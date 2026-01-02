Prima pagină » Actualitate » Unde a petrecut Revelionul Gigi Becali și ce a cerut de mâncare în primele ore ale anului 2026

Unde a petrecut Revelionul Gigi Becali și ce a cerut de mâncare în primele ore ale anului 2026

03 ian. 2026, 00:00, Actualitate
Unde a petrecut Revelionul Gigi Becali și ce a cerut de mâncare în primele ore ale anului 2026
Gigi Becali / Foto: Mediafax FOTO

Patronul echipei de fotbal FCSB, Gigi Becali, a petrecut noaptea de Revelion la Poiana Brașov, dar cumpăna dintre ani l-a prins la biserica din localitate, rugându-se alături de călugări.

Cazat la unul dintre hotelurile deținute de fostul pătron al Rapidului, George Copos, Gigi Becali a fost însoțit de familie, Mihai Stoica și Teia Sponte. „Colegi” le-au fost, printre alții, Gică Hagi și Gică Popescu.

Cu o oră înainte de miezul nopii, Gigi Becali a renunțat la distracția de la restaurant și s-a dus direct la biserica din Poiana Brașov, pentru a participa la liturghia de Anul Nou, unde a stat aproximativ trei ore.

După ce a revenit la restaurant, patronul a cerut brânză de oaie, pastramă de oaie, icre, ceapă, roșii și pâine proaspătă, potrivit Fanatik.

Gigi Becali

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Suspiciune de crimă la Corbeanca. Un bătrân a fost găsit mort, cu urme de violență pe corp. Fiul victimei a fost reținut de polițiști
22:35
Suspiciune de crimă la Corbeanca. Un bătrân a fost găsit mort, cu urme de violență pe corp. Fiul victimei a fost reținut de polițiști
FLASH NEWS Misiune umanitară a Forțelor Aeriene Române în Elveția. Șase pacienți răniți în club, transportați la un spital din Paris cu o aeronavă C-27J Spartan
21:41
Misiune umanitară a Forțelor Aeriene Române în Elveția. Șase pacienți răniți în club, transportați la un spital din Paris cu o aeronavă C-27J Spartan
APĂRARE Ministrul Apărării spune că ajutorul de 50 de milioane de euro pentru Ucraina este în interesul securității naționale a României
21:29
Ministrul Apărării spune că ajutorul de 50 de milioane de euro pentru Ucraina este în interesul securității naționale a României
TRAGEDIE Ce spune proprietarul barului care a luat foc în Elveția despre controale: „A fost inspectat de 3 ori în 10 ani”
20:37
Ce spune proprietarul barului care a luat foc în Elveția despre controale: „A fost inspectat de 3 ori în 10 ani”
UTILE ATENŢIE! Trafic blocat pe DN 67C, sectorul Novaci – Rânca. DRDP Craiova: „Facem apel la şoferii care au autovehicule parcate să le mute”
18:56
ATENŢIE! Trafic blocat pe DN 67C, sectorul Novaci – Rânca. DRDP Craiova: „Facem apel la şoferii care au autovehicule parcate să le mute”
REACȚIE Mesajul lui Călin Georgescu după tragedia de la Crans Montana: „Să ne rugăm împreună pentru cei plecați dintre noi”
18:51
Mesajul lui Călin Georgescu după tragedia de la Crans Montana: „Să ne rugăm împreună pentru cei plecați dintre noi”
Mediafax
Gripă: Două noi decese, înregistrate în România
Digi24
Scandal uriaș la Hollywood: Will Smith, acuzat de „comportament prădător” și „grooming” de un violonist din turneul său
Cancan.ro
Loredana Groza, îngenuncheată de durere la înmormântarea tatălui. Momentul în care artista a cedat lângă sicriu
Prosport.ro
Nepotul lui Țiriac, devastat! Se cunoștea cu prima victimă a incendiului din Elveția
Adevarul
Apelul care ridică semne de întrebare după moartea fiicei lui Tommy Lee Jones. Tânăra ar fi prezentat „modificări de culoare”
Mediafax
Avalanșă de mari dimensiuni în Munții Făgăraș, declanșată accidental de doi schiori
Click
Anunțul momentului pentru românii care stau la casă! Singura construcție din curte pentru care nu mai iei amendă de până la 100.000 de lei
Digi24
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze
Cancan.ro
Cum au apărut Loredana Groza și fratele ei la înmormântarea tatălui lor. Ținuta atipică aleasă de artistă
Ce se întâmplă doctore
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Câte zile libere legale vom avea în 2026?

Cele mai noi