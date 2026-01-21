Gabriela Ruse, locul 79 WTA, s-a calificat, miercuri, pentru prima dată în turul trei la turneul de Grand Șlem Australian Open.

Ruse a trecut în turul doi de sportiva australiană Ajla Tomljanovic, locul 78 mondial, scor 6-4, 6-4.

Performanță de excepție pentru Gabriela Ruse la Australian Open 2026! Cu cine va juca în turul 3

„Anul trecut am jucat cu Madison Keys şi am fost aproape de victorie, dar anul acesta nu am vrut să mai ratez şansa de a ajunge în turul 3. Mi-am zis că azi e ziua mea. Ajla a jucat extraordinar, dar am reușit să fac o partidă foarte bună şi sunt extrem de fericită că am mers mai departe.

Le mulţumesc fanilor din tribune, familia şi prietenii mei m-au susţinut enorm, mi-au dat energie să merg mai departe”, a spus Ruse, potrivit celor de la Eurosport

Simona Halep, ambasador la Cluj

Fosta jucătoare de tenis Simona Halep va fi ambasador onorific al turneului Transylvania Open (WTA 250) de la Cluj-Napoca, urmând să înmâneze trofeul câștigătoarei ediției din 2026, se arată într-un comunicat de presă al organizatorilor.

„Simona Halep, cea mai valoroasă jucătoare din istoria tenisului românesc, se întoarce la Cluj în calitate de ambasador onorific al Transylvania Open WTA 250.

Fost lider mondial și una dintre cele mai valoroase jucătoare din istoria tenisului, Simona continuă astfel să inspire noua generație, chiar și din afara terenului de joc. Simona va fi prezentă pe toată durata turneului și va lua parte la o serie de acțiuni precum întâlniri cu jucătoarele aflate în competiție, sesiuni dedicate copiilor de mingi și voluntarilor.

De asemenea, Simona Halep va fi prezentă la ceremonia oficială de la finalul turneului și va înmâna trofeul Transylvania Open 2026”, se arată în comunicatul citat.