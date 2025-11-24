CFR Cluj a învins liderul Rapid 3-0. „Le-am zis asta și nu au făcut-o”

CFR Cluj a învins Rapid, 3-0, liderul Superligii, într-un meci din etapa a 17-a. Au marcat Andrei Cordea (48, 71) și Meriton Korenica (77).

Rapid avea cinci victorii și un egal, iar CFR a legat două victorii consecutive. Ardelenii au 19 puncte şi sunt pe locul 11.

Rapid e pe primul loc, 35 de puncte, dar pot fi depășiți de FC Botoşani, dacă moldovenii trec de Dinamo în meciul de luni seara.

Au jucat echipele:

CFR Cluj: Hindrich – V. Kun, Sinyan, M. Ilie, Camora – Emerllahu (Fică 81), Djokovic, Tidiane Keita (Perianu 81) – Cordea (Şfaiţ 87), L. Munteanu (Slimani 88), Korenica (Deac 90+2)

Rapid: Aioani – Onea, Kramer, D. Ciobotariu, Braun (Micovschi 82) – Vulturar (R. Pop 74), Kader Keita (Koljic 66), T. Christensen – Al. Dobre, Baroan (Jambor 75), Petrila (Hromada 75)

Costel Gâlcă: „Le-am zis asta și nu au făcut-o”

„Am făcut multe greșeli. Atitudinea nu cred că a fost bună. Nu am reacționat după pierderea mingii. Și în prima repriză i-am atenționat că ne-au făcut patru tranziții. Le-am zis să deschidem jocul la margine. Nu am făcut-o. Cred că e prea multă încredere.

E bine că a venit la timp eșecul ca să ne trezim și după aceea vedem meciul următor. E important. Sunt trei puncte importante pentru noi, dar nu am avut acea atitudine, acea agresivitate. Ne-au depășit la acest capitol, agresivitate. Am și suferit mult pentru că am jucat mult doar când am avut mingea.

Trebuie să fim conștienți cum am obținut rezultatele până acum. Organizare. Multă muncă. Am lucrat în echipă. Ne-am dăruit total. Atitudine foarte bună. Așa am putut să câștigăm multe meciuri. Așa trebuie să fim tot timpul, indiferent de adversar.

Indiferent de adversar trebuia să câștigăm. Știam că au jucători foarte buni. Am și spus înainte că s-a schimbat și energia la echipă cu venirea lui Pancu. Cred că era un moment bun pentru noi de a demonstra că avem acea maturitate de a ne menține acolo și de a nu pierde meciul.

Am spus întotdeauna. Fanii merită foarte mult. Trebuie să dăm foarte mult în teren. Se deplasează cu noi la toate meciurile. E drum lung și merită mult mai mult ca joc, ca puncte, ca tot ce vrem.

Să arătăm că avem atitudine și că merităm să fim acolo sus în clasament. Dezamăgirea e mare și pentru noi și pentru ei, mai ales că au venit și ne-au văzut pierzând acest meci. Sperăm și ne dorim ca în următoarele meciuri să le facem mult mai bune și să le câștigăm”, a declarat Costel Gâlcă, la Prima Sport.