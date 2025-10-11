Mircea Lucescu a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că mijlocaşul Răzvan Marin nu va evolua în meciul cu Austria, din preliminariile CM-2026. Mijlocașul de la AEK Atena acuză o accidentare.

Partida dintre România şi Austria se joacă duminică, de la 21:45, pe Arena Naţională şi va fi transmis de Antena 1.

Cine minte? Mircea Lucescu sau familia lui Răzvan Marin? „Eu nu forţez niciodată jucătorii”

„Cu siguranță, e o situație în care nu există altă soluţie decât Răzvan Marin să nu joace. S-a întâmplat cu mulţi jucători, pesemne că s-au acumulat nişte reziduuri, au jucat la o echipă şi alta, au şi schimbat echipa, lucruri care duc la accidentări.

Cel mai important pentru el e să se refacă. Asta îşi dorește foarte mult. Eu nu forţez niciodată jucătorii care resimt ceva.

Pentru că, dacă resimt, e o ruptură microscopică, care se poate agrava şi poate duce la o perioadă lungă de absenţă. Trebuie să facă un RMN, m-aş bucura pentru el să nu fie foarte grav”, a declarat Lucescu.

„Mi-a spus că-l ține un pic în spate, la coapsa dreaptă. Dar crede că nu-i nimic grav, doar ceva ca o încărcare musculară mică”, a spus Petre Marin, tatăl fotbalistului.

Peste 35.000 de spectatori și-au achiziționat deja bilete. De astăzi, fanii își pot cumpăra bilete și offline direct de la casele de bilete din incinta Arenei Naționale.

Locul 2 asigură prezența la baraj, acolo unde România e deja calificată în proporție de 90% datorită succesului din Nations League. Locul 1 asigură prezența direct la Mondialul din SUA, Mexic și Canada, dar avansul Austriei în fruntea clasamentului e aproape imposibil de recuperat.

Cum arată clasamentul?

Austria – 15p (+17)

Bosnia-Herțegovina – 13p (+8)

România – 7p (+4)

Cipru – 5p (-2)

San Marino – 0p (-27)

Ce meciuri mai sunt de jucat: