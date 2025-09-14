CFR Cluj, în criză! Mandorlini nu poate bate nici pe Metaloglobus: „Cred că putem face mai bine de atât”

Metaloglobus a terminat la egalitate sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu gruparea clujeană CFR, obţinând, în etapa a noua, cel de-al doilea punct în clasament.
Formația din Pantelimon a deschis scorul prin Dragoș Huiban (4 – penalty), după ce francezul Marcus Coco, debutant în Superligă, l-a faultat în careu pe Ely Fernandes.
„Am avut situații de a câștiga acest joc. Am încercat să facem ceva diferit astăzi. Vom analiza meciul. Din păcate am început meciul destul de rău. A fost și acel penalty pe care l-am ratat.
Badamosi cred că a făcut un meci bun. Fără atacant de meserie e mai dificil. Îmi pare rău că văd multă amărăciune în vestiar. Am avut ceva ocazii de a marca. În două faze am ajuns cu întârziere la centrări.
Am făcut schimbări, dar ne-a lipsit ceva la finalizare astăzi. Trebuie să fim mai echilibrați, să muncim mai mult și să ne gândim deja la următoarele meciuri. (n.r. despre Zouma și Slimani) Sunt jucători care au un trecut important.
Sunt jucători care nu s-au antrenat de o perioadă de timp. Când vor fi bine fizic îi vom vedea. Sunt jucători importanți în fotbal și mă bucur că sunt la noi. Nu știu, mercato e închis acum. Cred că putem face mai bine de atât”, a declarat Andrea Mandorlini, la Digi Sport.
CFR a ajuns la șapte meciuri consecutive fără victorie în campionat, dintre care patru egaluri și trei eșecuri.
„O victorie însemna 3 puncte, era foarte bine pentru noi. Un punct de moral. Am făcut un meci bun, am dominat adversarul în unele momente. Tactic am jucat foarte bine, am avut ocaziile noastre.
Jocul combinativ l-am avut noi. Băieții au arătat atitudine, sacrificiu. Ne doream 3 puncte, pentru că suntem jos în clasament. Trebuia să avem mai multe puncte. O victorie era mult mai bună, strângeam puncte.
Am întâlnit o echipa foarte bună, ați văzut ce lot au. Erau și într-o situație grea. Puteam mai mult, cred că o să vină și cele trei puncte”, a declarat și Mihai Teja.
