Ce spun „tricolorii”, dar și președintele federației înaintea finalelor EUROPENE. Zi istorică pentru tenisul de masă românesc

19 oct. 2025, 10:40, Sport
Fetele și băieții din lotul național au transformat un vis în realitate, reușind, pentru prima dată, calificarea în finala Campionatelor Europene pe echipe cu ambele loturi.

„Tricolorii” luptă azi în Croația pentru aur cu Germania, echipa feminină, respectiv Franța, echipa masculină.

Bernadette Szocs, Eliza Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu, Elena Zaharia, pregătite de Andrei Filimon și Ana Maria Sebe. Edi Ionescu, Iulian Chiriță, Ovidiu Ionescu, Darius Movileanu, Andrei Istrate – conduși de pe bancă de Ionuț Seni și Mădălin Ionașcu. Ei sunt eroii zilei în sportul românesc. Echipele feminine și masculine de tenis de masă au intrat în istorie după calificările obținute ieri după amiază în finala Campionatului European.

Zi istorică pentru tenisul de masă românesc

După scorul din semifinale pare că „tricolorii” au avut meciuri facile, dar lucrurile nu au stat deloc așa, în ciuda rezultatelor 3-0 obținute și de fete, și de băieți. Jucătoarele noastre s-au impus în fața echiei Țărilor de Jos, în timp ce Iulian Chiriță, Edi Ionescu și Ovidiu Ionescu nu au cedat nici o partidă Sloveniei.

Pentru președintele Federației de Tenis de Masă din România, Cristinel Romanescu, acest rezultat fabulos nu este doar o victorie sportivă, ci o confirmare că investiția în oameni, în echipă și în viziune, dă roade. „Suntem singura țară din Europa care avem azi atât echipa feminină, cât și cea masculină, in finala Campionatului European. Să nu ne ferim de cuvinte mari, e prima oară în istoria tenisului de masă când ambele echipe joacă finalele la aceeași ediție a CE, iar pentru băieți este prima finală de CE atinsă. Le mulțumesc tuturor: sportivi și antrenori, au fost toți fantastici prin joc, prin dăruire, ambiție și mobilizare, prin dorința finalizată cu acest rezultat de exceptie, departe de a fi întâmplator. Mulțumesc întregii echipe din jurul acestei performanțe remarcabile, medic, psiholog, kinetoterapeut, maseur și nu numai. Nimic nu e posibil fără o echipă valoroasă și aceasta este echipa FRTM”, a spus Cristinel Romanescu.

Bătălia pentru aur. „E momentul revanșei”

„Tricolorii” nu au avut timp să petreacă rezultatul istoric obținut la Europenele din Croația. Calificarea ambelor echipe în semifinalele de la Zadar nu a fost sărbătorită festiv. Sportivii au luat cina, apoi au reintrat în programul de refacere de după meciuri, pentru a fi gata azi de duelurile pentru medaliile de aur.

Fetele vor juca de la ora 14:00, ora României, cu Germania, formația care ne-a luat aurul continental în urmă cu doi ani, la Malmo, în Suedia. Din echipa lor fac parte: Sabine Winter, Nina Mittelham, Yuan Wan, Anett Kaufmann și Mia Griesel.
Adversarele noastre din finală vizează al patrulea titlu european consecutiv, performanță care ar însemna egalarea recordului deținut de echipa Țărilor de Jos.

„Am jucat multe finale împotriva Germaniei, ultima am pierdut-o acum doi ani, așa că este momentul revanșei pentru noi! Toată lumea din echipă a jucat bine în aceste zile și cred cu tărie că putem duce medalia de aur acasă, în România”, a spus, după semifinală, Bernadette Szocs, potrivit site-ului forului european de tenis de masă.

Din 2013, România este singura echipă care a reușit să învingă, în competițiile continentale, Germania.

„Credem că putem câștiga finala”

Băieții, după ce au eliminat în sferturi marea favorită, Suedia, campioana en-titre de acum doi ani, dau azi peste echipa Franței, care s-a calificat în finală după succesul, 3-1, contra puternicei formații a Germaniei. Băieții noștri vor avea ca adversari după-amiază, de la ora 18.00, ora României, lotul din Hexagon alcătuit din frații Lebrun (Alexis și Felix – doi dintre cei mai buni jucători din lume în acest moment), pe experimentatul Simon Gauzy, dar și pe tinerii Flavien Coton și Thibault Poret.

„Nu avem nimic de pierdut contra Franței. Va fi un meci de luptă, dar îi știm foarte bine pe toți jucătorii, în special pe frații Lebrun, cu care ne-am mai întâlnit de multe ori. Ne vom bate pentru fiecare punct în parte”, a spus Iulian Chiriță pentru site-ul european de tenis de masă, în timp ce veteranul Ovidiu Ionescu a punctat: „Este un sentiment uimitor! Încă nu îmi vine să cred că suntem în finala Campionatelor Europene. Am jucat minunat în semifinale și vreau să felicit pe toată lumea, toți jucătorii și staff-ul. Dacă am eliminat Suedia și am ajuns, acum, în finală, este clar că noi credem că putem câștiga medalia de aur. Franța are, poate, în acest moment, cea mai tare echipă de pe continent, dar în sport s-au văzut și surprize, și răsturnări mari de situație”.

Rezultatele echipei feminine:

Semifinale

România – Olanda 3-0
Bernadette Szocs – Jie Li 3-2 (14-12, 3-11, 12-10, 8-11, 11-1)
Elizabeta Samara – Britt Eerland 3-1 (11-13, 11-4, 11-8, 11-9)
Andreea Dragoman – Shuohan Men (11-8, 11-5, 11-5)

Sferturi de finală

România – Slovacia 3-0
Bernadette Szocs – Ema Labosova 3-0 (11-3, 11-7, 11-7)
Elizabeta Samara – Tatiana Kukulkova 3-1 (11-2, 11-9, 10-12, 11-9)
Andreea Dragoman – Barbora Varady 3-0 (11-3, 11-9, 11-7)

Optimi de finală

România – Serbia 3-2
Andreea Dragoman – Sabina Surjan 2-3 (11-5, 5-11, 11-7, 6-11, 10-12)
Bernadette Szocs – Aneta Maksuti 3-1 (6-11, 11-4, 11-4, 11-8)
Elizabeta Samara – Izabela Lupulesku 2-3 (13-11, 8-11, 11-5, 11-13, 5-11)
Bernadette Szocs – Sabina Surjan 3-0 (11-9, 13-11, 11-9)
Andreea Dragoman – Aneta Maksuti 3-2 (11-8, 8-11, 11-4, 10-12, 11-6)

Grupe

România – Țara Galilor 3-0
Adina Diaconu – Charlotte Carey 3-1 (6-11, 11-3, 13-11, 11-8)
Andreea Dragoman – Anna Hursey 3-2 (12-10, 11-8, 8-11, 8-11, 11-9)
Elizabeta Samara – Danielle Kelly 3-0 (11-5, 11-6 11-7)
România – Luxemburg 3-1
Adina Diaconu – Sarah De Nutte 2-3 (11-8, 11-7, 5-11, 9-11, 10-12)
Andreea Dragoman – Enisa Sadikovic 3-2 (11-9, 9-11, 6-11, 11-3, 11-6)
Bernadette Szocs – Melisa Sadikovic 3-0 (11-2, 11-2, 11-6)
Andreea Dragoman – Sarah De Nutte 3-2 (11-7, 11-5, 6-11, 8-11, 11-5)

Rezultatele echipei masculine

Semifinale

România – Slovenia 3-0
Iulian Chirița – Darko Jorgic 3-2 (9-11, 11-8, 8-11, 11-6, 12-10)
Eduard Ionescu – Deni Kozul 3-0 (16-14, 11-6, 11-4)
Ovidiu Ionescu – Bojan Tokic 3-0 (11-7, 12-10, 11-4)

Sferturi de finală

România – Suedia 3-2
Eduard Ionescu – Anton Kallberg 1-3 (3-11, 7-11, 16-14, 7-11)
Iulian Chirița – Kristian Karlsson 3-1 (11-7, 8-11, 11-5, 13-11)
Ovidiu Ionescu – Elias Ranefur 3-1 (14-12, 7-11, 11-9, 11-6)
Iulian Chirița – Anton Kallberg 2-3 (2-11, 9-11, 11-9, 11-7, 8-11)
Eduard Ionescu – Kristian Karlsson 3-2 (11-9, 4-11, 10-12, 11-9, 11-9)

Optimi de finală

România – Serbia 3-0
Iulian Chirița – Dimitrije Levajac 3-0 (11-6, 11-9, 11-8)
Eduard Ionescu – Zsolt Peto 3-1 (11-6, 11-3, 8-11, 11-9)
Ovidiu Ionescu – Nemanja Dilas 3-1 (11-4, 8-11, 11-5, 11-8)

Grupe

România – Olanda 3-0
Iulian Chirița – Gabrielius Camara 3-2 (11-8, 11-4, 15-17, 6-11, 11-9)
Eduard Ionescu – Kas van Oost 3-1 (7-11, 11-5, 11-8, 11-6)
Ovidiu Ionescu – Barry Berben 3-1 (11-13, 11-5, 13-11, 11-9)
România – Slovacia 3-0
Ovidiu Ionescu – Yang Wang 3-0 (11-7, 11-8, 13-11)
Eduard Ionescu – Lubomir Pistej 3-0 (11-7, 11-7, 11-2)
Iulian Chirița – Jakub Zelinka 3-0 (13-11, 11-9, 11-6)

