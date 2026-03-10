Programul play-off-ului Superligii

CFR Cluj a învins Dinamo, 2-0, în ultimul meci din etapa 30 a Superligii, ultima a sezonului regulat. Ardelenii au 11 victorii consecutive și pentru Dinamo a fost a treia înfrângere la rând.
Sezonul regulat s-a încheiat și avem programul complet din play-off, dar și clasamentul după înjumătățirea punctelor.
În prima etapă a play-off-ului sunt două derby-uri: Rapid – Dinamo și U Cluj – CFR. „Mi se pare a doua cea mai în formă echipă după noi. Va fi frumos”,a spus Daniel Pancu, antrenorul echipei din Gruia.
Etapa 1: 15-16 martie
Universitatea Craiova – FC Argeș
Rapid – Dinamo
U Cluj – CFR Cluj
Etapa 2: 21-22 martie
Dinamo – Universitatea Craiova
CFR Cluj – Rapid
FC Argeș – U Cluj
Etapa 3: 4-5 aprilie
Universitatea Craiova – CFR Cluj
Rapid – U Cluj
FC Argeș – Dinamo
Etapa 4: 11-12 aprilie
U Cluj – Universitatea Craiova
CFR Cluj – Dinamo
Rapid – FC Argeș
Etapa 5: 18-19 aprilie
Universitatea Craiova – Rapid
Dinamo – U Cluj
FC Argeș – CFR Cluj
Etapa 6: 25-26 aprilie
FC Argeș – Universitatea Craiova
Dinamo – Rapid
CFR Cluj – U Cluj
Etapa 7: 2-3 mai
Universitatea Craiova – Dinamo
Rapid – CFR Cluj
U Cluj – FC Argeș
Etapa 8: 9-10 mai
CFR Cluj – Universitatea Craiova
U Cluj – Rapid
Dinamo – FC Argeș
Etapa 9: 16-17 mai
Universitatea Craiova – U Cluj
Dinamo – CFR Cluj
FC Argeș – Rapid
Etapa 10: 23-24 mai
Rapid – Universitatea Craiova
U Cluj – Dinamo
CFR Cluj – FC Argeș
1. Universitatea Craiova – 30 puncte
2. Rapid – 28 puncte
3. Universitatea Cluj – 27 puncte
4. CFR Cluj – 27 de puncte (după ce a beneficiat de rotunjire)
5. Dinamo – 26 de puncte
6. FC Argeș – 25 puncte
Aici programul complet din play-out-ul Superligii și clasamentul după ce s-au înjumătățit punctele.