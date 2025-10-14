Prima pagină » Sport » CFR Cluj a rămas fără președinte. Ce spune Nelu Varga despre decizia lui Cristi Balaj

14 oct. 2025, 08:43, Sport
Cristi Balaj a plecat de la CFR Cluj, club unde era președinte din noiembrie 2021. Fostul arbitru, de 54 de ani, plecase atunci de la conducerea Agenției Naționale Anti-Doping (ANAD) pentru a conduce echipa din Gruia.

Balaj nu a spus motivele despărțirii, iar patronul de la CFR Cluj, Nelu Varga, a anunțat că a fost o decizie comună.

CFR Cluj are un sezon slab. A pierdut Supercupa României, 1-2, cu FCSB, a ratat cupele europene și în campionat e pe locul 12, cu 12 puncte.

„Sâmbătă, am decis împreună cu domnul Varga să ne strângem mâna și să întrerupem relațiile contractuale, urmând să parafăm înțelegerea printr-un document zilele următoare. Mă bucur că echipa este pe un trend ascendent și a demonstrat în ultima perioadă că are un lot și un staff valoros. Am întâlnit la Cluj oameni de calitate, alături de care m-am atașat. Le mulțumesc tuturor și le urez din suflet succes. M-aș bucura ca Neluțu Varga să ajungă acolo unde și-a propus pentru că merită foarte mult pentru toate eforturile pe care le-a făcut și le face pentru CFR Cluj”, a spus Cristi Balaj, potrivit Fanatik.

La rândul său, Nelu Varga a anunțat: „Am vorbit cu Cristi Balaj și am decis de comun acord să încetăm colaborarea. Fiecare om în viață ia anumite decizii. Mie îmi pare rău pentru Cristi, pentru că a dorit să plece de la CFR Cluj. Este un om de mare calitate și un om corect căruia nu am avut niciodată ce să-i reproșez. Așa se întâmplă în viața fiecărei echipe, în viața fiecărui om, iei anumite decizii care crezi că sunt mai bune pentru tine și pentru familia ta. Îi mulțumesc lui Cristi Balaj pentru colaborarea pe care am avut-o. Rămânem prieteni, așa cum am fost întotdeauna”.

