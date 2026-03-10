Prima pagină » Știri politice » INSCOP: Doar un sfert dintre români declară că au încredere în Ilie Bolojan. Cine este politicianul cu cel mai mare grad de încredere

10 mart. 2026, 10:42, Știri politice
George Simion este personalitatea politică în care românii au cea mai mare încredere, arată datele unui sondaj de opinie realizat de INSCOP Research. Liderul AUR este urmat în clasament de președintele Nicușor Dan, în timp ce doar un sfert dintre români declară că au încredere în premierul Ilie Bolojan. 

Sondajul, realizat la comanda platformei de știri Informat.ro în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group, analizează personalitățile politice ale momentului în funcție de mai multe criterii specifice.

Notorietatea personalităților politice – liderul AUR conduce detașat

În clasamentul notorietății George Simion conduce cu un procent de 98,8%, urmat de președintele Nicușor Dan, care dispune de o notorietate de 98,6% și premierul Ilie Bolojan, cu o notorietatea de 63,1%, Dominic Fritz cu 59% și Dan Dungaciu despre care se declară că au auzit 25% dintre respondenți.

La capitolul încredere, 34,3% dintre respondenți declară că au foarte multă și destul de multă încredere în George Simion, 27,6% în Nicușor Dan și 25,1% în Ilie Bolojan. Clasamentul încrederii continuă cu Victor Ponta, 20,9%, Ciprian Ciucu cu 15,7% și Dominic Fritz cu 14,9%. De asemenea, doar 12% dintre români au încredere în Sorin Grindeanu și 7,8% în Dan Dungaciu. Încrederea în lideri precum Ciprian Ciucu, Dominic Fritz, Dan Dungaciu și, parțial Sorin Grindeanu este afectată și de nivelul mai redus al notorietății.

Metodologia folosită

Datele au fost culese în perioada 2-6 martie 2026 prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat, fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.

