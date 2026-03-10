Prima pagină » Sport » Programul COMPLET din play-off-ul Superligii

10 mart. 2026, 08:06, Sport
CFR Cluj a învins Dinamo, 2-0, în ultimul meci din etapa 30 a Superligii, ultima a sezonului regulat. Ardelenii au 11 victorii consecutive și pentru Dinamo a fost a treia înfrângere la rând.

Sezonul regulat s-a încheiat și avem programul complet din play-off, dar și clasamentul după înjumătățirea punctelor.

Programul play-off-ului Superligii

În prima etapă a play-off-ului sunt două derby-uri: Rapid – Dinamo și U Cluj – CFR. „Mi se pare a doua cea mai în formă echipă după noi. Va fi frumos”,a spus Daniel Pancu, antrenorul echipei din Gruia.

Etapa 1: 15-16 martie

Universitatea Craiova – FC Argeș

Rapid – Dinamo

U Cluj – CFR Cluj

Etapa 2: 21-22 martie

Dinamo – Universitatea Craiova

CFR Cluj – Rapid

FC Argeș – U Cluj

Etapa 3: 4-5 aprilie

Universitatea Craiova – CFR Cluj

Rapid – U Cluj

FC Argeș – Dinamo

Etapa 4: 11-12 aprilie

U Cluj – Universitatea Craiova

CFR Cluj – Dinamo

Rapid – FC Argeș

Etapa 5: 18-19 aprilie

Universitatea Craiova – Rapid

Dinamo – U Cluj

FC Argeș – CFR Cluj

Etapa 6: 25-26 aprilie

FC Argeș – Universitatea Craiova

Dinamo – Rapid

CFR Cluj – U Cluj

Etapa 7: 2-3 mai

Universitatea Craiova – Dinamo

Rapid – CFR Cluj

U Cluj – FC Argeș

Etapa 8: 9-10 mai

CFR Cluj – Universitatea Craiova

U Cluj – Rapid

Dinamo – FC Argeș

Etapa 9: 16-17 mai

Universitatea Craiova – U Cluj

Dinamo – CFR Cluj

FC Argeș – Rapid

Etapa 10: 23-24 mai

Rapid – Universitatea Craiova

U Cluj – Dinamo

CFR Cluj – FC Argeș

Clasament play-off după înjumătățirea punctelor

1. Universitatea Craiova – 30 puncte

2. Rapid – 28 puncte

3. Universitatea Cluj – 27 puncte

4. CFR Cluj – 27 de puncte (după ce a beneficiat de rotunjire)

5. Dinamo – 26 de puncte

6. FC Argeș – 25 puncte

  • Campioana va juca în turul 1 preliminar al Champions League.
  • Câștigătoarea Cupei României va juca în turul 1 preliminar al Europa League.
  • Locul 2 din Superliga va evolua în turul 2 preliminar al Conference League.
  • Locul 3 va juca un baraj cu învingătoarea barajului dintre echipele din play-out, locurile șapte și opt, pentru a ajunge în Conference League

Aici programul complet din play-out-ul Superligii și clasamentul după ce s-au înjumătățit punctele.

