telefon care e la Luțu. Avea Facebook, Instagram, de toate. Am zis să văd și eu. Instagram: numai femei, femei, femei. Am zis: «Ia scoate-l». Pe urmă, TikTok. Am băgat TikTok și am început să mă uit pe acolo. Când m-am uitat la ceas, era ora 5 și eu eram pe TikTok. Nu că l-am lăsat, am luat telefonul și l-am dat de pământ. Am zis scoate TikTok-ul ăla satanist. Mintea ta stă numai acolo, stai șapte ore, îți mănâncă creierul. Eu nu am Instagram, TikTok pe telefon. Are Luțu. Treaba lui ce face. Cred că se uită el, că erau numai femei. El stătea și se uita. Am luat telefonul și l-am aruncat.

Vrei TikTok, uită mingea. Alege: ori mingea, ori TikTok. Olaru are TikTok? Să uite fotbalul. Șut, Târnovanu, să uite. Dacă are TikTok Târnovanu, intră Zima în poartă. Bine că mi-ați zis, mă. Toate mă amuză, dar unele sunt cu prostii. Eu nici nu mai pronunț cuvintele alea. De alea mi-e jenă, nu știu cum să fac să le scot”, a declarat Gigi Becali.

Gigi Becali, la nunta fiicei lui Gică Hagi

Kira Hagi, 29 de ani, s-a căsătorit cu Thomas Ferfelis, iar la petrecerea ce a avut loc la un local de pe malul lacului Cernica a fost și Gigi Becali

„Am inima nebună, îmi vine să dansez. Eu vreau să stau cuminte. Dar pot să mă controlez? Eu vreau să stau, am o vârstă, merg pe 68 de ani. Vreau să stau în banca mea, dar nebunia inimii? Inima e nebună, o ia razna când aude muzica. Sunt niște melodii din tinerețe. Ale mă ridică de pe scaun. E bucurie, te întâlnești cu oameni pe care nu i-ai văzut de ani și ani. Lui Gică i-am și zis: «Băi, Gică, gata, ai terminat». Cea mai mare bucurie a părinților e să-și vadă la locul lor copiii. Acum nu mai are nicio grijă. Vin și nepoții acum. Știu ei mai bine ce trebuie să facă. Dau eu sfaturi? Nașii, familia să dea sfaturi. Nu pot da eu sfaturi. Dau sfaturi copiilor mei”, a spus acesta.