Performanță incredibilă la tenis de masă la Campionatul European! România joacă finalele și la feminin, și la masculin, partidele sunt programate duminică

Ambele echipe, feminină și masculină a României, s-au calificat, sâmbătă, în finala Campionatul European de seniori, de la Zadar (Croaţia).

Duminică, în finală, la masculin, România va întâlni Franţa, de la ora 18:00.

Performanță incredibilă la tenis de masă la Campionatul European! Rom â nia joac ă finalele și la feminin, și la masculin, partidele sunt programate duminică

Cu patru ore mai devreme, România, vicecampioana europeană en titre, întâlneşte Germania, campioana europeană en titre, într-un meci în care tricolorele vor să recapete titlul continental.

Care au fost meciurile din semifinală la băieți? (3-0 cu Slovenia)

Iulian Chiriţa – Darko Jorgic 3-2 (9-11, 11-8, 8-11, 11-6, 12-10)

Eduard Ionescu – Deni Kozul 3-0 (16-14, 11-6, 11-4)

Ovidiu Ionescu – Bojan Tokic 3-0 (11-7, 12-10, 11-4)

România, favorita #6 din Zadar, a mai jucat şase semifinale de-a lungul istoriei, la ediţiile din: 1958, 1964, 1966, 2005, 2007, 2009.

“MOMENT ISTORIC! Echipa masculină a României s-a calificat în premieră în finala unui Campionat European destinat echipelor, iar performanţa a fost reuşită la ediţia din 2025, în Zadar, Croaţia!

România se mândreşte cu echipa care a atins o bornă remarcabilă pentru tenisul de masă autohton. Sâmbătă, tricolorii şi-au câștigat dreptul de a visa la titlul continental, odată cu prima calificare din istorie în finala unei ediții de Campionat European”, notează FR Tenis de Masă pe Facebook.

Care au fost meciurile din semifinală la fete? (3-0 cu Olanda)

Bernadette Szocs – Jie Li 3-2 (14-12, 3-11, 12-10, 8-11, 11-1)

Elizabeta Samara – Britt Eerland 3-1 (11-13, 11-4, 11-8, 11-9)

Andreea Dragoman – Shuohan Men 3-0 (11-8, 11-5, 11-5)

Echipa feminină a României a obținut argintul la ediția trecută și este lider în clasamentul european din luna iunie.