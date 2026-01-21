Prima pagină » Sport » Ce spun specialiștii despre șansele ca Novak Djokovic să CUCEREASCĂ Australian Open. „Nu joacă dacă nu crede că poate câștiga”

Ce spun specialiștii despre șansele ca Novak Djokovic să CUCEREASCĂ Australian Open. „Nu joacă dacă nu crede că poate câștiga”

21 ian. 2026, 19:56, Sport
Ce spun specialiștii despre șansele ca Novak Djokovic să CUCEREASCĂ Australian Open. „Nu joacă dacă nu crede că poate câștiga”

Experții au vorbit despre șansele lui Novak Djokovic la titlul de Grand Slam cu numărul 25 din carieră, după victoria cu numărul 100 de la Australian Open.

Sârbul a câștigat în primul tur cu Pedro Martinez, scor 6-3, 6-2, 6-2, și în turul doi joacă împotriva italianului Francesco Maestrelli.

Australian Open 2026, primul turneu de Grand Slam al anului, se joacă în perioada 18 ianuarie – 1 februarie.

Ce spun specialiștii despre șansele ca Novak Djokovic să câștige Australian Open

Mats Wilander a spus la Eurosport: „Cred că el este convins că încă mai are șanse să câștige un turneu de Grand Slam. Anul trecut a fost aproape de victorie în toate cele patru turnee majore. Cred că îi place pur și simplu să concureze și iubește lumea tenisului profesionist”. Iar Tim Henman a declarat pentru sursa citată: „Dacă i-ai fi dat lui Novak Djokovic șansa să scrie scenariul pentru meciul de deschidere, acesta ar fi fost. A jucat impecabil în toate privințele. Ne putem permite să ne avântăm, pentru că el arată foarte bine. Când te gândești la performanțele sale constante de anul trecut în turneele de Grand Slam, a fost absolut strălucit și a fost nevoie de cei mai buni doi jucători pentru a-l învinge”.

Boris Becker a completat: „Unii spun că este un dezavantaj faptul că nu a jucat nicăieri altundeva, dar poate că are un as în mânecă. Poate că a făcut ceva în timpul iernii și nu vrea să arate până în prima rundă. Nu m-ar surprinde dacă ar ajunge din nou în semifinală”. Și John McEnroe a afirmat despre Novak Djokovic : „În opinia mea, el este numărul 3 în lume. Anul trecut a ajuns în patru semifinale și l-a învins pe Alcaraz aici. Probabil el crede că încă poate câștiga, altfel nu ar juca, pentru că nu joacă dacă nu crede că poate câștiga, ceea ce este și mai greu, pentru că nu joacă prea mult”.

Recomandarea video

Mediafax
Ger năprasnic în România: -19 grade în estul Transilvaniei. Cod galben miercuri noapte
Digi24
SUA vor retrage personal din centre de comandă cheie ale NATO. Țările afectate (Surse Reuters)
Cancan.ro
După Cătălin Măruță, a fost dată afară și ea de la Pro TV: ”Lacrimi foarte multe”
Prosport.ro
Trei soții de fotbaliști au atras toate privirile la petrecerea de nuntă a lui Radu Drăgușin. Fina lui Șumudică a „rupt” cu decolteul accentuat
Adevarul
Decriptarea discursului lui Trump la Davos. Ce înseamnă noua paradigmă globală pentru România
Mediafax
Veronika nu este o vacă oarecare. Este prima bovină despre care cercetătorii spun că poate folosi unelte
Click
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Digi24
Mama unui copil dispărut în Grecia acum 35 de ani crede că a descoperit ce s-a întâmplat cu el
Cancan.ro
Câți bani i-a dat Pro TV eliminatului Nicolae Lupșor pentru cele 3 săptămâni la Desafio
Ce se întâmplă doctore
Cine este Patricia Vizitiu, handbalista de succes care a intrat în competiția Survivor 2026! Cine e tatăl ei celebru?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Mașina pe care nici Ion Țiriac n-a reușit s-o cumpere: „Le am cam pe toate...”
Descopera.ro
Un fenomen cosmic prezis de Einstein, confirmat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Un schelet, vechi de 2 milioane de ani, reprezintă un hibrid uimitor între maimuță și om
DEZVĂLUIRI Nemulțumiri în PSD după consultările de la Guvern: „Bolojan n-a venit cu o viziune”. Ce mesaj le-a transmis premierul celor prezenți
19:47
Nemulțumiri în PSD după consultările de la Guvern: „Bolojan n-a venit cu o viziune”. Ce mesaj le-a transmis premierul celor prezenți
FLASH NEWS Oana Țoiu spune că Nicușor Dan a „primit cu bucurie” invitația la Consiliul pentru Pace, pe care a refuzat-o
19:40
Oana Țoiu spune că Nicușor Dan a „primit cu bucurie” invitația la Consiliul pentru Pace, pe care a refuzat-o
CONTROVERSĂ Scandalul cetățeniei române pentru ucraineni, după legea intrată în vigoare în 2026. Precizările MAE
19:33
Scandalul cetățeniei române pentru ucraineni, după legea intrată în vigoare în 2026. Precizările MAE
FLASH NEWS Oana Țoiu neagă că i-a adresat un mesaj lui Donald Trump: „Nu este o replică direct dată lui Trump e o clarificare necesară”
19:28
Oana Țoiu neagă că i-a adresat un mesaj lui Donald Trump: „Nu este o replică direct dată lui Trump e o clarificare necesară”
CONTROVERSĂ Este scandal în familia Beckham. Fiul lui David și al Victoriei lansează acuzații dure la adresa părinților
19:13
Este scandal în familia Beckham. Fiul lui David și al Victoriei lansează acuzații dure la adresa părinților
ECONOMIE Cum s-a schimbat industria produselor din care din România în ultimii 17 ani. Profiturile au crescut de 8 ori, afacerile s-au triplat
18:59
Cum s-a schimbat industria produselor din care din România în ultimii 17 ani. Profiturile au crescut de 8 ori, afacerile s-au triplat

Cele mai noi

Trimite acest link pe