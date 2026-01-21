Experții au vorbit despre șansele lui Novak Djokovic la titlul de Grand Slam cu numărul 25 din carieră, după victoria cu numărul 100 de la Australian Open.

Sârbul a câștigat în primul tur cu Pedro Martinez, scor 6-3, 6-2, 6-2, și în turul doi joacă împotriva italianului Francesco Maestrelli.

Australian Open 2026, primul turneu de Grand Slam al anului, se joacă în perioada 18 ianuarie – 1 februarie.

Ce spun specialiștii despre șansele ca Novak Djokovic să câștige Australian Open

Mats Wilander a spus la Eurosport: „Cred că el este convins că încă mai are șanse să câștige un turneu de Grand Slam. Anul trecut a fost aproape de victorie în toate cele patru turnee majore. Cred că îi place pur și simplu să concureze și iubește lumea tenisului profesionist”. Iar Tim Henman a declarat pentru sursa citată: „Dacă i-ai fi dat lui Novak Djokovic șansa să scrie scenariul pentru meciul de deschidere, acesta ar fi fost. A jucat impecabil în toate privințele. Ne putem permite să ne avântăm, pentru că el arată foarte bine. Când te gândești la performanțele sale constante de anul trecut în turneele de Grand Slam, a fost absolut strălucit și a fost nevoie de cei mai buni doi jucători pentru a-l învinge”.

Boris Becker a completat: „Unii spun că este un dezavantaj faptul că nu a jucat nicăieri altundeva, dar poate că are un as în mânecă. Poate că a făcut ceva în timpul iernii și nu vrea să arate până în prima rundă. Nu m-ar surprinde dacă ar ajunge din nou în semifinală”. Și John McEnroe a afirmat despre Novak Djokovic : „În opinia mea, el este numărul 3 în lume. Anul trecut a ajuns în patru semifinale și l-a învins pe Alcaraz aici. Probabil el crede că încă poate câștiga, altfel nu ar juca, pentru că nu joacă dacă nu crede că poate câștiga, ceea ce este și mai greu, pentru că nu joacă prea mult”.