Dinamo se prăbușește în Superliga! Cum arată clasamentul înainte de startul playoff-ului

CFR Cluj a trecut luni seara pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Dinamo, în ultima etapă a sezonului regulat din Superliga.
Golurile au fost marcate de Muhar (6) şi Aliev (43).În minutul 85, Dinamo a ratat un penalti, după ce lovitura de la 11 metri executată de Cîrjan a fost apărată de Popa.
„Am pierdut din nou. Dacă analizez totul, am început bine, am luat gol, după care am controlat jocul. Situațiile noastre… Nu am fost destul de buni la finalizare. Am luat golul secund, iar după aceea am făcut unele schimbări. Am avut niște ocazii, un penalty. Cea mai mare problemă pentru noi este cum să marcăm. Cred că vom întoarce situația într-un mod favorabil, ținând cont de felul în care ne dedicăm.
Nu pot spune că nu am controlat jocul, dar atunci când nu bagi mingea în poartă… Este greu să obții ceva. Am avut probleme în ultimele meciuri, nereușind să marcăm.
În prezent, noi îi avem indisponibili pe Mărginean, Karamoko, Pușcaș. Tinerii noștri au stat bine, Duțu a intrat cu personalitate. Mazilu a fost bun și el, Cristi Mihai a jucat ok. Dinamo trebuie să aibă jucători de perspectivă”, a declarat Zeljko Kopic imediat după meci.
„Obiectivul este câștigarea campionatului! Ne-am măsurat forțele, am făcut 40 de puncte, am jucat cu toate echipele, ne-a bătut doar FC Argeș. Cu restul nu am pierdut, restul au fost victorii, egal cu Craiova, și nu avem cum să nu ne gândim la titlu.
Jucăm cu U Cluj acum, care mi se pare a doua cea mai în formă echipă după noi. Va fi frumos. Am văzut cum a fost atmosfera aici, iar acum vom vedea cum va fi și la ei”, a spus Daniel Pancu, la Prima Sport.
CFR Cluj: Popa – Camora, Sinyan (Huja – 64), Ilie, Braun (Abeid – 69)- Muhar, Djokovic, Korenica (Keita – 89)- Cordea (Păun – 65), Aliev (Zahovic – 89), Biliboc. Antrenor: Daniel Pancu
Dinamo: Epassy – Sivis (Ikoko – 64), Boateng (Duţu – 50), Stoinov, Opruţ – Cîrjan, Gnahore (Mazilu – 64), Mihai – Soro, Pop (Tarba – 72), Armstrong (Musi – 72). Antrenor: Zeljko Kopic
Universitatea Craiova – FC Argeș
Rapid – Dinamo
U Cluj – CFR Cluj
Dinamo – Universitatea Craiova
CFR Cluj – Rapid
FC Argeș – U Cluj