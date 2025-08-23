Oficial. Dan Petrescu a plecat de la CFR Cluj. Cine e noul antrenor

Andrea Mandorlini (65 de ani) e noul antrenor al celor de la CFR Cluj, după ce Dan Petrescu (57 de ani) și-a anunțat demisia. Clubul a anunțat azi oficial despărțirea de „Bursuc”.

Dan Petrescu a luat decizia de a pleca de la echipa ardeleană după ce CFR a fost învinsă de Hacken cu 7-2 în play-off-ul Conference League.

Andrea Mandorlini a mai antrenat-o de două ori pe CFR Cluj.

Dan Petrescu a plecat de la CFR Cluj. Cine e noul antrenor

Italianul a mai antrenat echipe ca Atalanta, Bologna, Sassuolo, Hellas Verona, Genoa sau Cremonese. Era liber de contract din ianuarie 2024, când a plecat tot de la CFR Cluj.

„Sunt fericit. Trebuie să mergem înainte. Acest ultim rezultat spune multe lucruri. Trebuie să ne recuperăm forțele. Trebuie să luăm lucrurile pas cu pas. Nu putem să ne gândim prea departe, pentru că echipa a suferit mult”, a declarat Andrea Mandorlini, potrivit ProSport.

„Cred că au fost erori, unele recunoscute, dar eu sunt împăcat. Când a venit oportunitatea de a rămâne și a lucra în club, am rămas. Acum, am răspuns acestei solicitări pentru că mereu am urmărit echipa, am rămas foarte apropiat și lucrurile s-au schimbat foarte repede” a spus Mandorlini referitor la faptul că a mai fost demis de două ori de la CFR Cluj.

„Mulțumim pentru tot, Dan Petrescu! În urma rezultatului de joi seară, tehnicianul Dan Petrescu și-a înaintat demisia din funcția de antrenor principal al echipei noastre, aceasta fiind acceptată de conducerea clubului CFR 1907 Cluj. Revenit în Gruia în primăvara anului 2024, tehnicianul a stat pe banca echipei noastre pentru 68 de partide, perioadă în care a bifat 33 de victorii, 22 de egaluri și 13 înfrângeri, reușind să readucă Cupa României la Cluj după 9 ani – cel de-al șaselea trofeu câștigat alături de CFR. Îți mulțumim, Mister, pentru munca depusă de-a lungul celor patru mandate în calitate de antrenor al CFR-ului și îți dorim multă sănătate” au scris cei de la clubul din Gruia pe pagina oficială de Facebook.