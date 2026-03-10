Ce înseamnă organizarea în România a Festivalului Olimpic al Tineretului European

Prima pagină » Sport » Ce reprezintă ORGANIZAREA în România a Festivalului Olimpic al Tineretului European

10 mart. 2026, 09:45, Sport
Festivalul Olimpic al Tineretului European 2027 poate aduce investiții în infrastructura sporturilor de iarnă din Poiana Brașov, locul unde va avea loc FOTE, și ar putea deschide drumul către competiții internaționale mai importante.

Ștefan Țînț, principalul promotor al Cupei Teleferic, a explicat că pentru a se ajunge la găzduirea unor concursuri de talie mondială totul se face treptat. „A trebuit să demonstrăm, pas cu pas, că putem organiza competiții pentru copii și tineret la un nivel ridicat. Asta a însemnat ani de muncă, costuri mari și implicarea comunității private, alături de autoritățile locale”, a explicat el.

În perioada în care Poiana Brașov a găzduit competițiile internaționale FIS Children Trophy, organizarea s-a făcut cu bugete consistente, în mare parte din surse private. La unele ediții, costurile au ajuns la aproximativ 200.000 de euro pe an.

La edițiile anterioare FIS Children Trophy au participat oficiali importanți ai Federației Internaționale de Schi, iar în urma evaluărilor pe care aceștia le-au făcut s-a ajuns foarte aproape de atribuirea unei curse feminine de Cupă Mondială.

Dar, planul nu a mai fost dus la capăt din cauza costurilor. „Bugetul unei astfel de curse se ridica la aproximativ un milion de euro. Noi, ca privați, am reușit să ajungem undeva la jumătate din sumă, însă nu am găsit restul finanțării. Pentru mine a fost cea mai mare înfrângere legată de acest proiect”, a mai spus Ștefan Țînț.

Dar, organizarea FOTE 2027 ar putea consolida rolul Poienii Brașov în circuitul competițiilor de schi și ar putea crea premisele pentru organizarea unor evenimente internaționale de nivel mai ridicat. „Există acum un sâmbure de speranță. Festivalul Olimpic al Tineretului European poate fi o nouă încercare, pornită de la altă bază. Poate fi o nouă deschidere pentru ceea ce înseamnă sporturile de iarnă aici”, a declarat el. Cupa Teleferic ar putea fi programată înainte de FOTE, astfel încât să devină o competiție de pregătire pentru tinerii sportivi.

La rândul său, Puiu Gașpar, președintele Federației Române de Schi și Biatlon, a precizat că în pregătirea FOTE au fost organizate deja competiții-test la mai multe discipline, inclusiv la schi alpin. Dar, concursurile de amploare vin și cu provocări logistice. Una dintre probleme fiind lipsa voluntarilor. „În alte țări vezi sute sau chiar mii de voluntari implicați în organizare. La noi, partea de voluntariat este aproape nulă. Fără oameni care să ajute la amenajări, la drapaj, la organizare, este foarte greu să ridici o competiție la nivel internațional” arată organizatorii. O altă provocare este legată de vreme și zăpadă,iar în acest sezon pârtiile au fost menținute o perioadă îndelungată aproape exclusiv cu zăpadă artificială și echipele tehnice au reușit să asigure condiții foarte bune de concurs. Oficialii au susținut că, în prezent, Poiana Brașov poate oferi condiții comparabile cu cele cerute pentru competiții internaționale. Pentru organizatori, FOTE 2027 reprezintă o oportunitate de a valorifica experiența acumulată în ultimii ani în organizarea competițiilor internaționale și de a atrage, pe viitor, evenimente sportive de nivel mai ridicat.

