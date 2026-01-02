Unde a petrecut Revelionul Gigi Becali și ce a cerut de mâncare în primele ore ale anului 2026

Patronul echipei de fotbal FCSB, Gigi Becali, a petrecut noaptea de Revelion la Poiana Brașov, dar cumpăna dintre ani l-a prins la biserica din localitate, rugându-se alături de călugări.

Cazat la unul dintre hotelurile deținute de fostul pătron al Rapidului, George Copos, Gigi Becali a fost însoțit de familie, Mihai Stoica și Teia Sponte. „Colegi” le-au fost, printre alții, Gică Hagi și Gică Popescu.

Cu o oră înainte de miezul nopii, Gigi Becali a renunțat la distracția de la restaurant și s-a dus direct la biserica din Poiana Brașov, pentru a participa la liturghia de Anul Nou, unde a stat aproximativ trei ore.

După ce a revenit la restaurant, patronul a cerut brânză de oaie, pastramă de oaie, icre, ceapă, roșii și pâine proaspătă, potrivit Fanatik.